超級好吃的義式湯麵，一週吃三次都不夠！

多種海鮮一次滿足，獨創義式湯麵料超實在，整碗吃到見底！

其實這已經不是我們第一次吃義匠義式湯麵了，我們家附近就有一家，之前吃就已經超喜歡

，這次來新開幕的新莊昌明店吃吃看

【義匠義式湯麵-新莊昌明店】位於新莊昌明街上，緊鄰福壽公園，除了鄰近幸福捷運站以外

，附近還有路邊停車格可以使用，無論是開車來還是坐車來交通都很方便

新莊的「幸福站」附近的福壽街，堪稱新莊人的「宵夜一條街」呢

裝潢非常有質感，搭配大片落地窗與綠色植栽，一眼望去就有種清新放鬆感

，感覺就像都市裡頭的小小花園

讓人置身於此不知不覺就感到自在悠閒，很喜歡這種小清新風格的餐廳

桌數算蠻多，設有從2人、到10人以上也可併桌的用餐座位都有，蠻適合聚餐、吃晚餐的地方

最棒的是，這裡還是寵物友善空間

毛孩也可以落地，以不打擾到其他現場客人為主喔

話不多說，來看看菜單有什麼好吃的吧！

菜單有奶油白醬、奶油青醬、蕃茄紅醬以及創意醬汁、飲品、甜點等，價位落在$49~$309之間

低單價大份量的餐點，真的CP值蠻高

今天就帶著愛吃義大利麵的狗友們來光顧一下囉

每份餐點都是現點現煮，滿到快溢出來的海鮮料，滿滿的誠意絕對能吃到飽

，口口都能感受到大海的鮮甜滋味！

【蕃茄紅醬系列 蕃茄野菇雞肉】

雞肉看起來油亮香脆，配上濃郁的醬汁，讓人食指大動

感覺像是吃整顆蕃茄一樣，蕃茄味好濃郁喔

湯頭真的非常濃郁，蕃茄甜味都煮進去餒〜

這款蕃茄風味義大利麵的表現有讓人驚艷耶！

麵體Q彈，吃起來酸甜酸甜的，把香濃的蕃茄醬汁煮進麵條裡

雞肉塊狀很嫩也很入味，咬下去時雞肉紮實醬汁滿涮嘴的

愛茄汁的朋友，千萬別錯過！

【奶油青醬系列 青醬綜合海鮮】

義匠他們都是小鍋烹煮，所以海鮮的鮮味會完全溶入湯中

一般青醬就很青醬XD

因為在我印象中吃完青醬都會膩，整個醬汁過重的羅勒味，有時候就會蓋過食材的味道(攤手)

他們家的青醬還真厲害呢！

青醬香氣濃郁但清爽，他們的青醬好吃到我可以拿湯匙喝光

青醬真的很百搭耶，海鮮加上了青醬風味更特別，更好吃了

青醬的濃郁滋味每一根麵條都附著了滿滿的醬汁

一口奶油青醬湯，一口義大利麵，真的非常讓人滿意

很愛他們家的奶油青醬怎麼那麼好吃啦〜〜〜

【白醬系列 川辣海陸總匯】

看到「川辣」二字，原本以為湯底會是紅通通，很辣那種

結果完全沒有，不敢吃辣的朋友也可以接受，辣度非常輕微

川辣口味是以奶油白醬為基底，再加中藥湯下去變化，我覺得辣度蠻溫和的

，它的辣度不會讓你刺激難耐，反而是一種香〜辣〜的餘韻

麵條都完美吸附濃郁湯汁，搭配上海鮮的鮮甜滋味，再加上獨特的川辣香氣，每一口都相當滿足！

海陸總匯含蝦子2隻、蛤蜊5顆、多利魚、旗魚丸、雞胸肉，紮實澎派的用料

每一口都是是滿滿南洋辛香感，一整個很對味！

湯頭帶著溫潤的辣，口味辛香有層次，讓你每口都吃得到香醇濃郁，越吃越涮嘴！

【特色醬汁系列 威尼斯墨魚汁海鮮】

傳說中“最好吃的墨魚汁麵”，果然名不虛傳！

黑嚕嚕的墨魚汁搭配上精挑細選的海鮮，可以享受到滿滿的鮮味

尾韻還帶有微微麻感！湯汁融合了墨魚鮮甜與淡淡辣香，滿滿海味超鮮甜〜

特色湯頭＋澎派海料太誘人！

光大白蝦就給了整整5隻，隨手一撈便得滿匙海味好料，每一口都是海洋的滋味，每一口都是享受〜

墨魚汁很提味，和麵條完美結合在一起，有著完美的口感

義大利麵的份量不少耶，還是忍不住一口氣吃光光了，太好吃了……

每次來義匠除了點義式湯麵之外他們的甜點和飲料也是必點

還有可以加購優惠價甜點，重點是價格都很可以！！

【純粹鮮奶布丁】

自然迷人的蛋奶香和滑嫩的細膩質感，再加上濃郁焦糖液融入最完美的滋味

香甜軟滑，無論在口感或香氣上都有獨到之處

【世界好吃焦糖奶酪】

超級無敵ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的Q彈口感〜

淋上主廚精心熬煮獨特的香醇焦糖醬，微微苦澀、濃濃蛋香

超好吃的！

【純粹奶茶】

濃醇奶香與韻美茶香完美交融，清爽順口又不會太甜，真的很好喝

【柚香水果茶+洛神酸梅飲】

柚香水果茶

基底以經典水果茶作調配，滿口葡萄柚新鮮果籤，口感超豐富

洛神酸梅飲

滿滿烏梅酸甜清香，與洛神特有酸甜滋味，口感酸甜濃厚，尾韻喉韻回甘

小珊珊碎碎念：

想吃義大利麵又想省荷包，來這家準沒錯〜平價版義式湯麵，每次吃都是好美味喔〜

不同於比一般的義大利麵，每一口都能吃到暖呼呼、鮮美可口的湯汁，我都會把湯喝光光

滿滿的海鮮料，海鮮也都很新鮮好吃，海味層次提高另一階段！

親自吃過才敢推薦！

【INFO】

【義匠義式湯麵-新莊昌明店】

▶地址：新北市新莊區昌明街22號

捷運環狀線幸福站步行9鐘(約600公尺距離)

▶訂位專線：（02）2990-6419

▶營業時間：11:30–14:30, 17:00–21:00

▶官方臉書：義匠義式湯麵-新莊昌明店

▶官方網站：加盟義大利麵 | 義匠義式湯麵

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