前一陣子胖達常跑士林或者到蘆洲的居酒屋，這幾天聽著朋友的分享，

最近他們下班有去板橋一間新開的居酒屋，

而且還在板橋火車站附近而已，走過去用餐吃個宵夜都非常方便~~!!

今天晚上就跟著胖達一起來看看這間板橋新開的日式居酒屋啦~~「菁禾町居酒屋」~!

菁禾町居酒屋

菁禾町居酒屋目前開幕約半年，不過網路上的分享與GOOGLE評論皆很不錯~!!

走到菁禾町門面時便可以看到那散發著日式文青風格。

推門而入有著更多的日式風格無框畫的浮世繪，裝飾小物更點綴著店內各處，

而環境整體也有著居家感，讓人坐著舒服自在。

*空間雖然小巧，但位置坐起來寬敞

*各種日式小物點綴~

菁禾町居酒屋 菜單

菜單上的選擇也非常的豐富，除了有烤物、冷菜、炸物之外

還有菁禾町的限量料理與各式的酒類，

不管是下班來吃個飯或者放假前Chill一下都很適合呢~!

最後胖達也夯步啷噹點了很多的啦~~~，當然也免不了來一杯酒品，

點上一杯海鹽檸檬特調生啤為今晚祝助興~~~!

菁禾町居酒屋 餐點

明太子乳酪最中

最先上的餐點是明太子乳酪最中，一開始最主要是被名字吸引，

而咬下口的瞬間納卡茲卡茲脆的外皮，加上包覆在裡面的明太子乳酪

（鹹香的鮮奶油口感，搭配明太子），

有別於美乃滋+明太子，吃起來不會太油膩且口感清爽。

揚出豆腐

柴魚片香伴著酥炸出來的豆腐香氣，非常繚繞；咬下的瞬間，

裡面的豆腐非常的柔嫩，搭配淋上的醬汁與柴魚片，

讓本身較無風味的豆腐吃起來鹹香味十足。

酒蒸蛤蜊

給超多的薑絲、蒜片與蔥花，迸發出來的香氣還結合了酒香，

而蛤蜊肉質飽滿，入口鮮味具足；湯頭喝起來有可能因加入不少蒜片，

讓整體調味有比較重一點～～。

牛肋條串

肉質柔嫩、上面有撒上七味粉增添風味，肉質多汁，

還吃得到帶有的筋，增加入口的口感，

可以再擠上搭配金桔，整個去膩，清爽度大升。

*旁邊還附有芥末醬可以蘸取喔

醬燒雞肝

醬燒的風味，那甜甜的滋味，有效的去除讓不少人感覺害怕的內臟味道，

讓吃入口留下的是那質地細緻軟綿的口感。

醬燒雞頸肉

雞頸肉肉質軟嫩，且入口超Q彈，搭配著抹上的醬燒醬汁，吃起來更加鮮甜多汁。

明太子玉子燒

除了超嫩的煎蛋之外，裏面還捲有明太子與起司，明太子美乃滋的順滑感，

起司在裡面融掉形成的牽絲所帶來的咬勁，吃起來口感層次豐富，整道熱熱吃很棒。

鹽烤雞胸軟骨

感覺雞軟骨都已經快變成胖達來居酒屋的必點品項了，那卡滋卡滋的酥脆感~

咬入口中真的很棒，其中雞軟骨都還會有留下一些雞胸肉在上面，

在酥脆之下還可以吃到雞胸肉的緊實感，嚐起來的讚讚的。

明太子起司烤餅

烤的脆脆的餅皮，配上明太子融入在鋪好鋪滿的起司之中，

整個起司的香氣非常的濃郁，一口口都可以品嘗著到濃濃的鹹香感與微甜風味，

而櫛刮有那畫龍點睛加分，脆口的口感與水分，

讓吃起來比較容易膩口的起司烤餅中，帶來的另一層口感與去膩的效果喔~!

提拉米蘇

可可粉的香氣非常濃郁，五層的組成各吃起來都有點不同，

整個口感非常豐富，最下層的馬斯卡彭起司營造出來的綿密細緻，

整體調味不會太甜，口味適中，兩層的手指餅乾也略有不同的口感，

下層較濕潤，上層較酥脆，夾在其中吃起來風味還不錯。

海鹽檸檬特調生啤

海鹽檸檬的果香與酸酸鹹鹹的滋味，

讓整杯生啤在苦味中多了許多的調和，喝起來的口感非常清爽。

菁禾町居酒屋 結語

整個吃下來的體驗胖達覺得還不錯，風味與烤功都有著不錯的表現，

唯有那酒蒸蛤蜊口味較重外，其他胖達都滿喜歡的~~。

這邊也分享給喜歡吃吃燒物、炸物、喝喝酒的好朋友們啦~~!

店名: 菁禾町居酒屋

地址: 新北市板橋區漢生東路41-1號

電話: 02 2256-2958

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菁禾町居酒屋 : IG 粉絲團