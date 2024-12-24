

113年楊梅食農教育親子嘉年華開跑摟！！

#台塑楊梅有機生態農場 今年9月成為台灣第一座通過環境教育認證的生產型有機農場，

也是桃園市環境教育場域認證中第一座有機農場！

帶著孩子來闖關體驗跟仙草牛汶水手作DIY（ 客家甜點 ）

今天放風的好去處就是這裡了σ`∀´)σ



當天參加的人很多，在門口附近看到一個可愛的景點拍張照

準備進去參觀了，主要包含表演、闖關活動、DIY手作過程等活動介紹

他們最期待的就是氣球互動時間，每位小朋友都可以領取一張闖關卡片喔。



首先領完闖關卡片，跟現場工作人員確認位子後就可以前往了

闖關完成即可得到精美禮物喔！！這就是給孩子的動力



闖關開始孩子都很認真的答題

媽媽在意旁側錄，難得這麼認真(〃∀〃)





還有體驗擠牛奶，滴滴皆辛苦喔！！



闖關完成後的精美小禮物





仙草牛汶水手作DIY

前置作業的準備，客家甜點第一次體驗的胖球

「牛汶水」是客家傳統點心之一



好好做等等才可以吃





作法是將糯米糰搓圓後壓扁，再於中間壓一凹陷痕浸入紅糖、老薑混成的糖水中

因糰子浸在黑糖薑汁裡的樣子極似水牛泡在泥水中，因此取名「牛汶水」

吃起來口感就像麻糬，其實蠻好吃ＱＱ的







再來就是細菌哥哥-氣球互動時間

現在最開心都是小孩子了

搶答就可以有造型氣球🎈





為了得到氣球，我們直接衝到第一排

讓細菌哥哥可以選到我們❤️❤️

得到一個愛麗兒的氣球，真的很厲害欸👍🏻





還有艾克樂團-彈唱演出

開放讓現場的人點歌，聽現場的就是不一樣☺️



農場還有很多伴手禮可以購買，歡迎入內參觀＾＾





台塑楊梅有機農場

地址：桃園市楊梅區楊湖路一段654巷81弄62號





現場還可以帶小牛，第一次看小牛的孩子

既好奇又害怕不敢太近😂



整體活動下來蠻豐富的，讓孩子不僅是認識農業生產的過程

從小建立永續觀念的生活態度。透過農事體驗與親子互動，很多農作物都是辛苦得來不易的。





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