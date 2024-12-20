有時候因為工作緣故也會常跑彰化員林，難免也會遇到需要用餐的時候啦，這家11月底悄悄開幕的『饗點鍋』員林店就位在熱鬧的中山路上，是一家來自於宜蘭的火鍋店，在宜蘭共有兩間，而台中市南屯、新北蘆洲也各有一間分店。主打的都有龍蝦、和牛套餐，也有不同的雞肉、豬肉等不同主食。另外也有飲料吧、蔬菜吧、熟食區、冰淇淋、甜點吃到飽，讓身為大食怪的強生很雀躍啊！



員林這間分店我們還蠻愛的，從隔壁就有特約停車場開始就一見鍾情！畢竟找車位對開車族來說是件麻煩事，但饗點鍋自帶特約停車場實在超方便！店內用餐一張發票會提供兩枚代幣（一枚代幣可停半小時）。



饗點鍋（員林店）

地址：彰化縣員林市中山路二段73號

電話：04 832 3456

營業時間：11:00-22:00

FB：https://www.facebook.com/joy.hotpot.wujie/



饗點鍋│店內環境

店內的風格乾淨明亮，因為大量的窗戶，讓裡面也有許多自然光線





員林店主要服務客群都是家庭客，所以可以看到多以4-6人座位為主





但一個人來吃飯也不怕尷尬，店內也有個人吧台座位區



饗點鍋│吃到飽自助區

主食部份這裡有白飯、滷肉、熟食



滷肉部份一定要說一下，裡面竟然還有滷豆腐和蛋，而且幾乎都是瘦肉。看到非常豐富的滷肉眼睛都亮了



看看這個放在白飯上的油豆腐和瘦肉燥是否超讚！而且吃起來不會太鹹



蒸煮麵、韓國泡麵、王子麵、米粉也有提供



熟食部份當天是燒賣和小饅頭、包子



醬料區，都有用蓋子蓋著很衛生



當然也少不了飲料吧，有咖啡和飲品



喜歡冰沙或是茶類也有



還有哦！冰櫃內也有可樂雪碧等飲料



自助區還有一些意想不到的小點心和餅乾，如果有小朋友來應該也會蠻開心



饗點鍋提供的冰品是杜老爺，等一下就來吃吃



當你以為沒了的時候，轉頭一看竟然還有甜點櫃！水果、蛋糕和豆花、布丁！是否太太太厲害，說真的還蠻佩服饗點鍋提供的自助吧有夠全面耶



最最最重要的，還有蔬菜吧吃到飽！菜色會不會太齊全了！而且這還是冰櫃，確保蔬菜新鮮好吃。綠色的蔬菜還有菇類選擇很多耶，要吃火鍋料最底下那排也有



我們加工品吃的比較少，有也是點綴。蔬菜主要都是原型為主



由於菜單內容比較多就放最後面給大家參考，想先了解完整菜單請點我！這天來饗點鍋員林店享用的是雙人套餐中的：18盎司極寵和牛套餐&巨龍滿載海陸拼盤套餐。看到擺了滿桌，就知道這家的餐點很精緻耶，底下就來好好介紹一下



饗點鍋│選擇湯底

胡椒雞湯 / 菓香麻辣鍋

胡椒雞湯本身是偏清爽的，但又不會沒有雞湯風味算是很適中，因此我們是用來搭配煮海鮮和蔬菜，菓香麻辣鍋湯頭就都煮肉品為主，這樣的吃法讓我們完全都不用再搭配多餘醬料，好吃又減少熱量 。哦對了麻辣這鍋一定要搭配老油條，超讚麻辣又好吃！麻辣鍋湯頭真的又香又麻又辣，但整體是香辣的感覺比較明顯，辛香料的味道也很重。



順帶一提他們家的鴨血也有在自助吧裡，吃得下都可無限自取哦！



饗點鍋│極寵和牛套餐

18盎司極寵和牛套餐（共500g肉量）

這些肉品直接排成半月型，還步步高升耶吃起來真有好彩頭感！肉品共有：A5日本和牛上厚腰脊蓋肉；Choice安格斯牛小排；Prime頂級肩小排、Prime美國霜降背肩肉；Choice低脂板腱牛

最中間那個當然是日本和牛啦，500克的肉量真的不是蓋的耶，但強生大食怪說他一個人慢慢吃也可以吃完有沒有這麼誇張啦～



步步高升看不清楚，那就再來一張！



A5日本和牛上後腰脊蓋肉

饗點鍋的肉品都是原肉現切完全不使用組合肉哦！要介紹當然是從中間主角開始。日本和牛就是讃，看到粉色+白色的紋理，就知道它來頭不小。用麻辣湯頭稍微川燙10秒鐘就可以吃，油花和瘦肉的比例我們覺得剛好，是外腿靠近臀部的地方。口感超級嫩口，豐富的油脂吃下去幾乎會在嘴裡化開👍



Choice安格斯牛小排

安格斯牛小排一直是火鍋店的桌上菜，也是我們愛吃的肉品之一。脂肪和瘦肉比例相當，煎炒火鍋烹飪都是家常便飯。他們刻意切得比較厚，吃起來帶軟嫩感但不會柴，很棒很好吃



Prime頂級肩小排

這個像是大理石花紋的頂級肩膀，也是很好吃。瘦肉比例稍微比較多，口感偏紮實。給大家科普一下，Prime等級的牛隻通常都是年齡落在42個月的年輕牛隻，肩膀活動度大通常肌肉比例也比較多哦



Prime美國霜降背肩肉

看這個油花是否又更上一層樓？瘦肉之中才有一點油花斜斜的紋路。也就是說每一口咬下都還有油脂擠壓出來，口感QQ的。這個霜降很可以！



Choice低脂板腱牛

雖然油脂分佈也是5樣肉品裡面偏比較少的，但他們家板鍵牛吃起來也算柔嫩好吃，怕變肥的朋朋這道肉品吃起來可安心許多



饗點鍋│龍蝦海陸拼盤

巨龍滿載海陸拼盤

這個貝里斯龍蝦雖然是冷藏的但保存的很棒，下了很多功夫！怎麼說呢？龍蝦肉煮熟吃起來Q彈沒有腥味，你的嘴巴就會告訴你了！還有搭配大顆文蛤、大顆北海道生食級干貝、白蝦和草蝦和鮭魚，真的很超值好嗎？



龍蝦在貝里斯捕捉到後急速冷凍起來，肉質都還是Q彈實在保存下了很多功夫



龍蝦的肉肉完全都處理好了，只要會丟下去鍋內煮，那你也是龍蝦大廚！



有在買海鮮烹飪的捧油，一看就知道這個文蛤價格不菲，越大是越貴。鮭魚也是好吃很有彈性，要補充優質蛋白質就是趁現在



因為這份套餐是一道結合海陸肉品的套餐，所以我們特別選了剛桌上沒出現的無骨雞腿肉。這隻大雞腿也有200公克，沒有在偷工減料的！



吃完兩個套餐後，意猶未盡對嗎？剛說的杜老爺馬上再來一根，直接連晚餐的份一起吃下肚XD



最後送上完整菜單供大家參考，他們最近也有冬季限定的麻油雞、當歸羊肉，逐漸變冷的天氣裡絕對不能錯過的呀！





套餐從388元起，有健康蔬食鍋物可以選擇









目前店內也有Google評論送肉盤的活動，大家不妨可以把握！



這天用餐完畢覺得饗點鍋的自助吧品項很多非常有誠意，肉品和海鮮的品質也有要求都在水準之上，所以我們幾乎都吃光光啦！另外自帶停車場就是方便，也帶來不少家庭客的人潮，加上中午不休息什麼時段用餐都方便，如果剛好離員林中山路不遠，饗點鍋絕對是你不二的選擇囉！

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饗點鍋│分店資訊

饗點鍋 彰化員林店

地址：彰化縣員林市中山路二段73號

電話：04 832 3456

營業時間：11:00-22:00

FB：https://www.facebook.com/joy.hotpot.wujie/

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饗點鍋 台中文心店

地址：台中市西屯區大墩十八街132號

電話：04 2328 2323

營業時間：11:00–22:00

FB：https://www.facebook.com/joyhotpot2

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饗點鍋 羅東店

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段228號

電話：03 955 6551

營業時間：平日12:00-14:30 / 17:00-22:00；假日12：00-22：00（全時段）

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饗點鍋 五結店

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段346號

電話：03 960 3008

營業時間：平日晚餐時段 17:00-21:00；假日all day 12:00-21:00（週六及連續假日延長營業至22:00）

FB：https://www.facebook.com/joy.hotpot.wujie/



<本文為饗點鍋（員林店）邀約試吃，內容均為真實感受>



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