桃園中壢美食「KZ TOAST」，位於SOGO海華商圈、威尼斯影城後方巷弄裡，從三輪餐車起家發展到店面，主打早午餐、義大利麵、燉飯、炸物、甜點及飲品，從早上營業到晚上，餐點皆為現點現做，還能用Line訂餐！喜歡豐富早午餐或義式料理的朋友，快來試試吧！

KZ TOAST怎麼去？

KZ TOAST位在慈惠三街的巷弄裡，威尼斯影城後方，靠近SOGO百貨。汽機車可停在銀河廣場或周邊停車場，交通很方便！

KZ TOAST用餐環境

KZ TOAST店內裝潢以木質調為主，有窗邊吧檯區、高腳椅區和2-4人座位區。雖然座位不多，但環境寬敞舒適。半開放式廚房設計，讓人可以清楚看到師傅料理的過程。

自助區提供飲用水、醬料和餐具，另外也備有兒童餐具和座椅！

KZ TOAST菜單

KZ TOAST的完整菜單有圓形厚吐司拼盤、丹麥吐司拼盤、軟式法國麵包拼盤、布里歐漢堡、義大利麵、燉飯、炸物、甜點和飲品。早午餐拼盤供應至17:00，布里歐漢堡、義大利麵和燉飯則是全時段供應。另可加價升級套餐，飲品可折抵50元。

凡內用圓形厚吐司、早午餐和套餐，附餐紅茶皆可續杯一次！另外，追蹤IG打卡標記，或給予Google五星好評，還可以獲得一份焦糖烤布蕾。

餐點

我們當天在KZ TOAST點了KZ招牌秘製起司牛圓吐司拼盤、純情夏威夷起司牛肉堡、三顆迷你小漢堡(限平日供應)、七股虱目魚蛤蜊燉飯，還有加價升級套餐。當老闆端上桌時，份量其實蠻多的，看漢堡就知道有多大了！

KZ招牌秘製起司牛圓吐司拼盤

圓形厚吐司是老闆餐車時期的招牌，保留了三個人氣口味：招牌秘製起司牛、炸厚切豬排起司和特製鮪魚蛋沙拉。每款都附有兩樣附餐和招牌紅茶，附餐可以選雞蛋沙拉、冰心地瓜或薯球(三選二)。這款圓吐司本身就不小，再搭配附餐，超有飽足感！我最愛他們的雞蛋沙拉，口感滑順！

我們選了KZ招牌秘製起司牛，圓形厚吐司夾著美國牛肉片、炒洋蔥、炒菇、起司片、荷包蛋和生菜，再淋上自製蜂蜜芥末醬。外面香Q，內裡柔軟，牛肉又濕潤入味，搭配起司和清爽的生菜，既豐富又不膩！

純情夏威夷起司牛肉堡

布里歐漢堡系列全天候都有供應，還可以加88元升級套餐，搭配海鹽細薯和紅茶，超划算！

KZ TOAST的漢堡排都是用美國Choice純牛手打製作的，我們當天選了純情夏威夷起司牛肉堡。這個漢堡真的是口感豐富，牛肉排厚實又多汁，一咬下去肉汁超多！還有鹹香的培根、酸甜的鳳梨和清脆的生菜，層次感十足又不會膩！

再搭配海鹽細薯，吃起來完全不油膩，還敲涮嘴！

三顆迷你小漢堡(限平日供應)

三顆迷你小漢堡，只有平日才能品嚐，端上桌時真是超可愛！每一口都能享受海陸風味的搭配。

起司牛肉堡和炒洋蔥野菇牛肉堡的牛肉排都厚實多汁，咬下去肉汁四溢，滿滿的肉香！炒洋蔥野菇牛肉堡的洋蔥香氣和野菇的鮮美，讓人忍不住再咬一口。

而法式鮪魚沙拉堡則帶來香甜滑順的口感，鮪魚搭配玉米粒的微甜，再加上炒洋蔥和清脆生菜的清爽，整體口感清新又不膩。

七股虱目魚蛤蜊燉飯

七股虱目魚蛤蜊燉飯結合義式燉飯與台灣在地食材，煎脆的虱目魚搭配薑絲、蒜片和蛤蜊，味道濃郁卻不膩。燉飯保有米心口感，還有切丁的虱目魚，每口都能品嚐到鮮美的魚肉。

紅茶、焦糖鮮奶茶、泰式奶茶歐蕾

飲料除了紅茶，還有焦糖鮮奶茶和泰式奶茶歐蕾。紅茶甜度適中，清新順口。焦糖鮮奶茶微甜不膩，帶有濃郁的焦糖香。泰式奶茶歐蕾奶香滑順，茶味濃郁，好喝！

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