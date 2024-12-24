外出旅行只要有它，自拍、錄影就可以解放雙手，就是這個『 MEFU AI雲眼自拍棒-CY139 』，收合長度只有36cm，總重620G，可以輕鬆放入手提包，拉到最長竟然有163.5cm，鎖住雲台後手持自拍可以拍的超廣，最厲害的是AI智慧跟拍，免APP即裝即用，手比ok即可臉部識別追蹤，手比5即可停止追蹤，智慧追蹤可以穩定度很不錯，快速移動都沒問題，1/4通用接口，相機、隨身相機、燈具都沒問題，手機夾往上推就可以分離，瞬間變成桌上型手機架，超好用的自拍棒，推薦給愛自拍、旅遊的你！

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MEFU AI雲眼自拍棒-CY139 規格

收納尺寸：36×8.8×4.4cm

展開後尺寸：163.5×8.8×4.4cm

總重量：約620g

材質：鋁合金、ABS

手機夾距：6.5-9.5cm

電池：CR2032(可更換)

適用設備：手機、運動相機、相機等

相容性：Android8.0+ / iOS13.4+

最佳使用距離：1~4m

配件內容物

自拍桿本體＊1

藍牙遙控器＊1

說明書＊1

Tap-C充電線＊1

超輕量可以輕鬆放入手提包

整支自拍桿使用鋁合金、ABS材質，單手拿起來，完全沒有沈重感，總重只有620G，整隻自拍桿收合後也只有36ＣＭ

自拍桿拉到最長，竟然可以高達163.5CM，大合照、自拍都很好用

自拍桿收合後，橫躺放在大背包剛剛好，外出旅遊可以隨身攜帶（請忽略我的雙下巴ＸＤ）

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可調式傘式龍骨結構支撐更穩固

只要轉開上方轉閥後，往下壓，腳架即可展開，可以隨意調節展開寬度，也因為是四腳的傘式龍骨結構，比起三角的支架更為穩固，不容易傾倒

放在地上穩穩的、不容易晃動

我嘗試放在小碎石子地上，支架夾著一支手機並插著行動電源充電，還是很穩固，這邊要注意的是，如果遇到風大，還是會有晃動的情形喔！

也因為是四隻腳的關係，桌上自拍，就算手機角度比較前傾，自拍桿也很穩固不容易往前倒下，我覺得很好用

輕鬆變成自拍棒

在外想要拍廣角風景自拍照，想要手持自拍桿，只要將雲台鎖住後，收起腳架，就可以變成手持自拍桿

我自己實際使用後覺得，裝上手機的自拍桿還是有一定的重量，單手手持還是有些費力的

自由調節拍攝視角

轉開固定鈕後，前後的角度有270度，可以自由調節，俯拍都沒問題

可拆式手機夾，也可以360度旋轉，直式、橫式自由調整

只要拉長手機夾，打手機夾上去即可，手機夾距有6.5-9.5cm，比較大隻的手機也夾得住

連上藍牙遙控器即可遠端操作

把藍牙遙控器的電源鍵向右撥（開機），即可開啟藍芽，選擇Selfle TK即可配對連線，與蘋果手機連線成功後，就會出現小灰點

藍牙遙控器除了可以遠端自拍外，還多了鼠標鍵、方向鍵、按讚按鍵，個人在使用時，覺得鼠標部分使用上比較不滑順，個人不愛用這個功能，拍照鍵感應很靈敏，自拍很好用！

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智能雲台｜免APP！即開即用

智慧自拍桿最厲害的就是智能雲台，自拍桿上你會發現有一個很像鏡頭，這就是可以感應的雲台，往上撥（適合站姿）、往下撥（適合坐姿）

雲台電源鍵位在藍芽搖控器的下方，長按即可開關機，開機時會自動矯正

手比ok ：即可開啟跟拍模式（自拍時會自動把人放在正中間）

手比5：即可關閉跟拍功能

點擊2下電源鍵旁邊的🖐️，即可自動360度旋轉

1/4通用接口

除了可以當手機自拍桿外，只要是1/4通用接口裝得上的，相機、運動相機、燈具，都可以使用

可拆式小型補光燈｜拍照輕鬆補光

室內自拍時沒有燈光拍起來很暗怎麼辦？！萍姐很推薦入手，廠商自出的攜帶式燈具，有方形的、環形的，三種色溫、亮度可以調節，只接插在手拆式手機架的側邊就可以使用，很方便，以亮度而言，我個人比較推薦入手環型燈具，拍攝上比較夠用

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可拆式手機夾｜瞬間變成手機支架

只要把可拆使手機夾轉成橫式，由下往上拔，即可分離

展開立在桌上後，瞬間變成桌上型的手機支架，用手機追劇很方便

萍姐使用後的感受

第一次使用含雲台的自拍桿，開啟跟拍模式後，每次自拍要走來走去再也不用移動腳架，自拍的同時，雲台也會智能的把人對準在畫面中間，減少拍攝錯誤機率，我個人很喜歡

也因為有雲台的關係，在錄影的時候相對穩定，跟拍時畫面不容易晃動，再加上高度160幾公分，以自拍、拍攝商品而言很夠用，使用下來，已經變成我日常會攜帶的自拍桿了，很推薦入手喔！

萍姐愛分享ＸAPEXEL 限時優惠

愛旅遊的你，絕對不能錯過的自拍桿！

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