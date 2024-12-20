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來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分

2024-12-20 00:00:00 文字：強生與小吠
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強生與小吠

強生與小吠

有時候因為工作緣故也會常跑彰化員林，難免也會遇到需要用餐的時候啦，這家11月底悄悄開幕的『饗點鍋』員林店就位在熱鬧的中山路上，是一家來自於宜蘭的火鍋店，在宜蘭共有兩間，而台中市南屯、新北蘆洲也各有一間分店。主打的都有龍蝦、和牛套餐，也有不同的雞肉、豬肉等不同主食。另外也有飲料吧、蔬菜吧、熟食區、冰淇淋、甜點吃到飽，讓身為大食怪的強生很雀躍啊！來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分
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員林這間分店我們還蠻愛的，從隔壁就有特約停車場開始就一見鍾情！畢竟找車位對開車族來說是件麻煩事，但饗點鍋自帶特約停車場實在超方便！店內用餐一張發票會提供兩枚代幣（一枚代幣可停半小時）。
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來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 饗點鍋（員林店）
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 地址：彰化縣員林市中山路二段73號
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 電話：04 832 3456
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 營業時間：11:00-22:00
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分  FB：https://www.facebook.com/joy.hotpot.wujie/
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饗點鍋│店內環境

店內的風格乾淨明亮，因為大量的窗戶，讓裡面也有許多自然光線
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員林店主要服務客群都是家庭客，所以可以看到多以4-6人座位為主
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但一個人來吃飯也不怕尷尬，店內也有個人吧台座位區
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饗點鍋│吃到飽自助區

主食部份這裡有白飯、滷肉、熟食
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滷肉部份一定要說一下，裡面竟然還有滷豆腐和蛋，而且幾乎都是瘦肉。看到非常豐富的滷肉眼睛都亮了 來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分
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看看這個放在白飯上的油豆腐和瘦肉燥是否超讚！而且吃起來不會太鹹
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蒸煮麵、韓國泡麵、王子麵、米粉也有提供
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熟食部份當天是燒賣和小饅頭、包子
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醬料區，都有用蓋子蓋著很衛生
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當然也少不了飲料吧，有咖啡和飲品
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喜歡冰沙或是茶類也有
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還有哦！冰櫃內也有可樂雪碧等飲料
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自助區還有一些意想不到的小點心和餅乾，如果有小朋友來應該也會蠻開心
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饗點鍋提供的冰品是杜老爺，等一下就來吃吃
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當你以為沒了的時候，轉頭一看竟然還有甜點櫃！水果、蛋糕和豆花、布丁！是否太太太厲害，說真的還蠻佩服饗點鍋提供的自助吧有夠全面耶來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分
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最最最重要的，還有蔬菜吧吃到飽！菜色會不會太齊全了！而且這還是冰櫃，確保蔬菜新鮮好吃。綠色的蔬菜還有菇類選擇很多耶，要吃火鍋料最底下那排也有來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分
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我們加工品吃的比較少，有也是點綴。蔬菜主要都是原型為主
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由於菜單內容比較多就放最後面給大家參考，想先了解完整菜單請點我！這天來饗點鍋員林店享用的是雙人套餐中的：18盎司極寵和牛套餐&巨龍滿載海陸拼盤套餐。看到擺了滿桌，就知道這家的餐點很精緻耶，底下就來好好介紹一下來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分
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饗點鍋│選擇湯底

胡椒雞湯 / 菓香麻辣鍋
胡椒雞湯本身是偏清爽的，但又不會沒有雞湯風味算是很適中，因此我們是用來搭配煮海鮮和蔬菜，菓香麻辣鍋湯頭就都煮肉品為主，這樣的吃法讓我們完全都不用再搭配多餘醬料，好吃又減少熱量 。哦對了麻辣這鍋一定要搭配老油條，超讚麻辣又好吃！麻辣鍋湯頭真的又香又麻又辣，但整體是香辣的感覺比較明顯，辛香料的味道也很重。
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順帶一提他們家的鴨血也有在自助吧裡，吃得下都可無限自取哦！
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饗點鍋│極寵和牛套餐

18盎司極寵和牛套餐（共500g肉量）
這些肉品直接排成半月型，還步步高升耶吃起來真有好彩頭感！肉品共有：A5日本和牛上厚腰脊蓋肉；Choice安格斯牛小排；Prime頂級肩小排、Prime美國霜降背肩肉；Choice低脂板腱牛
最中間那個當然是日本和牛啦，500克的肉量真的不是蓋的耶，但強生大食怪說他一個人慢慢吃也可以吃完有沒有這麼誇張啦～
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步步高升看不清楚，那就再來一張！
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A5日本和牛上後腰脊蓋肉
饗點鍋的肉品都是原肉現切完全不使用組合肉哦！要介紹當然是從中間主角開始。日本和牛就是讃，看到粉色+白色的紋理，就知道它來頭不小。用麻辣湯頭稍微川燙10秒鐘就可以吃，油花和瘦肉的比例我們覺得剛好，是外腿靠近臀部的地方。口感超級嫩口，豐富的油脂吃下去幾乎會在嘴裡化開👍
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Choice安格斯牛小排
安格斯牛小排一直是火鍋店的桌上菜，也是我們愛吃的肉品之一。脂肪和瘦肉比例相當，煎炒火鍋烹飪都是家常便飯。他們刻意切得比較厚，吃起來帶軟嫩感但不會柴，很棒很好吃
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Prime頂級肩小排
這個像是大理石花紋的頂級肩膀，也是很好吃。瘦肉比例稍微比較多，口感偏紮實。給大家科普一下，Prime等級的牛隻通常都是年齡落在42個月的年輕牛隻，肩膀活動度大通常肌肉比例也比較多哦
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Prime美國霜降背肩肉
看這個油花是否又更上一層樓？瘦肉之中才有一點油花斜斜的紋路。也就是說每一口咬下都還有油脂擠壓出來，口感QQ的。這個霜降很可以！
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Choice低脂板腱牛
雖然油脂分佈也是5樣肉品裡面偏比較少的，但他們家板鍵牛吃起來也算柔嫩好吃，怕變肥的朋朋這道肉品吃起來可安心許多來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分
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饗點鍋│龍蝦海陸拼盤

巨龍滿載海陸拼盤
這個貝里斯龍蝦雖然是冷藏的但保存的很棒，下了很多功夫！怎麼說呢？龍蝦肉煮熟吃起來Q彈沒有腥味，你的嘴巴就會告訴你了！還有搭配大顆文蛤、大顆北海道生食級干貝、白蝦和草蝦和鮭魚，真的很超值好嗎？來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分
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龍蝦在貝里斯捕捉到後急速冷凍起來，肉質都還是Q彈實在保存下了很多功夫
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龍蝦的肉肉完全都處理好了，只要會丟下去鍋內煮，那你也是龍蝦大廚！
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有在買海鮮烹飪的捧油，一看就知道這個文蛤價格不菲，越大是越貴。鮭魚也是好吃很有彈性，要補充優質蛋白質就是趁現在來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分
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因為這份套餐是一道結合海陸肉品的套餐，所以我們特別選了剛桌上沒出現的無骨雞腿肉。這隻大雞腿也有200公克，沒有在偷工減料的！
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吃完兩個套餐後，意猶未盡對嗎？剛說的杜老爺馬上再來一根，直接連晚餐的份一起吃下肚XD
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饗點鍋│完整菜單

最後送上完整菜單供大家參考，他們最近也有冬季限定的麻油雞、當歸羊肉，逐漸變冷的天氣裡絕對不能錯過的呀！
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套餐從388元起，有健康蔬食鍋物可以選擇
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目前店內也有Google評論送肉盤的活動，大家不妨可以把握！
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這天用餐完畢覺得饗點鍋的自助吧品項很多非常有誠意，肉品和海鮮的品質也有要求都在水準之上，所以我們幾乎都吃光光啦！另外自帶停車場就是方便，也帶來不少家庭客的人潮，加上中午不休息什麼時段用餐都方便，如果剛好離員林中山路不遠，饗點鍋絕對是你不二的選擇囉！

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饗點鍋│分店資訊

來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 饗點鍋 彰化員林店
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 地址：彰化縣員林市中山路二段73號
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來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 饗點鍋 台中文心店
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 地址：台中市西屯區大墩十八街132號
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來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 饗點鍋 羅東店
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段228號
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 電話：03 955 6551
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 營業時間：平日12:00-14:30 / 17:00-22:00；假日12：00-22：00（全時段）
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來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 饗點鍋 五結店
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段346號
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 電話：03 960 3008
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分 營業時間：平日晚餐時段 17:00-21:00；假日all day 12:00-21:00（週六及連續假日延長營業至22:00）
來自宜蘭落腳員林的高品質吃到飽火鍋店！店內自助吧品項超豐富，和牛龍蝦套餐好吃到令人回味，自帶停車場超加分  FB：https://www.facebook.com/joy.hotpot.wujie/
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<本文為饗點鍋（員林店）邀約試吃，內容均為真實感受>
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