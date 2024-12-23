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【幸福捷運站美食】新開幕！義匠義式湯麵-新莊昌明店，超級好吃的義式湯麵專賣店！用料實在超大一碗，天冷吃湯麵最讚〜

2024-12-23 19:00:00 文字：小珊珊
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小珊珊

小珊珊

【幸福捷運站美食】新開幕！義匠義式湯麵-新莊昌明店，超級好吃

超級好吃的義式湯麵，一週吃三次都不夠！001欠揍

多種海鮮一次滿足，獨創義式湯麵料超實在，整碗吃到見底！377偷笑

 

其實這已經不是我們第一次吃義匠義式湯麵了，我們家附近就有一家，之前吃就已經超喜歡

，這次來新開幕的新莊昌明店吃吃看028揪耳朵

【義匠義式湯麵-新莊昌明店】位於新莊昌明街上，緊鄰福壽公園，除了鄰近幸福捷運站以外

，附近還有路邊停車格可以使用，無論是開車來還是坐車來交通都很方便

新莊的「幸福站」附近的福壽街，堪稱新莊人的「宵夜一條街」呢

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裝潢非常有質感，搭配大片落地窗與綠色植栽，一眼望去就有種清新放鬆感

，感覺就像都市裡頭的小小花園

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讓人置身於此不知不覺就感到自在悠閒，很喜歡這種小清新風格的餐廳

桌數算蠻多，設有從2人、到10人以上也可併桌的用餐座位都有，蠻適合聚餐、吃晚餐的地方

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最棒的是，這裡還是寵物友善空間

毛孩也可以落地，以不打擾到其他現場客人為主喔070搖擺

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話不多說，來看看菜單有什麼好吃的吧！

菜單有奶油白醬、奶油青醬、蕃茄紅醬以及創意醬汁、飲品、甜點等，價位落在$49~$309之間

低單價大份量的餐點，真的CP值蠻高

【幸福捷運站美食】新開幕！義匠義式湯麵-新莊昌明店，超級好吃

 

今天就帶著愛吃義大利麵的狗友們來光顧一下囉

每份餐點都是現點現煮，滿到快溢出來的海鮮料，滿滿的誠意絕對能吃到飽

，口口都能感受到大海的鮮甜滋味！

【幸福捷運站美食】新開幕！義匠義式湯麵-新莊昌明店，超級好吃

 

【蕃茄紅醬系列 蕃茄野菇雞肉】

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雞肉看起來油亮香脆，配上濃郁的醬汁，讓人食指大動

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感覺像是吃整顆蕃茄一樣，蕃茄味好濃郁喔

湯頭真的非常濃郁，蕃茄甜味都煮進去餒〜021渴望

這款蕃茄風味義大利麵的表現有讓人驚艷耶！

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麵體Q彈，吃起來酸甜酸甜的，把香濃的蕃茄醬汁煮進麵條裡

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雞肉塊狀很嫩也很入味，咬下去時雞肉紮實醬汁滿涮嘴的

愛茄汁的朋友，千萬別錯過！

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【奶油青醬系列 青醬綜合海鮮】

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義匠他們都是小鍋烹煮，所以海鮮的鮮味會完全溶入湯中

一般青醬就很青醬XD

因為在我印象中吃完青醬都會膩，整個醬汁過重的羅勒味，有時候就會蓋過食材的味道(攤手)

他們家的青醬還真厲害呢！004拍手

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青醬香氣濃郁但清爽，他們的青醬好吃到我可以拿湯匙喝光

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青醬真的很百搭耶，海鮮加上了青醬風味更特別，更好吃了

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青醬的濃郁滋味每一根麵條都附著了滿滿的醬汁

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一口奶油青醬湯，一口義大利麵，真的非常讓人滿意

很愛他們家的奶油青醬怎麼那麼好吃啦〜〜〜016飄過

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【白醬系列 川辣海陸總匯】

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看到「川辣」二字，原本以為湯底會是紅通通，很辣那種

結果完全沒有，不敢吃辣的朋友也可以接受，辣度非常輕微

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川辣口味是以奶油白醬為基底，再加中藥湯下去變化，我覺得辣度蠻溫和的

，它的辣度不會讓你刺激難耐，反而是一種香〜辣〜的餘韻015啊

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麵條都完美吸附濃郁湯汁，搭配上海鮮的鮮甜滋味，再加上獨特的川辣香氣，每一口都相當滿足！

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海陸總匯含蝦子2隻、蛤蜊5顆、多利魚、旗魚丸、雞胸肉，紮實澎派的用料

每一口都是是滿滿南洋辛香感，一整個很對味！128開心

湯頭帶著溫潤的辣，口味辛香有層次，讓你每口都吃得到香醇濃郁，越吃越涮嘴！

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【特色醬汁系列 威尼斯墨魚汁海鮮】

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傳說中“最好吃的墨魚汁麵”，果然名不虛傳！166變臉

黑嚕嚕的墨魚汁搭配上精挑細選的海鮮，可以享受到滿滿的鮮味

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尾韻還帶有微微麻感！湯汁融合了墨魚鮮甜與淡淡辣香，滿滿海味超鮮甜〜

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特色湯頭＋澎派海料太誘人！005感動

光大白蝦就給了整整5隻，隨手一撈便得滿匙海味好料，每一口都是海洋的滋味，每一口都是享受〜

【幸福捷運站美食】新開幕！義匠義式湯麵-新莊昌明店，超級好吃

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墨魚汁很提味，和麵條完美結合在一起，有著完美的口感

義大利麵的份量不少耶，還是忍不住一口氣吃光光了，太好吃了……128開心

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每次來義匠除了點義式湯麵之外他們的甜點和飲料也是必點

還有可以加購優惠價甜點，重點是價格都很可以！！

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【純粹鮮奶布丁】

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自然迷人的蛋奶香和滑嫩的細膩質感，再加上濃郁焦糖液融入最完美的滋味

香甜軟滑，無論在口感或香氣上都有獨到之處

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【世界好吃焦糖奶酪】

超級無敵ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的Q彈口感〜

淋上主廚精心熬煮獨特的香醇焦糖醬，微微苦澀、濃濃蛋香

超好吃的！

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【純粹奶茶】

濃醇奶香與韻美茶香完美交融，清爽順口又不會太甜，真的很好喝

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【柚香水果茶+洛神酸梅飲】

柚香水果茶

基底以經典水果茶作調配，滿口葡萄柚新鮮果籤，口感超豐富

洛神酸梅飲

滿滿烏梅酸甜清香，與洛神特有酸甜滋味，口感酸甜濃厚，尾韻喉韻回甘

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小珊珊碎碎念：

想吃義大利麵又想省荷包，來這家準沒錯〜平價版義式湯麵，每次吃都是好美味喔〜216不要呀

不同於比一般的義大利麵，每一口都能吃到暖呼呼、鮮美可口的湯汁，我都會把湯喝光光

滿滿的海鮮料，海鮮也都很新鮮好吃，海味層次提高另一階段！

親自吃過才敢推薦！106嘮叨

【幸福捷運站美食】新開幕！義匠義式湯麵-新莊昌明店，超級好吃

 

【INFO】

【義匠義式湯麵-新莊昌明店】

地址：新北市新莊區昌明街22號

捷運環狀線幸福站步行9鐘(約600公尺距離)

訂位專線：（02）2990-6419

營業時間：11:3014:30, 17:0021:00

官方臉書義匠義式湯麵-新莊昌明店

官方網站加盟義大利麵 | 義匠義式湯麵

V提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V可落地 V可上椅)

 

 

文章標籤
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翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札

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義匠義式湯麵-新莊昌明店

phone02-29906419
place新北市新莊區昌明街22號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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