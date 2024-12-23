台中西屯路有一間近50年肉乾專賣店，逢年過節超搶手。其中令我最魂縈夢牽的是避風塘手捲肉紙，一入口香酥脆感，嘴裡滿滿海蝦味，宛如秒飛香港錯覺。此外全台唯一植物系酪梨油素肉紙也很厲害，新推出的堅果紅棗菓仁脆餅口味，嚴選100%酪梨油與非基改大豆蛋白，甚至吃得到去子紅棗切片，香甜酥脆口感，好吃到家人都用搶的。不僅用料實在，這款無澱粉低負擔，年節送禮絕對擄獲一票人心。

擁有自家合法登記肉乾工廠，實體門市就在台中市北區西屯路一段，緊鄰著自然科學博物館、梅亭街，於西屯路一段和健行路930巷交叉口，門口可臨時停車

環境寬敞舒適，採購動線清楚明瞭，甚至曾獲經濟部的優良商店認証，因次受到許多老饕的愛戴。

雙腳一踏進店裡，就聞到左側傳來的香味，原來是師傅正在烘避風塘手捲肉紙過程。我們在窗台前細細觀賞，從一張薄薄的肉紙，進到高溫烘烤機後，出爐時老闆會將肉紙捲起來塑型，就會變成長條狀，由於避風塘手捲肉紙很脆弱，一碰就會碎，拆封時務必小心拿。

產品種類琳瑯滿目，架上呈列著手工肉乾、避風塘手捲肉紙、肉絲、肉角、黃金肉酥、以及西屯門市限定新品素肉紙，除了現場購買，店家也有提供外縣市宅配服務。

市面上大多禮盒包裝都會加價，在豐源源味香任選3~4包，升等禮盒不加價，亦還會贈送專屬環保提袋，是不是很佛心。

選材上不計較成本，選用高單價鋁箔包裝密封袋，具不透光防潮，又有夾鏈封口，以及放脫氧劑和乾燥劑維持最佳口感，不過由於產品無添加化學色素、防腐劑、味精，因此開封後肉乾類請於冷藏三日內食用完畢，而且後方都有標示成份來源、有效期限，讓消費者買得安心、吃得放心。

全台唯一的「酪梨油菓仁脆餅」一登場就擄獲素食者味蕾。這款植物系素肉紙是豐源源味香獨家開發新產品，目前僅在台中西屯門市限定販售，特別是全面使用100%酪梨油，剔除大豆油脂及碳水化合物、只保留植物系優質高蛋白，無添加化學膨鬆劑、香精、色素、防腐劑，重點無澱粉、低負擔、蛋奶素，我們預訂最新口味堅果紅棗和前鎮子賣到大缺貨的芝麻海苔口味。

裡面有用透明塑膠盒裝素肉紙，以及放乾燥劑維持鮮度，無論是產品或包裝，每個細節都以嚴謹態度設計。

酪梨油素肉紙-芝麻海苔(蛋奶素)

擁有紙片外型狀的素肉紙，用料真材實料。就如這款芝麻海苔是嚴選100%酪梨油，再添加芝麻、杏仁、核桃、海苔粉等食材，一口咬下濃郁芝麻和海苔香氣在嘴裡迸開，香酥脆口還帶有濕潤度，不會越吃越乾口，重點沒有油耗味或素料味，完全打破對素食的刻板印象。

酪梨油素肉紙-堅果紅棗菓仁(蛋奶素)

全新推出的堅果紅棗菓仁脆餅超級好吃，好吃到直接買好幾包呢！豐源源味香真的很厲害，竟然將紅棗、杏仁添加其中，讓素肉紙味道變得很不一樣，尤其是齒頰間咬著素肉紙，散發的香酥脆感，甚至嚼在嘴裡，去子紅棗剛剛好的香甜，剛剛好的乾爽更是驚艷，好吃到吮指回味。

避風塘手捲肉紙

Oh My God～這款獨家首創專利認證的避風塘手捲肉紙，不能只有我知道，因為好吃到不要不要。我最喜歡咬下去那種酥脆，那種口腔盡是滿滿避風塘港式風味，讓人秒飛香港的錯覺，真的是目前吃過最好吃的手捲肉紙。

就是這個香味！高溫烘烤機出來的海蝦風味有夠罪惡，不僅很薄，竟然還將它捲起來，一入口香酥脆感直接在嘴裡炸開，除了有豬肉鮮味，還吃得到蒜酥、青蔥、起士等多層次風味，讓人越吃越涮嘴，簡直是肉乾界秒殺高手。

青醬蜜汁-夯活力條

超屌！竟然將青醬與蜜汁肉乾結合，大口咬下彷佛正吃著青醬義大利麵錯覺，天啊～那個美味一停留在我的腦海，現在回想起來又忍不住抿嘴角。這款有獨家專利證明，在外面想吃吃不到，全台只有源味香有賣，做法不僅非常費工，食材更是挑選新鮮豬肉和鮮採九層塔、蒜頭碎放入大鍋中用手攪拌，撈起來後要冰鎮．．等繁瑣程序，最後以手工打造的磚窯烘烤，這就是職人堅持，用吃得就能感受用心。

青醬蜜汁夯活力條是厚切條狀，表層可以看見一層厚厚青醬，接著咬一口，嘴裡滿是九層塔香氣，後勁則有蜜汁甘甜韻，兩者在口腔交織絲毫不搶戲，而且我喜歡肉乾的咬感，Q勁中帶嫩感一咬就斷，咀嚼時肉香味直接衝擊舌尖，好吃到停不了口，這真的好好吃。

原味-夯活力條

除了超人氣青醬蜜汁口味，原味也賣得很好。特別是嚴選台灣新鮮豬後腿肉與純黑豆釀造醬油，以及天然香料和中藥材醃漬，最後再以六面炙燒呈現。當我掀起透明盒蓋時，長方形狀的肉乾躺在裏頭，此時撲鼻而來香氣超迷人，尤其是咬進嘴裡勁道軟嫩，帶有飽滿炙燒香，無論是甜度或鹹度比例都比市面還要清爽無負擔，摸起來不沾手不油膩，I Like～

黑胡椒肉絲

一賣就是47年的黑胡椒肉絲！這支產品是豐原源味香熱門招牌，靠著它紅遍全台灣，與眾不同的是每日採用政府核可屠宰場的溫體豬肉，並由冷藏車配送至店，再將純手工將鮮肉塊剝成絲狀，特別是加入純黑豆醬油、天然香料及中藥材調味，最後經老師傅慢工細火16小時，如此繁瑣細節，難怪會大受歡迎。

黑胡椒肉絲是一絲一絲的，而且我們將肉絲輕微拉扯，可以感受到肉絲纖維彈性，入口時肉絲香氣醇厚，嚼到後面還不斷溢出肉汁，隨之而來的黑胡椒風味更是驚艷，必須給一根大拇指。

整體心得：吃完真的會愛不釋手，不僅遵循古法，更是堅持使用合法屠宰場溫體豬肉製作，每個細節嚴格把關，更不加化學色素、防腐劑、味精，真材實料看得到，甚至不斷研發成長，今年台中西屯門市新推出的限定款，堅果紅棗和芝麻海苔酪梨油素肉紙也很驚艷，香酥薄脆口感，讓人一吃就秒殺，看完介紹想吃朋友，千萬要記得提前下單預訂，因為每日數量有限售完為止。

豐源源味香(西屯門市)

地址:台中市北區西屯路一段386號

營業時間:9:30~21:30

電話:04-2205 8333

粉絲團:豐源源味香

官網:豐源源味香

蝦皮賣場:https://shopee.tw/niku_king