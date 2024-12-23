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新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

2024-12-23 19:55:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑小青又發現一家在鶯歌新開不久的小館

    偷懶不想做飯的日子~就來品嚐好味道~幸福~新北鶯歌港款赤肉羹

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑週末假日沒有出遠門~就在鶯歌當偽遊客

    新北鶯歌~您來過嗎~陶瓷老街~陶瓷博物館

    再不久就會有新北美術館~等您來賞陶逛街~新北鶯歌港款赤肉羹

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑到一處小旅遊~想來~吃食也是相當重要

    且是重中之重~填飽肚子~才能有好心情逛街~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑在建國路上的港款赤肉焿專賣店~銅板價的好美食

    來鶯歌逛逛的您~是填飽肚子~吃美食~不錯的好選擇 ~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑本店除赤肉焿~還有好吃的滷肉飯~乾麵~炒米粉

    各式小菜~單價在價目表上都標示清楚

    每日營業時間從早上10點到晚上10點

    所以也可當早餐或宵夜~對於夜貓族挺友善的~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑各式小菜~在冰櫃裡~一盒盒的整裝待發~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑這區的湯匙筷子~是方便外帶的遊客~自行取用~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~ 

   新北鶯歌港款赤肉羹

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑店內~乾淨整潔~以2人或4人桌為主

    木質桌椅~簡單不失大方~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑桌邊備有衛生紙~碗筷~醬料等~都請自便~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

   ↑夏天也備有冷氣~不怕被熱到~真是太讚了

   牆上的菜色與菜單上同~價格一目了然~非常的醒目~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑這是小青第1次來點的餐點~也是一個人來

    是否吃太多~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑第2次與我家爸爸來~嗯~點的就更多了

    我們食量一般~卻是喜歡吃小菜型的食客~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑小碗魚酥焿米粉60元~那魚酥~泡到焿裡會變軟

    小青把它當餅乾吃~酥脆好口感~米粉吸飽了焿湯

    味道好讚~不會太甜也不會太鹹~真的好好吃~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹 

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑小碗乾米粉30元~淋了滷肉醬汁~非常的美味

    濕度很夠~軟糯香Q~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑小碗魯肉飯25元~米飯粒粒分明~淋上相同醬汁

    香氣十足~膠質滿滿令人垂延三尺~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑燙青菜35元~不算小盤~吃的心滿意足~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑燙豆芽菜30元~小青在家最愛炒的就是它~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑宜蘭鴨賞50元~覺得這盒超大一盒~雖然都切的小小的

    但口感很特別有咬勁~調味非常夠味~下次我還要點它~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~

   新北鶯歌港款赤肉羹

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑綜合拼盤55元~含三樣食物~滷蛋~油豆腐~豆干

    看幾乎每桌必點之小菜~淋上一點醋~美味~新北鶯歌港款赤肉焿~在建國路上~有熊貓為您服務喔~    

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑幸福的宅家人~熊貓在這出入喔

    來鶯歌逛街的您~找美食嗎~小青有介紹不少

    鶯歌美食~有需要請點我聯結~看看有您需要的店家嗎~新北鶯歌港款赤肉羹

   新北鶯歌港款赤肉羹

  ↑店家資訊

    店名~港款赤肉羹 鶯歌建國店

    地址~新北巿鶯歌區建國路237號

    電話~0919-230-365

    營業時間~10:00-22:00

文章標籤
鶯歌美食 港款赤肉羹
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港款赤肉焿

phone0919-230365
place新北市鶯歌區建國路237號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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