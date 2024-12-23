↑小青又發現一家在鶯歌新開不久的小館

偷懶不想做飯的日子~就來品嚐好味道~幸福~

↑週末假日沒有出遠門~就在鶯歌當偽遊客

新北鶯歌~您來過嗎~陶瓷老街~陶瓷博物館

再不久就會有新北美術館~等您來賞陶逛街~

↑到一處小旅遊~想來~吃食也是相當重要

且是重中之重~填飽肚子~才能有好心情逛街~

↑在建國路上的港款赤肉焿專賣店~銅板價的好美食

來鶯歌逛逛的您~是填飽肚子~吃美食~不錯的好選擇 ~

↑本店除赤肉焿~還有好吃的滷肉飯~乾麵~炒米粉

各式小菜~單價在價目表上都標示清楚

每日營業時間從早上10點到晚上10點

所以也可當早餐或宵夜~對於夜貓族挺友善的~

↑各式小菜~在冰櫃裡~一盒盒的整裝待發~

↑這區的湯匙筷子~是方便外帶的遊客~自行取用~

↑店內~乾淨整潔~以2人或4人桌為主

木質桌椅~簡單不失大方~

↑桌邊備有衛生紙~碗筷~醬料等~都請自便~

↑夏天也備有冷氣~不怕被熱到~真是太讚了

牆上的菜色與菜單上同~價格一目了然~非常的醒目~

↑這是小青第1次來點的餐點~也是一個人來

是否吃太多~

↑第2次與我家爸爸來~嗯~點的就更多了

我們食量一般~卻是喜歡吃小菜型的食客~

↑小碗魚酥焿米粉60元~那魚酥~泡到焿裡會變軟

小青把它當餅乾吃~酥脆好口感~米粉吸飽了焿湯

味道好讚~不會太甜也不會太鹹~真的好好吃~

↑小碗乾米粉30元~淋了滷肉醬汁~非常的美味

濕度很夠~軟糯香Q~

↑小碗魯肉飯25元~米飯粒粒分明~淋上相同醬汁

香氣十足~膠質滿滿令人垂延三尺~

↑燙青菜35元~不算小盤~吃的心滿意足~

↑燙豆芽菜30元~小青在家最愛炒的就是它~

↑宜蘭鴨賞50元~覺得這盒超大一盒~雖然都切的小小的

但口感很特別有咬勁~調味非常夠味~下次我還要點它~

↑綜合拼盤55元~含三樣食物~滷蛋~油豆腐~豆干

看幾乎每桌必點之小菜~淋上一點醋~美味~

↑幸福的宅家人~熊貓在這出入喔

來鶯歌逛街的您~找美食嗎~小青有介紹不少

鶯歌美食~有需要請點我聯結~看看有您需要的店家嗎 ~

↑店家資訊

店名~港款赤肉羹 鶯歌建國店

地址~新北巿鶯歌區建國路237號

電話~0919-230-365

營業時間~10:00-22:00