台中平價韓式料理推薦/南屯韓式料理推薦

鄰近大墩商圈新開幕的滋滋作響韓式烤肉

不僅有超美的用餐環境

有著超大巨型氣球及流體熊的裝置藝術

一進門用餐就讓人彷彿來到藝術展覽館

所有餐點皆可單點也有提供多人套餐

餐點的份量也非常的有誠意

還有多種韓國經典小菜

紅豆紫米甜湯、冰淇淋無限享用

非常推薦韓國烤肉拼盤

一次就能品嚐到烤豬皮及烤豬五花的雙重口感

海鮮煎餅、韓式炸雞也是必點

超適合多人一起分享

別於一般傳統的韓式烤肉餐廳

整體用餐體驗及CP值還蠻高的

滋滋作響韓式烤肉停車交通資訊

鄰近大墩商圈的滋滋作響韓式烤肉

坐落在大墩路及公益路的交叉口不遠處

騎車跟朋友來吃美味的韓式烤肉

店門口的周邊機車停車格就可以停放

開車來的人

建議可以停在大墩十二街上的收費停車場

再步行走過來也非常的方便

滋滋作響韓式烤肉環境

滋滋作響韓式烤肉以「熱氣球」為主題設計

搭配知名潮流體熊的藝術擺設

創造出令人耳目一新的用餐空見

一走進店裡，有著挑高的天花板

加上各種藝術燈飾及大型熱氣球

具有童趣又帶點夢幻的用餐空間

完整的跳脫傳統韓式餐廳

呈現出具現代又前衛的品牌特色

整體的用餐空間可以說是非常的享受

也是許多網美拍照打卡及dcard上推薦的韓式烤肉餐廳

滋滋作響韓式烤肉是品牌佐賀野仁的最新作品

高級的用餐空間卻有著平價份量大的餐點選擇

一開幕就吸引了許多老饕們紛紛來踩點

店內的用餐空間是屬於半包廂的設計

讓來用餐的客人都能更自在地享用餐點

加上寬大的桌面與舒適的沙發座椅

讓你點再多的餐點都放得下

而且也能享有更舒適的用餐座位

可以發現滋滋作響韓式烤肉在每一個空間

都充滿了貼心的巧思設計

如果一個人來用餐也有設計吧檯座位

在這裡用餐也能非常的愜意舒適

點餐後也可以欣賞店內老闆的私人收藏品

大大小小的藝術品真的覺得好美

來到這裡真的會讓人誤以為來到私人藝術收藏館呢!

滋滋作響韓式烤肉自助區

在這裡有很多韓國經典小菜可以取用

像我們今天品嚐到的六種小菜都好好吃

尤其是香柚蘿蔔、韓式泡菜及馬鈴薯都很喜歡

光小菜我們就續盤了好幾次

還有冰淇淋及紫米紅豆湯可以無限享用

光冰淇淋也有4種口味可挑選

最棒的是每種口味的冰淇淋都非常的好挖取

不會硬梆梆的

紫米紅豆湯煮的熟度非常的剛好

不會過於甜膩，可以加點椰奶風味又更讚

聽說之後還會再增加更多品項的韓國小菜

大家可以期待一下喔!

滋滋作響韓式烤肉菜單價格

★每人低消 $450元

★內用每桌酌收10%服務費

★用餐時間2小時

★開瓶費 $350元

滋滋作響韓式烤肉菜單選擇非常豐富

提供雙人及三人韓式烤肉套餐

有豬肉及牛肉可以做選擇

價格在$1099元~$2599元之間

光套餐附的品項就非常豐富

另外還有各種韓國單點小炒及肉品可單點

想要來點喝的也有多項飲品及酒水

滋滋作響韓式烤肉餐點推薦

自助吧小菜

目前店內提供6種小菜可以無限吃到飽

不僅不定期會更換品項

之後也會再陸續增加小菜種類

我們當天吃到的6款韓國經典小菜

其中韓式泡菜、馬鈴薯、香柚蘿蔔都是我很喜歡

尤其更是以香柚蘿蔔是我的第一名

酸甜脆口的口感，非常的開胃解膩

一口韓式烤肉一口香柚蘿蔔，真的是超完美的

雙人豬肉套餐 $1099

套餐的餐點內容有烤肉拼盤、泡菜雞肉鍋

生菜盤(包肉生菜)、黃金泡菜

越光米飯*1(加$98元升等蟹膏飯)

飲料*2($60元以上補差價)

烤肉拼盤

這一份就是雙人豬肉套餐的烤肉拼盤

有豬五花豬皮、洋蔥、金針菇、杏鮑菇、韓式泡菜

豆芽菜、韭菜及櫛瓜

還有附上韓式沾醬有辣的跟不辣的

而且每一樣食材圍著獨家韓式烤盤

排列堆疊的五顏六色的看起來就超有食慾

最特別的是滋滋作響韓式烤肉

肉品的部分已經是烤熟的狀態了

所以上桌就可以享用囉~

烤的表皮金黃焦脆的豬五花

吃起來有著外層恰恰肉質軟嫩不硬柴

單吃就覺得很好吃

油脂的部分也不會太油膩

重點是瘦肉的部分一點都不乾硬

真的是非常好吃的豬五花

整盤除了豬五花肉以外還有烤豬皮我也很推薦

建議放在烤盤上的洋蔥上面烤

這樣比較不會油爆

豬皮烤的Q彈Q彈的

不管單吃還是包在生菜裡面一起吃都很讚

另外附上的蔬菜也都非常的新鮮

我自己是比較喜歡再加熱後包入生菜一起享用

生菜盤

生菜盤的生菜非常的新鮮脆甜

還有附上韓國大醬、麻油胡椒、蒜片

建議大家包生菜最讚的包法

先依序放入各種蔬菜再加入豬皮及豬五花肉

豬五花還蠻建議可以沾上一些麻油胡椒

建議放的配料剛剛好是兩指寬的大小就好

這樣可以完美的一口放到嘴巴

不僅可以吃到脆甜的生菜

還有多種烤蔬菜的鮮甜及豬五花

尤其那麻油胡椒的香氣充滿了整個口腔

整個口感不僅非常的豐富也超有層次

泡菜雞肉鍋

這道泡菜雞肉料理的食材相當豐富

包括雞肉、豆腐、蛤蜊、泡菜以及肉燥等

建議先將肉燥攪拌均勻，讓其與湯頭融合後煮沸

這樣能使湯頭更濃稠，並增添肉燥的鹹香層次感

湯頭呈現辣中帶鹹甜的風味

帶有韓國大醬與味噌的獨特香氣

熱騰騰地享用時特別開胃又涮嘴

黃金泡菜

這是店家自製的小菜

吃起來酸甜酸甜的，口感是脆中帶軟的

非常的開胃解膩

越光米飯(加價$98元升等蟹膏飯)

蟹膏飯的魅力不僅在於滿滿的松葉蟹膏

還鋪上鮮紅欲滴的鮭魚卵與酥脆的韓國海苔

視覺效果瞬間拉滿!

蟹膏濃郁香滑本就迷人

再搭配鮭魚卵在口中爆漿的啵啵口感

整道料理的海味層次瞬間拉高

鮮美到令人一口接一口，完全停不下來！

海鮮煎餅 $328 (單點)

這份海鮮煎餅是看評論上很多人推薦的

當然得一定要點一份來吃看看有多厲害

這份海鮮煎餅分量十足，適合3到4人共享

外皮煎得酥香金黃，咬下去脆中帶嫩

裡面的食材更是誠意滿滿

有彈牙的花枝和整尾的蝦仁

每一口都充滿海洋的鮮味與飽滿的口感

搭配店家特調的沾醬一起享用

酸甜鹹香的滋味層次瞬間提升

讓人忍不住一片接一片，越吃越過癮！

而且冷掉了也不失脆度喔!

蜂蜜梅子韓式炸雞 8塊 $268

這道蜂蜜梅子炸雞

絕對是讓人一試成主顧的必點美味

每塊炸雞肉感十足

外皮炸得酥香金黃，還淋上香甜的蜂蜜

再灑上微酸的梅子粉

光是酥脆的外層就讓人停不下來

甜中帶酸的滋味直擊味蕾

內層的雞肉鮮嫩多汁

帶有恰到好處的咬勁，每一口都飽滿過癮

即使放涼後依然有著絕佳口感

這道炸雞完全是必點的品項

喜歡吃炸雞的人千萬別錯過！

蜜桃紅奶茶 $65 /果醋飲 $65

凡點套餐都會附上$60元飲品

超過只要補差價，就可以喝自己想喝的

友人點的蜜桃紅奶茶不僅能喝到淡淡的蜜桃香

還能喝到濃郁的奶香，甜度非常剛好

喝起來不會太甜膩蠻順口的

酸甜的果醋飲冰冰涼涼的喝起來超開胃

我自己則是非常喜歡這杯果醋飲

酸度跟甜度都蠻剛好的

這間韓式烤肉環境氛圍充滿驚喜

也是還是拍照打卡的絕佳場景

餐點部分像我們今天三個人來享用

點上一組雙人套餐再搭配其他單點

整個份量就非常的夠吃

烤豬五花肉的香氣十足、肉質外脆鮮嫩入味

每片肉的熟度都非常的剛好

完全不需要自己動手，直接上桌就能享受

真的是省心省力又滿足

也不用擔心自己烤工技術不好把肉烤壞了

這點真的是大加分！

除此之外，泡菜雞肉鍋更是酸辣開胃

海鮮煎餅跟韓式炸雞朋友也都讚不絕口

每一道餐點真的是都非常讓人印象深刻

店內用餐還有自助吧可以吃到飽

整體的CP值對我們來說真的是非常高

滋滋作響韓式烤肉

我非常推薦給也喜歡吃韓料的大家

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✩ 店家資訊 ✩

滋滋作響韓式烤肉

地址：台中市南屯區大墩路552號

電話： 0423235003

營業時間：11:30-15:00；17:30~22:30

以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

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