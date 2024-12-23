超級低調，必須靠熟客或老饕介紹才知道！會知道這家水餃專賣店，是因為去年有跟美鄰的團購，品嚐完剝皮辣椒和蝦多鮮肉水餃就深深愛上，直到丸餃子有開賣熟水餃、皮蛋香菇肉燥麵、醉川味冰醬滷味、雞肉絲飯、自包餛飩湯，以及隱藏版蔥抓餅後就常常來觀顧，好吃到捨不得公開私藏愛店。

沒有在社頭熱鬧街道上，選址在人煙稀少的員集路二段和和平三路交叉口，於KYMCO光陽機車行的對面，水利署彰化管理處社頭工作站隔壁。店面外觀是黑色鐵皮屋，沒有醒目扛棒，僅有店裡明亮的燈光照亮，車速太快就會忽略這裡藏著一家好吃的水餃專賣店。

製餐區有特別用黑框玻璃隔成一間，裡面環境乾淨又整潔，員工們做餐時都會攜帶網帽和口罩，對衛生這塊非常注重。

有提供舒適用餐環境，夏天炎熱時還會有冷氣開放。

有賣煎餃、水餃、素水餃、飯類、麵類、蔥抓餅、湯品、小菜．．等多樣品項，價位落在20元~145元之間，是平價銅板小吃。

店內也有販售飲料、水、咖啡..等可享用。

比起其他水餃店，我更愛丸餃子的水餃，不但選用高成本台灣溫體豬和新鮮初秋高山高麗菜，製作環境更是在冷氣房製成，不僅每個細節都很講究，對每一個產品絕對試到一定水準才會販售，而且從料理環境就能看出店家對食材堅持與用心。

皮蛋香菇肉燥麵

這裡的皮蛋香菇肉燥麵是選用蔬菜麵，再淋上自製肉燥和糖心皮蛋，以及蔥花，看起來罪惡感十足。我們將皮蛋拌碎豁一起，入口後的蔬菜麵口感彈牙無油耗味，加上濃稠爽口皮蛋與香氣十足肉燥好涮嘴，每次來都會點。

彩色高麗菜水餃

彩色高麗菜水餃顆顆飽滿扎實，重量約24克左右，主打皮薄餡多特色，這三種水餃皮都是用蔬菜來上色，無添加色素和瘦肉精，堅持真材實料，尤其是內餡選用高成本的新鮮初秋高山高麗菜切成絲加入台灣溫體豬肉，以及新鮮大骨蔬菜高湯，大口咬下立刻嘗到高麗菜甘甜脆感，豬肉餡扎實又有滿滿湯汁，皮厚度恰恰好，重點不用沾醬料，就可以吃到水餃自然鮮甜的美味。

剝皮辣椒水餃

我最常吃的就是剝皮辣椒水餃，身為剝皮辣椒控，家裡一定要囤好幾盒。不得不說～丸餃子水餃皮很厚實又有Ｑ度，隨便煮都不會軟爛，而且選用高成本剝皮辣椒，讓你吃得到剝皮辣椒脆度，在尬上溫體後腿肉，那帶點微辣感的辣勁，好吃到停不下來。

蝦多鮮肉水餃

厲害的還有蝦多鮮肉水餃，特別是一咬開蝦子直接佔50％版面，整個超級飽滿，而且蝦子咬起來很脆彈，咬感不是蓋，不僅蝦子甜味很夠，連豬前腿肉也是如此紮實鮮甜，甚至還不斷冒出豐沛的大骨高湯汁，OMG～真的伍夠賀甲啦(台語)。

植物肉蔬食餃(素)

素食植物肉蔬食餃有著綠色菠菜口味的外皮，特別是有加入馬鈴薯粉製成，外皮咬起來很有Q度，重點不會爛，裡面的內餡則是選用植物肉和香菇，吃起來飽滿多汁，素食風味輕柔不會太濃厚。

雞肉絲飯+荷包蛋

不用跑嘉義也有好吃的雞肉絲飯，雖然不是火雞肉，但使用雞胸輕肉取代也不錯，口感Ｑ嫩不乾柴，而且他的特調醬汁加上油蔥酥很香，口味清爽不鹹，最後我們還點了半熟荷包蛋，金黃蛋液拌入粒粒分明米飯，味道更棒～

餛飩湯

我們撈起餛飩湯裡的料，裡面餛飩也太大顆，size都快跟我的鏡頭蓋差不多，而且餛飩是店家自己包，肉餡是用高成本的後腿肉加前腿肉，一咬就吃到Q嫩彈牙的絞肉，滿滿鮮肉味瀰漫舌尖，口感就只有一個字形容就是〝爽〞。

丸餃子賣冷凍水餃超過6、7年，特別是他們家水餃都是在冷氣房下製作，食材鮮度都在適當溫度下保存，所以吃得出食材鮮味。會知道這家是美鄰去年幫我代買後就深深愛上，尤其是他們家剝皮辣椒水餃和蝦多鮮肉水餃真的爆好吃，一吃就是一年多，每次都會委託美鄰幫我買好幾盒，真的超激推～

坊間水餃大多都是袋裝，若沒有包好吹到風就會有冰箱味道，因此丸餃子選用包材下不少功夫，內裝以一格一格設計，彼此不會碰撞以及不沾黏，重點一餐12顆不用擔心跑冰箱異味，因有封膜包裝保存期限長達一年，更不會一煮就爛，水餃餡鮮味很OK，我通常一次都會買10盒回家放，因為露營或是下雨天煮水餃最方便。

吃完喜歡醉川味冰醬滷味，店內也有賣真空冷凍包裝，冷凍保存12個月，無須烹飪，常溫或是沖水解凍可直接食用，我自己只要有來都會買～

整體心得：很捨不得公開這家我私藏已久的丸餃子店，很怕曝光後想吃要排隊，或是提早賣完收攤，想吃又吃不到的殘念，因為我超愛他們家的剝皮辣椒水餃、蝦多鮮肉水餃、蛋香菇肉燥麵、川味魯雞爪，以及移情別戀的隱藏版蔥抓餅，說不完啦～丸餃子東西都真的很好吃，吃到後面都變常客啦！

社頭丸餃子

地址:彰化縣社頭鄉員集路一段939號

冷凍販售時間：9:30~20:00

熟食販售時間：11:00~19:00

電話:04-8712468

粉絲團:Wan丸手工水餃

蝦皮:丸丸 手工水餃