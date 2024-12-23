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【台北大同美食】寧夏夜市豬肝榮仔，蟬聯5年必比登推薦，超鮮嫩豬肝鬆軟芋頭糕必點！

寧夏夜市 必比登 米其林 捷運美食 more
2024-12-23 23:32:00 文字：李大人吃遊記
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李大人吃遊記

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位於寧夏夜市的「豬肝榮仔」，曾蟬聯5年必比登推薦，獨家的豬肝烹調方式滑嫩到令人驚艷，是來寧夏夜市不能錯過的美食！捷運雙連站走路10分鐘就到。

【台北大同美食】寧夏夜市豬肝榮仔，蟬聯5年必比登推薦，超鮮嫩

文章目錄
台北大同美食 豬肝榮仔 店家資訊
台北大同美食 豬肝榮仔 外觀與內部環境
台北大同美食 豬肝榮仔 美食菜單
台北大同美食 豬肝榮仔 美味上桌
台北大同美食 豬肝榮仔 交通地圖

台北大同美食 豬肝榮仔 店家資訊

豬肝榮仔
地址：103台北市大同區寧夏路010攤位 (寧夏夜市內)
電話：0932007229
營業時間：17:00–23:30 (寧夏夜市營業時間)
粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100076059686231

台北大同美食 豬肝榮仔 外觀與內部環境

【台北大同美食】寧夏夜市豬肝榮仔，蟬聯5年必比登推薦，超鮮嫩

豬肝榮仔」位於寧夏夜市裡，目前第8攤跟第10攤都是他的。

【台北大同美食】寧夏夜市豬肝榮仔，蟬聯5年必比登推薦，超鮮嫩

根據店家自己的描述，「豬肝榮仔」從民國39年就在寧夏夜市裡營業，到現在已經超過74年。(哇，那是第幾代了？)

台北大同美食 豬肝榮仔 美食菜單

【台北大同美食】寧夏夜市豬肝榮仔，蟬聯5年必比登推薦，超鮮嫩

豬肝榮仔」的菜單很簡單，就豬肚湯、豬肝湯、肉粽、芋頭糕跟綜合湯，就這幾樣美味飄香70多年。

【台北大同美食】寧夏夜市豬肝榮仔，蟬聯5年必比登推薦，超鮮嫩

鮮嫩的豬肝在旁邊，隨點隨燙，還有一鍋燉煮的豬肝湯。

台北大同美食 豬肝榮仔 美味上桌

【台北大同美食】寧夏夜市豬肝榮仔，蟬聯5年必比登推薦，超鮮嫩

豬肝湯是他的招牌，吃起來外脆內嫩，跟一般的川燙的豬肝湯不一樣，這是非常厲害的功夫。

【台北大同美食】寧夏夜市豬肝榮仔，蟬聯5年必比登推薦，超鮮嫩

豬肝湯裡還附有肉羹，口感更多元。

【台北大同美食】寧夏夜市豬肝榮仔，蟬聯5年必比登推薦，超鮮嫩

豬肚湯很爽脆，湯頭加了冬菜熬煮，鮮甜好喝。

【台北大同美食】寧夏夜市豬肝榮仔，蟬聯5年必比登推薦，超鮮嫩

台灣造型的香蔥芋頭糕，觀光客應該會很喜歡，吃起來也是很驚喜，鬆鬆軟軟的好美味，裡面的芋頭料也很扎實。

【台北大同美食】寧夏夜市豬肝榮仔，蟬聯5年必比登推薦，超鮮嫩

肉粽規規矩矩，看起來就是用蒸的北部粽，淋上甜辣醬更添美味。

整體來說「豬肝榮仔」的豬肝湯真的是驚為天人，豬肝吃起來滑嫩鮮美，好想知道是什麼秘訣做出來，一碗65元的價格實在是好值得。

同場也推薦台灣造型香蔥芋頭糕，這樣一組剛剛好。

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台北大同美食 豬肝榮仔 交通地圖

豬肝榮仔
地址：103台北市大同區寧夏路010攤位 (寧夏夜市內)
電話：0932007229
營業時間：17:00–23:30 (寧夏夜市營業時間)
粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100076059686231


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寧夏夜市 豬肝榮仔 大同美食 必比登 豬肝湯 芋頭糕
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place台北市大同區寧夏路68號
4.25 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.30
服務品質
4.20
裝潢氣氛
3.90
CP值
4.30
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