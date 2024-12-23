彰化台中好吃滷味伴手禮推薦/賣超過40年滷味老店【黑竹園雞腳凍】有宅配服務。老滷汁滷製/冷食滷味(滷鴨舌/滷牛肉/雞爪凍/鴨翅/雞翅/鴨胗/花生/豆干)樣樣入味又涮嘴(黑竹園菜單)

55秒『8款』黑竹園滷味 美食( 短影)快速看 https://youtube.com/shorts/kzB1UOVxmQ0?si=Upbu3hl4m8lyX2M7

彰化員林知名滷味老店(黑竹園)滷味您最愛哪一款？

哥常說: 小孩才做選擇! 他~當然是每種滷味至少各買一盒才能解饞嘴!

除了到員林總店(門市)購買。台中也有分店可選購

買滷味附提袋! 年節送禮、拜訪親友帶滷味伴手禮! 團聚、追劇、話家常、小酌(即拆即食)豐富膠質冷食滷味(滋味)吮指迷人

黑竹園滷味MENU http://b-bamboo.com.tw

沒時間到店購買『宅配』超方便!

(下圖)小紫好友就曾訂購(宅配)送黑竹園滷味給我吃

印象中當時朋友有提到!

她去香港旅行時曾買(黑竹園滷味)當伴手禮送香港友人

若有『出國送禮需求』購買時至少提前2天告知! 可客製『真空包裝滷味』讓客人方便攜帶與保鮮!

大仁哥最近被老闆調派到彰化外宿工作約一週

回家時繞到員林總店買數盒黑竹園滷味回家!

時常嘴饞愛啃雞腳、愛吃滷味的他

這次竟然每款滷味都有買捏!

農曆春節(過年)即將到來

年菜來盤(滷味拼盤)或家裡有客人來訪時想快速(多幾道)下飯下酒佳餚。真心推薦! 可以多囤幾盒滷味美食

黑竹園雞腳凍、鴨翅凍、雞翅凍 3款人氣『凍』滷味是以(下圖)盒裝呈現

品牌由來: 店家官網有分享

老闆年少當兵期間! 受廣東籍資深士官傳授其身為『清宮御膳房御廚~祖父』製作滷味、雞腳凍秘方給他(老闆)，在黑竹園創始人(第一代老闆)自己不斷研究改良配方販售後成了(員林)熱賣超過40年冷食滷味老店；也是台灣雞腳凍的創始老店

黑竹園雞腳凍盒外印著店家選用CAS認證『新鮮雞爪』滷製

有超多美食節目爭相採訪報導過!

我覺得能賣超過40年就是黑竹園滷味好吃(實力證明)

沒時間到店舖購買『宅配』新食代! (非送禮旺季)今天下午4點前訂購~明天黑貓就送達!

(小叮嚀)避免店家未來(菜單)滷味品項或售價調整更新! 此篇食記標示之價格(僅供參考)請以您購買日(店家官網/店舖)售價為準!!

必買必吃! 當然就是招牌滷味黑竹園雞腳凍! $180元/盒

(下圖) 盒裝雞腳凍模樣!

身為吃貨！當然要先擺盤再幫它們拍下美美相片分享

這家滷味『冷食』最對味！

相信應該很多上班族媽咪! 都和同事們『團購』過黑竹園老店滷味吃

超多滷味店的滷雞爪『不會』幫雞腳剪指甲

我就曾遇過某位朋友超愛啃雞爪!但...又超堅時只買『有剪過雞爪指甲』雞腳凍吃! 若您也正在找尋『有剪指甲雞爪凍』買黑竹園就對啦!

黑竹園雞腳凍 沒有後面那根腳踝骨頭!

保留其無骨雞腳皮；連同雞爪一起放進老滷汁滷製!

過程中會將滷汁上可能會存留膽固醇、油脂(滷汁)撈除! 且因為滷製過程(無添加防腐劑)為了保持滷味新新度；雞腳凍都是(當日現滷現賣、現宅配)

若您想自己到門市選購! 建議您可以先撥打電話詢問是否還有雞腳凍現貨？

雞腳凍 真的是『凍』感十足! 每一口都滿滿膠質!

好啃食(不會硬)且老滷汁香氣超濃郁

黑竹園鴨翅凍 $180元/盒

滷味的盒側都有標示：保存方式/期限/成份

冷藏保鮮! 期限5天

萬一您一次買多盒無法在期限內吃完

(其實可以冰冷凍保存唷) 若買多~我都是冰冷凍(享食前一晚)先放冷藏解凍後再吃! 也可以微加熱

(電鍋內)只加(一保特瓶蓋~水量)品味熱滷口感也好吃!

冷食~才能吃到獨特(結凍滷汁感)

為何稱"鴨翅凍"？不是叫滷鴨翅？

因為鴨翅外層有包覆一層結凍老滷汁

所以啃鴨翅時! 除了吃到鹹甜適中(中藥滷汁)香氣! 還可以品嘗到結凍老滷汁在嘴裡化開後的滷汁香

黑竹園雞翅凍 $180元/盒

這家的滷味都"不會辣"

老人、小孩攏免驚(不用擔心)不敢吃辣會被辣到! 全部商品 無+辣!

別看雞翅凍內部顏色白白的!

黑竹園滷味特色就是(看的不準)要您吃進嘴裡自己感受才能明白『它』真的很入味(香氣)真的都有滷進雞翅內喔!

另外5款滷味(滷花生/滷豆干/滷牛肉/滷鴨舌/滷雞胗) 也是款款入味(冷食滷味)

購買時常會讓人陷入難以決擇的冏況!

so.超愛啃食滷味的大仁哥都說: 全部各買一盒就對啦!

店舖購買or宅配都是(下圖)包裝方式

如果您是要買帶到國外送朋友；可打電話(預訂/客製)滷味~真空包裝

滷味盒外有貼滷味品名與原料、保存方法與期限

黑竹園滷花生 $70元/盒

我都笑稱這像電視一則花生甜品廣告台詞一樣: 是『電腦』挑的土豆(花生)

花生粒粒大顆又飽滿!

重點! 每顆都滷製的綿密細緻又入味!

入口鬆綿、一丁點"硬感"都沒有

拍謝啦(不好意思) 因為我和哥都比較喜歡鬆綿口感滷花生so這個『一定要~推一下』

黑竹園滷鴨舌 $130元/盒 (大約12支左右) 很划算size很大支

喜歡啃鴨舌~舌管微脆口感及鴨舌來場舔舌親密接觸嗎？

黑竹園的滷鴨舌是我們買過的滷味品牌中(有購買)必回購的品項!

不用在意形象! 直接手拿開啃就對啦!

黑竹園滷豆干 $70元/盒

我是一位自滷豆干時也超龜毛、堅持一定要滷到豆干切開後(帶孔洞)且孔洞內吸飽飽滷汁才願意切片盛盤上菜煮婦!

這款豆干~符合我們的喜好與需求

因是吃『冷食滷味口感』所以不會有爆汁的畫面!

不過~當您咬開豆干的剎那! 您會發現『滷汁』竟然被豆干內密密麻麻孔洞給包覆啦!!

咀嚼時除了感受到豆香、那在豆干孔洞內滿滿膠質感滷汁也會瞬間在嘴裡爆開!

(冬天)也可加熱後當配菜熱滷豆干吃

黑竹園滷雞胗 $130元/盒 份量很多

大仁哥是一位超級愛啃滷味與吃(內臟類滷味)饕客

尤其是滷雞胗!

很多人買滷雞胗都會擔心滷的不夠透

(口感會太硬)或不入味

買(黑竹園) 免煩惱唷! 每一顆都是嫩口好咬食且內部入味；外層還包覆著一層結凍老滷汁

是一款居家小酌或配飯必買品項

黑竹園滷牛肉 $220元/盒

乍看外觀色澤! 您肯定會像(當年)朋友寄送我們吃時(開盒)未吃前的第一印象一樣! 心生懷疑! 這....有入味嗎？會不會食之無味？

哈哈~別想太多嘿！若沒入味~哥怎會回購呢？

這是整顆牛腱肉以(老滷汁)滷製、滷好後再厚切成片(包裝)

顏色雖然真的沒有很討喜!

吃進嘴裡咀嚼時(滷牛腱)有著濃郁中藥滷汁香、鹹度不會很厚重! 符合現在人的享食喜好

這幾天冷氣冷颼颼

晚餐煮韓式泡菜湯；韓泡湯快煮好時再下幾片(滷牛腱)立馬變成一道暖心暖胃好食『韓式泡菜牛肉湯』

滷牛肉 若想當配菜! 我都會自+一些辛香佐料『做涼拌牛肉』

將黑竹園滷牛肉切成寛條狀

再切一些蒜苗(苗絲)、香菜、拌市售(麻辣醬)再滴個幾滴香油(拌勻)立即變身成一道超下飯冷食涼拌菜

買平常宅食自吃或年節送禮(滷味伴手禮)都很適合

目前全台有『2間門市』可買!

沒時間到店購買『宅配』很方便!

每天下午4點前(下單)隔天統一(黑貓宅急便)就可收到貨 網購(宅配)訂滿2000元(含)以上即享『免付運費』宅配送到府

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​​​​​​​但!(年節旺日)比如: 中秋節、農曆新年(宅配物流)貨物多。可能無法(今日訂~明天到貨) 記得提前下單、好讓店家安排寄貨事宜唷!

黑竹園滷味(宅配MENU)&訂購官網 http://b-bamboo.com.tw

黑竹園雞腳凍-員林老店

電話: 04-831-3929

營業時間:7:00~22:00

地址:彰化縣員林市員水路一段676巷12號

粉絲頁: 黑竹園雞腳凍

黑竹園雞腳凍-台中東興店

電話: 04-2320-8279

營業時間:11:00~21:00

地址:台中市西屯區東興路三段388號

粉絲頁: 黑竹園 台中店

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