想一下，你腦中的烏龍麵是什麼樣子?

粗又白的麵條? 跟海鮮、魚板和雞蛋煮成的鍋燒麵? 或是大火快炒的一盤炒烏龍麵?

這些都是在台灣常見的烏龍麵料理與既定印象

然而，知道有細的烏龍麵嗎? 知道有冷食的烏龍麵嗎? 甚至，你知道烏龍麵還有「做黑」的嗎?!

這些都能在嘉義的「熊富手打烏龍麵」見到，就來這體驗手打烏龍麵的百變樣貌吧

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餐廳名稱：熊富手打烏龍麵(嘉義市東區忠孝路211號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：05-2777575 11:30-14:00 17:30-21:00

餐點介紹：熱烏龍/冷烏龍/咖哩系列/單點烤物/小菜/素食系列 ※低消NT 120/ 人(120 cm以上)

用餐日期：2024.12



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▲熊富手打烏龍麵 店面

熊富手打烏龍麵位於忠孝路和長榮街路口，斜對面就是嘉義市區熱門觀光景點「檜意森活村」和「阿里山森林鐵路園區(阿里山鐵路北門站)」

周邊景點還有嘉義市立博物館、東市場、秀泰廣場、

路邊可停車，距離僅約300 m的市政府前也有大型平面停車場(非特約)

(客串演出: J哥)

▲熊富手打烏龍麵 製麵區

門口旁就有個透明的密閉房間，是製作烏龍麵條的專屬獨立空間

擺放著擀麵棍、刀具、大鋼盆、軟墊等工具

在日本，也有不少烏龍麵店鋪也會在店門口有這樣供人客觀看的櫥窗式製麵室，就是要讓人客能有機會瞧瞧師傅費心費力、揮汗如雨(?)地一遍遍手擀麵糰，最好在心中銘記條條皆辛苦，之後吃麵吃得滿懷感激

▲熊富手打烏龍麵 用餐環境

一樓座位共有七組：五組四人座和二組雙人座；二樓也有座位區但應該是當一樓客滿時才會開放

自助區有氣泡飲料(有零卡可樂，加分!)和茶類，旁邊的啤酒機則是單點，由店員操作，非免費提供

▲熊富手打烏龍麵 用餐環境

兩側牆上有簡要文字和圖案介紹熊富手打烏龍麵的製作過程：

老闆以多年磨練與鑽研出的手勁和力道，雙手揉製麵糰和切麵，並在麵糰中加進竹炭粉，使麵條呈現灰黑色澤，特別吸睛

(客串演出: Na哥)

※日本手工烏龍麵

日本各地的手工烏龍麵各有特色(可分為手打法、手延法)，做出的麵條有粗細之別，烹飪方式、配料，甚至吃法也不同。最具代表性的日本三大烏龍麵榜首，香川縣(舊名讚岐)「讚岐烏龍麵」，便是採「手打法」製麵：以手摔、擀方式揉麵，且可能會搭配「腳踩」以全身之力踩踏使麵糰產生更足夠勁道。揉麵完成後再以刀切成條，所以麵條切面會是四角形的。

▲熊富手打烏龍麵 手打烏龍麵條

此外，熊富手打烏龍麵提供粗、細兩種烏龍麵條，粗麵條用於熱食，細麵條則用於冷食

提供人客更豐富的菜單選擇，並能體驗烏龍麵做出的不同風味的料理與口感







厚切炸豬排烏龍麵

內容：熱粗烏龍湯麵、炸豬排、炸豬排醬

熱烏龍系列是採粗烏龍麵，搭配柴魚高湯和豐富多樣的蔬菜；湯頭清爽無油，但撒太多白芝麻粒了，會一直嚐到明顯白芝麻味道

烏龍粗麵有厚實的口感，越咀嚼越能嚐到淡淡麵香，比起滑溜的冷烏龍細麵，我更喜歡粗烏龍麵的穩厚精實

▲豬排皮酥脆無油感，冷了也完全如出一般的酥脆無耗味

肉質比我預期更加精實有咬勁，是個肌肉密度很高的一隻豬!

搭配豬排醬濃厚鮮甜和鹹味，刺激味蕾

海老天婦羅冷烏龍

內容：細烏龍冷麵、海老天婦羅(附海苔片)×3、昆布柴魚湯

烏龍細麵寬度約0.2-0.3 cm，冰鎮後會更有彈性，滑順易入口，搭配水漾的胡麻醬汁、蝦卵、白芝麻粒和海苔絲

海老天婦羅炸麵衣很厚，放冷吃還有點油味，蝦肉和蝦味存在感不高，主要都是炸麵粉和明太子美乃滋的味道

昆布柴魚湯跟熱烏龍麵的湯頭不同，有比較明顯柴魚的鮮香與甜味，我比較喜歡

地雞咖哩飯

內容：炸雞腿排與白飯、咖哩醬

剛上桌就被那占了2/3盤面的炸腿排震懾! 這個肉飯比太讚啦；咖哩醬是另外附，不論人客是咖哩拌派、不拌派、少醬多飯派還是多醬少飯派，通通自己來

咖哩醬濃郁甘甜，有些微辛口尾韻，但不敢吃辣的人客也能放心享用；米飯略帶黏性和略有Q彈口感

▲切成四大塊的炸地雞腿排每塊都厚達2 cm以上，用筷子夾的時候還能感受到那沉澱感受，果然吃肉就是要大塊才夠滿足啊!

炸麵衣香脆無油味，雞皮下有一層薄薄的黃色脂肪，腿排份量不僅碩大，肉質也緊緻彈嫩，與外層炸麵衣形成外脆內嫩的豐富口感。

※日本「地雞」

根據日本農林規格(JAS)規定，地雞是指有至少50%原生雞種(目前共38種)血統、總飼養時間必須大於75天且出生第28天後要以開放平面飼養的雞隻，其飼養環境與條件成本高，價格也更高。但也因雞隻運動量大且飼養密度低，雞隻身心健康和肉質均較優良

(右後)胡麻佐豆腐 (左後)冰釀醉番茄 (前)溏心玉子

「胡麻佐豆腐」柔嫩的雞蛋豆腐淋上胡麻醬和日式和風醬汁，同時吃到香濃芝麻香，又有和風醬汁的沁甜和清新；

「冰釀醉番茄」是以酸甜的醋汁釀漬整顆去皮大番茄，番茄已經切成四瓣，可一次整瓣塞進嘴哩，享受吸附飽滿醋汁的番茄在嘴內爆汁，微甜滋味伴隨合宜的酸韻，爽口解膩，我喜愛到可獨吞三份的冰涼小菜；

溏心玉子以素食醬汁醃漬，蛋黃成橘黃膏狀、蛋白彈嫩，但整體感覺浸泡不夠久、尚未入味，整體還是吃到淋在上面的少量胡麻醬為主。

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熊富手打烏龍麵館 菜單(拍攝日期：2024.12)

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以上。

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