彰化台中好吃滷味伴手禮推薦/賣超過40年滷味老店【黑竹園雞腳凍】有宅配服務。老滷汁滷製/冷食滷味(滷鴨舌/滷牛肉/雞爪凍/鴨翅/雞翅/鴨胗/花生/豆干)樣樣入味又涮嘴(黑竹園菜單)
55秒『8款』黑竹園滷味美食(短影)快速看 https://youtube.com/shorts/kzB1UOVxmQ0?si=Upbu3hl4m8lyX2M7
彰化員林知名滷味老店(黑竹園)滷味您最愛哪一款？
哥常說: 小孩才做選擇! 他~當然是每種滷味至少各買一盒才能解饞嘴!
除了到員林總店(門市)購買。台中也有分店可選購
買滷味附提袋! 年節送禮、拜訪親友帶滷味伴手禮! 團聚、追劇、話家常、小酌(即拆即食)豐富膠質冷食滷味(滋味)吮指迷人
黑竹園滷味MENU http://b-bamboo.com.tw
沒時間到店購買『宅配』超方便!
(下圖)小紫好友就曾訂購(宅配)送黑竹園滷味給我吃
印象中當時朋友有提到!
她去香港旅行時曾買(黑竹園滷味)當伴手禮送香港友人
若有『出國送禮需求』購買時至少提前2天告知! 可客製『真空包裝滷味』讓客人方便攜帶與保鮮!
大仁哥最近被老闆調派到彰化外宿工作約一週
回家時繞到員林總店買數盒黑竹園滷味回家!
時常嘴饞愛啃雞腳、愛吃滷味的他
這次竟然每款滷味都有買捏!
農曆春節(過年)即將到來
年菜來盤(滷味拼盤)或家裡有客人來訪時想快速(多幾道)下飯下酒佳餚。真心推薦! 可以多囤幾盒滷味美食
黑竹園雞腳凍、鴨翅凍、雞翅凍 3款人氣『凍』滷味是以(下圖)盒裝呈現
品牌由來: 店家官網有分享
老闆年少當兵期間! 受廣東籍資深士官傳授其身為『清宮御膳房御廚~祖父』製作滷味、雞腳凍秘方給他(老闆)，在黑竹園創始人(第一代老闆)自己不斷研究改良配方販售後成了(員林)熱賣超過40年冷食滷味老店；也是台灣雞腳凍的創始老店
黑竹園雞腳凍盒外印著店家選用CAS認證『新鮮雞爪』滷製
有超多美食節目爭相採訪報導過!
我覺得能賣超過40年就是黑竹園滷味好吃(實力證明)
沒時間到店舖購買『宅配』新食代! (非送禮旺季)今天下午4點前訂購~明天黑貓就送達!
(小叮嚀)避免店家未來(菜單)滷味品項或售價調整更新! 此篇食記標示之價格(僅供參考)請以您購買日(店家官網/店舖)售價為準!!
必買必吃! 當然就是招牌滷味黑竹園雞腳凍! $180元/盒
(下圖) 盒裝雞腳凍模樣!
身為吃貨！當然要先擺盤再幫它們拍下美美相片分享
這家滷味『冷食』最對味！
相信應該很多上班族媽咪! 都和同事們『團購』過黑竹園老店滷味吃
超多滷味店的滷雞爪『不會』幫雞腳剪指甲
我就曾遇過某位朋友超愛啃雞爪!但...又超堅時只買『有剪過雞爪指甲』雞腳凍吃! 若您也正在找尋『有剪指甲雞爪凍』買黑竹園就對啦!
黑竹園雞腳凍 沒有後面那根腳踝骨頭!
保留其無骨雞腳皮；連同雞爪一起放進老滷汁滷製!
過程中會將滷汁上可能會存留膽固醇、油脂(滷汁)撈除! 且因為滷製過程(無添加防腐劑)為了保持滷味新新度；雞腳凍都是(當日現滷現賣、現宅配)
若您想自己到門市選購! 建議您可以先撥打電話詢問是否還有雞腳凍現貨？
雞腳凍 真的是『凍』感十足! 每一口都滿滿膠質!
好啃食(不會硬)且老滷汁香氣超濃郁
黑竹園鴨翅凍 $180元/盒
滷味的盒側都有標示：保存方式/期限/成份
冷藏保鮮! 期限5天
萬一您一次買多盒無法在期限內吃完
(其實可以冰冷凍保存唷) 若買多~我都是冰冷凍(享食前一晚)先放冷藏解凍後再吃! 也可以微加熱
(電鍋內)只加(一保特瓶蓋~水量)品味熱滷口感也好吃!
冷食~才能吃到獨特(結凍滷汁感)
為何稱"鴨翅凍"？不是叫滷鴨翅？
因為鴨翅外層有包覆一層結凍老滷汁
所以啃鴨翅時! 除了吃到鹹甜適中(中藥滷汁)香氣! 還可以品嘗到結凍老滷汁在嘴裡化開後的滷汁香
黑竹園雞翅凍 $180元/盒
這家的滷味都"不會辣"
老人、小孩攏免驚(不用擔心)不敢吃辣會被辣到! 全部商品 無+辣!
別看雞翅凍內部顏色白白的!
黑竹園滷味特色就是(看的不準)要您吃進嘴裡自己感受才能明白『它』真的很入味(香氣)真的都有滷進雞翅內喔!
另外5款滷味(滷花生/滷豆干/滷牛肉/滷鴨舌/滷雞胗) 也是款款入味(冷食滷味)
購買時常會讓人陷入難以決擇的冏況!
so.超愛啃食滷味的大仁哥都說: 全部各買一盒就對啦!
店舖購買or宅配都是(下圖)包裝方式
如果您是要買帶到國外送朋友；可打電話(預訂/客製)滷味~真空包裝
滷味盒外有貼滷味品名與原料、保存方法與期限
黑竹園滷花生 $70元/盒
我都笑稱這像電視一則花生甜品廣告台詞一樣: 是『電腦』挑的土豆(花生)
花生粒粒大顆又飽滿!
重點! 每顆都滷製的綿密細緻又入味!
入口鬆綿、一丁點"硬感"都沒有
拍謝啦(不好意思) 因為我和哥都比較喜歡鬆綿口感滷花生so這個『一定要~推一下』
黑竹園滷鴨舌 $130元/盒 (大約12支左右) 很划算size很大支
喜歡啃鴨舌~舌管微脆口感及鴨舌來場舔舌親密接觸嗎？
黑竹園的滷鴨舌是我們買過的滷味品牌中(有購買)必回購的品項!
不用在意形象! 直接手拿開啃就對啦!
黑竹園滷豆干 $70元/盒
我是一位自滷豆干時也超龜毛、堅持一定要滷到豆干切開後(帶孔洞)且孔洞內吸飽飽滷汁才願意切片盛盤上菜煮婦!
這款豆干~符合我們的喜好與需求
因是吃『冷食滷味口感』所以不會有爆汁的畫面!
不過~當您咬開豆干的剎那! 您會發現『滷汁』竟然被豆干內密密麻麻孔洞給包覆啦!!
咀嚼時除了感受到豆香、那在豆干孔洞內滿滿膠質感滷汁也會瞬間在嘴裡爆開!
(冬天)也可加熱後當配菜熱滷豆干吃
黑竹園滷雞胗 $130元/盒 份量很多
大仁哥是一位超級愛啃滷味與吃(內臟類滷味)饕客
尤其是滷雞胗!
很多人買滷雞胗都會擔心滷的不夠透
(口感會太硬)或不入味
買(黑竹園) 免煩惱唷! 每一顆都是嫩口好咬食且內部入味；外層還包覆著一層結凍老滷汁
是一款居家小酌或配飯必買品項
黑竹園滷牛肉 $220元/盒
乍看外觀色澤! 您肯定會像(當年)朋友寄送我們吃時(開盒)未吃前的第一印象一樣! 心生懷疑! 這....有入味嗎？會不會食之無味？
哈哈~別想太多嘿！若沒入味~哥怎會回購呢？
這是整顆牛腱肉以(老滷汁)滷製、滷好後再厚切成片(包裝)
顏色雖然真的沒有很討喜!
吃進嘴裡咀嚼時(滷牛腱)有著濃郁中藥滷汁香、鹹度不會很厚重! 符合現在人的享食喜好
這幾天冷氣冷颼颼
晚餐煮韓式泡菜湯；韓泡湯快煮好時再下幾片(滷牛腱)立馬變成一道暖心暖胃好食『韓式泡菜牛肉湯』
滷牛肉 若想當配菜! 我都會自+一些辛香佐料『做涼拌牛肉』
將黑竹園滷牛肉切成寛條狀
再切一些蒜苗(苗絲)、香菜、拌市售(麻辣醬)再滴個幾滴香油(拌勻)立即變身成一道超下飯冷食涼拌菜
買平常宅食自吃或年節送禮(滷味伴手禮)都很適合
目前全台有『2間門市』可買!
沒時間到店購買『宅配』很方便!
- 每天下午4點前(下單)隔天統一(黑貓宅急便)就可收到貨
- 網購(宅配)訂滿2000元(含)以上即享『免付運費』宅配送到府
但!(年節旺日)比如: 中秋節、農曆新年(宅配物流)貨物多。可能無法(今日訂~明天到貨) 記得提前下單、好讓店家安排寄貨事宜唷!
黑竹園滷味(宅配MENU)&訂購官網 http://b-bamboo.com.tw
黑竹園雞腳凍-員林老店
電話: 04-831-3929
營業時間:7:00~22:00
地址:彰化縣員林市員水路一段676巷12號
粉絲頁: 黑竹園雞腳凍
黑竹園雞腳凍-台中東興店
電話: 04-2320-8279
營業時間:11:00~21:00
地址:台中市西屯區東興路三段388號
粉絲頁: 黑竹園 台中店
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每個人對『黑竹園滷味』餐食口味喜好不盡相同食記心得僅供參考。店家營業時間、商品實際內容/成份售價/優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤一起趴趴走找尋下一站美食與景點GO