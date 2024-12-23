↑小青又發現一家在鶯歌新開不久的小館
偷懶不想做飯的日子~就來品嚐好味道~幸福~
↑週末假日沒有出遠門~就在鶯歌當偽遊客
新北鶯歌~您來過嗎~陶瓷老街~陶瓷博物館
再不久就會有新北美術館~等您來賞陶逛街~
↑到一處小旅遊~想來~吃食也是相當重要
且是重中之重~填飽肚子~才能有好心情逛街~
↑在建國路上的港款赤肉焿專賣店~銅板價的好美食
來鶯歌逛逛的您~是填飽肚子~吃美食~不錯的好選擇 ~
↑本店除赤肉焿~還有好吃的滷肉飯~乾麵~炒米粉
各式小菜~單價在價目表上都標示清楚
每日營業時間從早上10點到晚上10點
所以也可當早餐或宵夜~對於夜貓族挺友善的~
↑各式小菜~在冰櫃裡~一盒盒的整裝待發~
↑這區的湯匙筷子~是方便外帶的遊客~自行取用~
↑店內~乾淨整潔~以2人或4人桌為主
木質桌椅~簡單不失大方~
↑桌邊備有衛生紙~碗筷~醬料等~都請自便~
↑夏天也備有冷氣~不怕被熱到~真是太讚了
牆上的菜色與菜單上同~價格一目了然~非常的醒目~
↑這是小青第1次來點的餐點~也是一個人來
是否吃太多~
↑第2次與我家爸爸來~嗯~點的就更多了
我們食量一般~卻是喜歡吃小菜型的食客~
↑小碗魚酥焿米粉60元~那魚酥~泡到焿裡會變軟
小青把它當餅乾吃~酥脆好口感~米粉吸飽了焿湯
味道好讚~不會太甜也不會太鹹~真的好好吃~
↑小碗乾米粉30元~淋了滷肉醬汁~非常的美味
濕度很夠~軟糯香Q~
↑小碗魯肉飯25元~米飯粒粒分明~淋上相同醬汁
香氣十足~膠質滿滿令人垂延三尺~
↑燙青菜35元~不算小盤~吃的心滿意足~
↑燙豆芽菜30元~小青在家最愛炒的就是它~
↑宜蘭鴨賞50元~覺得這盒超大一盒~雖然都切的小小的
但口感很特別有咬勁~調味非常夠味~下次我還要點它~
↑綜合拼盤55元~含三樣食物~滷蛋~油豆腐~豆干
看幾乎每桌必點之小菜~淋上一點醋~美味~
↑幸福的宅家人~熊貓在這出入喔
↑店家資訊
店名~港款赤肉羹 鶯歌建國店
地址~新北巿鶯歌區建國路237號
電話~0919-230-365
營業時間~10:00-22:00