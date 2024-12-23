再一個月就是春節了！選購伴手禮了嗎？最近開箱來自台中的「Kris克里酥」雙一口酥+爆餡禮盒組，蛋捲不僅是大人小孩都愛的點心，「Kris克里酥」的多種口味更是讓人愛不釋手！伯爵口味茶香四溢、花生奶酥芝麻三種爆餡口味都非常濃郁又涮嘴！

店家介紹

「Kris克里酥」是來自台中的蛋捲品牌，嚴選頂級食材，選用100%天然乳脂進口奶油！堅持無添加防腐劑、香料、化學添加物，僅用成分單純的食材手工製作！為的就是讓孩子們都可以吃到安心又美味的蛋捲！

商品介紹

雙一口酥 + 爆餡禮盒組

禮盒外形非常搶眼！典雅紅搭配炫彩燙金，整體很有質感！

用抽拉的方式開盒，提袋即外盒！減少耗材很不錯

每一盒蛋捲都用封膜封得很完整！不僅整盒蛋捲都沒有破碎~還可以保持未開封的蛋捲不受潮！

封膜也蠻好撕的~每個蛋捲卡得很剛好~但不會不好拿取！

▼ 經典原味一口酥蛋捲

經典原為是最能感受到純粹蛋香與奶香的！而且我發現克里酥的蛋捲很厚實！側面可以看到是非常紮實的一圈圈！吃起來又非常酥脆！真的會忍不住一口接一口！

▼ 柑花伯爵一口酥蛋捲

一開封就能聞到濃濃茶香四溢~伯爵茶香與香氣獨特的佛手柑揉合，香氣在口中蔓延~真的好迷人！一口大小很好拿取不會掉屑！

▼ 花生爆餡蛋捲

5層厚燒的蛋捲餅皮包裹著爆漿內餡！經過焙炒過的顆粒花生醬，濃郁綿密！不僅能吃到花生的香濃滑順還能品嚐到顆粒感！

▼ 奶酥爆餡蛋捲

奶酥的調味很剛好~不甜膩！濃郁奶香口感綿密好細緻！

▼ 芝麻爆餡蛋捲

芝麻控會喜歡這款！超濃郁的芝麻香撲鼻而來~口感柔細順口！吃的到芝麻微微的沙沙口感~真的很不錯！

結語

整體來說，克里酥應該是我目前看到最紮實最不鬆散的蛋捲！但又不失他酥脆的特性，也絕不硬口！一口酥系列就很驚艷了！沒想到爆餡系列更讓人愛不釋手！每一口都能感受到濃郁又飽滿的內餡！還沒選購春節禮盒的朋友不妨來試試克里酥！推薦給大家！

店家資訊

【 Kris克里酥 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/kriseggroll/

▸ 官網｜ https://www.krisroll.com/

想看更多好吃好玩記得追蹤我▼

貪食瑞秋IG @rachel_eat_play

貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist

美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com