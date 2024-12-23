初冬第一個寒流過境，綠葉凋落一葉知秋心，福壽山農場的楓樹換上紅衣粉墨登場，紅、黃色彩引領風騷。入口旁的蔣公銅像與「松廬」是福壽山農場最熱門的賞楓景點之一、二，仰看陽光穿透爛漫的楓紅，「霜葉紅於二月花」最能感受這一季的繽紛。



蔣公銅像 (照片) 與「松廬」位於福壽山農場入口旁，是最熱門的賞楓景點之一、二。



「松廬」三合院式平房，一座日式庭院五彩繽紛的楓樹，交織出絕美動人的風景。



台灣掌葉楓，台灣特有種，台灣六種原生「槭」之一 (青楓、台灣掌葉楓、台灣三角楓、尖葉楓、樟葉楓、台灣紅榨槭)， 葉子對生、翅果是「槭」的基本的特徵。



介壽松，福壽山的守護之神，180餘歲的原生二葉松歲依舊屹立不搖，相傳蔣中正逝世時，介壽松當日遭雷擊並留下長長的雷劈裂痕，抬頭一望當年雷擊痕跡猶清晰可見。



福壽山農場三大果王 (蘋果王、梨王與桃王)，蘋果王以圓葉海棠作為嫁接砧木，一共嫁接了 43種蘋果品種，樹齡超過50歲的蘋果王已進入衰老期，樹勢衰弱枝條生長衰退，結果質量下滑，經過秋天落葉，進入冬天休眠期，更顯老態龍鍾。梨王嫁接了中國梨、西洋梨、日本梨等 30餘種品系，最大的品種是長到三台斤重的雪梨，最小的是不到一台兩重的鳥梨。桃王則嫁接水蜜桃、油桃、壽桃、黃肉李、梅與杏等品種，充分展現台灣農業技術之精湛。



鴛鴦湖，一個隱藏在福壽山農場後方，充滿泰雅堅貞愛情故事的秘境埤塘，綠樹映襯藍天白雲，湖光水色美如詩境，讓人心曠神怡。



鴛鴦湖傳說，早期福壽山農場是許多泰雅族原住民賴以維生的獵區，而鴛鴦湖更是一個美麗的天然高山湖泊，許多動物都會來此喝水覓食，某日；一位泰雅族獵人追逐水鹿到此，水鹿跳下水裡，獵犬也跟著跳下去，但由於水面太廣，獵犬體力不支沉入湖裡，獵人為了救愛犬也跳下水中，但因湖底泥濘太深無法脫身，最後獵人與愛犬一起溺斃於湖中，消息傳到部落，獵人未婚妻心痛欲絕，一連三天在湖邊呼喊獵人的名字，最後經不起失去愛人的痛苦與煎熬，便走進湖裡殉情而逝，為了紀念這對戀人的堅貞愛情，因此就以鴛鴦湖命名這個高山湖泊。



天池位於福壽山農場的最高點 (距離入口收費站約 5.6公里，建議開車前往)，天池海拔 2,614公尺，是山頂上最靠近天的水池，故而得名。



天池因為地處制高點，又被群山簇擁宛如蓮花座一般，相傳這裡靈氣滿滿，天池旁的指示牌上寫著「左三圈、右三圈，誠心許願相當靈驗。」不妨一試。



達觀亭，天池畔一棟十字型格局的二層樓木造建築，是先總統蔣公修心、思考國事之處。



達觀亭，一樓有玄關、侍衛傳達房、中庭、書房、暫憩房，中庭只有簡單擺設，裝潢簡樸明亮，書房已改為場史館，暫憩房有二張臥床一張坐椅，後門廳有場史介紹與相關圖照，二樓部份有外景觀陽台及議事廳，四面都是落地玻璃窗，視野清晰四週並有座椅，可供蔣先生於天候不佳時，在室內漫步之用。(每日開放參觀時間：09:00-12:00、13:00-16:30)



福壽山農場

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

入園車輛費：大型車 100元、小型車 50元、機車 20元

門票：全票 80元 (平日)、100元 (假日)

訂房服務專線：04 2598 9202 / 04 2598 9205 (訂房服務時間 08:00~17:00)

官網：https://www.fushoushan.com.tw/

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