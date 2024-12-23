夜貓族的宵夜新寵兒來了，桃園人宵夜清單再加一

坐落於桃園藝文特區的好螺嗦螺螄粉，已悄悄成為辣味控的宵夜秘密基地

這裡的螺螄粉不僅辣香濃郁，還嗦得你停不下來，絕對是桃園夜貓子們深夜解饞的好選擇

藝文特區是桃園人氣打卡地，而這間好螺嗦螺螄粉就藏在繁華街區中，是不少宵夜愛好者的私房推薦

店內環境乾淨明亮，香辣氣息撲面而來，讓人一秒就想開嗓嗦粉

最棒的是，這裡不僅有螺螄粉，還能選擇多種配料加料，像是牛肚、腐竹、鴨血等，每一樣都能提升嗦粉的幸福感

提到螺螄粉，腦海中是不是已經浮現出那股濃烈的香辣氣息？

好螺嗦螺螄粉的招牌辣味湯頭採用多種辛香料熬製，完美融合辣油、酸筍與花生的多層次口感，讓每一口都充滿驚喜

再搭配Q彈順滑的米粉，宛如味蕾跳起了一場舞蹈！不管是微辣小嗦，還是重口味大辣，這裡通通滿足你對辣味的渴望

好螺嗦Haoluosuo螺螄粉專門｜桃園藝文店

營業時間：11:00-23:00

地址：桃園市桃園區新埔六街182號

好螺嗦Haoluosuo螺螄粉專門｜台北公館店

電話 ：02 2366 1661

地址：台北市中正區羅斯福路四段52巷1之1號

營業時間：11:00-01:00

好螺嗦螺螄粉 中華總店

電話：0958 222 778

地址：桃園市桃園區中華路一號之47號

營業時間：11:00-02:00

好螺嗦Haoluosuo螺螄粉專門｜中壢新生店

地址：桃園市中壢區新生路207號

營業時間：11:00–14:30, 16:30–23:00

香香炸臭螺螄粉的魅力就在於它的「香臭平衡藝術」

臭豆腐的濃郁發酵香氣融入湯底，那股特有的「臭香」不僅不讓人卻步，反而勾起強烈食慾

一口湯，濃香撲鼻，臭得剛剛好，吃過就讓你魂牽夢縈，越嗦越愛

這碗粉的靈魂搭檔炸臭豆腐，外皮金黃酥脆，咬下去卻爆出嫩滑的內餡

炸得香氣四溢，又不失臭豆腐的細膩口感，跟濃郁湯汁搭配，簡直是一絕

這碗螺螄粉的美味，除了那傳統熬製的湯底外，還有一個不可或缺的關鍵，那靈魂級的配料

腐竹、酸豆角、木耳、炸蛋，每一樣配料都經過精挑細選與完美搭配

讓整碗螺螄粉在口感與味道上達到無可挑剔的平衡，讓你每一口都能品味出更多層次的美味

米粉經過精準火候煮制，口感剛好介於軟與Q之間，輕輕一嗦就滑入口中

搭配濃郁湯汁，讓每一口都充滿爆炸的香氣層次

這碗螺螄粉的湯底可是用心熬製的結晶

店家每天用豬骨髓搭配爆炒螺螄，遵循傳統工法，細火慢熬至少6小時

只為還原正宗柳州風味的酸爽與香辣，每一口都濃郁到令人難忘

湯頭的辣度拿捏得恰到好處，不僅能刺激味蕾，還保留了湯底的濃厚香氣與豐富層次

這種溫柔中帶點狂野的辣度，既讓人覺得過癮，又能細細品味每一層次的滋味，嗦一口就停不下來，讓人直呼過癮

店家招牌必吃款！虎皮豬腳螺螄粉，讓你嗦得停不下來

這豬腳可不是普通的配料，而是整碗螺螄粉的亮點之一

豬腳大塊又多汁，每一口都能嚐到外脆內軟的完美口感，輕輕咬下去

外皮炸得金黃酥脆，超級酥脆的外層，配上柔嫩多汁的豬腳肉，簡直是豬腳控的最愛

豬腳的肉質不僅柔軟，還帶有一絲香濃的肉味，搭配湯頭的酸辣風味，真的會讓你一口接一口，停不下來

店家的黃金蜂窩炸蛋，真的是讓人無法抗拒的美味

每一顆炸蛋外層酥脆、內部卻保持著軟嫩的口感

當你輕輕一咬，湯汁瞬間爆開，混合著麻辣湯底的香氣，這炸蛋的風味瞬間升華，簡直讓人一試成主顧

這相似平凡卻一嗦就脫骨的雞腳，真的是天然的與生俱來

層層味道深入骨髓，每一口都是麻香辣點混合雞汁的可口感，緊至呼吸的纏繞足以有感

咬下的刻度，雞皮帶點Q嫩，麻辣飽滿，總使你一口接一口栽～完全停不下來

店家還貼心提供醋和酸筍，這兩樣可是麵裡的神助攻

醋： 微酸提鮮，解膩又能讓麻辣滋味更有層次，絕對是一試成主顧

酸筍： 爽脆口感搭配濃郁雞汁，鹹香微酸的滋味攪拌麵條，讓每一口都充滿驚喜

這樣一碗升級版雞腿麵，真的讓人吃到一滴不剩，還想再來一碗

好螺嗦螺螄粉菜單

來這裡吃螺螄粉，完全不用排隊煩惱，店內引進自動式點菜機，讓你輕鬆點餐不用等待

只要輕輕點幾下螢幕，通通一鍵搞定

點完餐後，廚房立刻開始製作，讓你馬上享受熱騰騰的螺螄粉

店內寬敞明亮的用餐環境，乾淨整潔的空間搭配柔和燈光設計，讓你用起餐來格外舒適

無論是三五好友聚餐，還是獨自享受美食時光，都能感受到自在輕鬆的氛圍

坐著用餐更是愜意又放鬆，讓你不僅吃得滿足，也拍得漂亮，瞬間成為打卡亮點

桃園藝文店「好螺嗦螺螄粉」嗦粉新霸主，辣翻你的宵夜場

這裡的螺螄粉香辣夠味，Q彈米粉吸飽濃郁湯底，每一口都是麻、辣、酸、鮮的絕妙交織

搭配酸筍的脆口、花生的香酥，再來點店家提供的醋，酸爽又解膩，層次瞬間拉滿，讓你一嗦停不下來

寬敞明亮的環境搭配自助點餐機，輕鬆點餐不用等

快約朋友一起來挑戰這碗辣到過癮的嗦粉新霸主，嗦到湯底見底，才算吃過癮

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