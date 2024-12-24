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滋滋作響 韓式烤肉-台中平價韓式料理推薦，超美韓國餐廳，平價選擇多樣化，經典韓國小菜、甜湯、冰淇淋無限吃到飽

韓式烤肉 台中韓式烤肉 南屯韓式烤肉 台中美食 more
2024-12-24 10:26:00 文字：Cindy Chen
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Cindy Chen

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台中平價韓式料理推薦/南屯韓式料理推薦

鄰近大墩商圈新開幕的滋滋作響韓式烤肉

不僅有超美的用餐環境

有著超大巨型氣球及流體熊的裝置藝術

一進門用餐就讓人彷彿來到藝術展覽館

所有餐點皆可單點也有提供多人套餐

餐點的份量也非常的有誠意

還有多種韓國經典小菜

紅豆紫米甜湯、冰淇淋無限享用

非常推薦韓國烤肉拼盤

一次就能品嚐到烤豬皮及烤豬五花的雙重口感

海鮮煎餅韓式炸雞也是必點

超適合多人一起分享

別於一般傳統的韓式烤肉餐廳

整體用餐體驗及CP值還蠻高的

滋滋作響韓式烤肉停車交通資訊

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鄰近大墩商圈滋滋作響韓式烤肉

坐落在大墩路公益路的交叉口不遠處

騎車跟朋友來吃美味的韓式烤肉

店門口的周邊機車停車格就可以停放

開車來的人

建議可以停在大墩十二街上的收費停車場

再步行走過來也非常的方便

滋滋作響韓式烤肉環境

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滋滋作響韓式烤肉以「熱氣球」為主題設計

搭配知名潮流體熊的藝術擺設

創造出令人耳目一新的用餐空見

一走進店裡，有著挑高的天花板

加上各種藝術燈飾及大型熱氣球

具有童趣又帶點夢幻的用餐空間

完整的跳脫傳統韓式餐廳

呈現出具現代又前衛的品牌特色

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整體的用餐空間可以說是非常的享受

也是許多網美拍照打卡及dcard上推薦的韓式烤肉餐廳

滋滋作響韓式烤肉是品牌佐賀野仁的最新作品

高級的用餐空間卻有著平價份量大的餐點選擇

一開幕就吸引了許多老饕們紛紛來踩點

店內的用餐空間是屬於半包廂的設計

讓來用餐的客人都能更自在地享用餐點

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加上寬大的桌面與舒適的沙發座椅

讓你點再多的餐點都放得下

而且也能享有更舒適的用餐座位

可以發現滋滋作響韓式烤肉在每一個空間

都充滿了貼心的巧思設計

如果一個人來用餐也有設計吧檯座位

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在這裡用餐也能非常的愜意舒適

點餐後也可以欣賞店內老闆的私人收藏品

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大大小小的藝術品真的覺得好美

來到這裡真的會讓人誤以為來到私人藝術收藏館呢!

滋滋作響韓式烤肉自助區

滋滋作響 韓式烤肉-台中平價韓式料理推薦，超美韓國餐廳，平價

滋滋作響 韓式烤肉-台中平價韓式料理推薦，超美韓國餐廳，平價

在這裡有很多韓國經典小菜可以取用

像我們今天品嚐到的六種小菜都好好吃

尤其是香柚蘿蔔、韓式泡菜及馬鈴薯都很喜歡

光小菜我們就續盤了好幾次

還有冰淇淋及紫米紅豆湯可以無限享用

光冰淇淋也有4種口味可挑選

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最棒的是每種口味的冰淇淋都非常的好挖取

不會硬梆梆的

紫米紅豆湯煮的熟度非常的剛好

不會過於甜膩，可以加點椰奶風味又更讚

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聽說之後還會再增加更多品項的韓國小菜

大家可以期待一下喔!

滋滋作響韓式烤肉菜單價格

★每人低消 $450元

★內用每桌酌收10%服務費

★用餐時間2小時

★開瓶費   $350元

滋滋作響韓式烤肉菜單選擇非常豐富

提供雙人及三人韓式烤肉套餐

有豬肉及牛肉可以做選擇

價格在$1099元~$2599元之間

光套餐附的品項就非常豐富

另外還有各種韓國單點小炒及肉品可單點

想要來點喝的也有多項飲品及酒水

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滋滋作響韓式烤肉餐點推薦

自助吧小菜

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目前店內提供6種小菜可以無限吃到飽

不僅不定期會更換品項

之後也會再陸續增加小菜種類

我們當天吃到的6款韓國經典小菜

其中韓式泡菜、馬鈴薯、香柚蘿蔔都是我很喜歡

尤其更是以香柚蘿蔔是我的第一名

酸甜脆口的口感，非常的開胃解膩

一口韓式烤肉一口香柚蘿蔔，真的是超完美的

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雙人豬肉套餐 $1099 

套餐的餐點內容有烤肉拼盤、泡菜雞肉鍋

生菜盤(包肉生菜)、黃金泡菜

越光米飯*1(加$98元升等蟹膏飯)

飲料*2($60元以上補差價)

烤肉拼盤

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這一份就是雙人豬肉套餐的烤肉拼盤

有豬五花豬皮、洋蔥、金針菇、杏鮑菇、韓式泡菜

豆芽菜、韭菜及櫛瓜

還有附上韓式沾醬有辣的跟不辣的

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而且每一樣食材圍著獨家韓式烤盤

排列堆疊的五顏六色的看起來就超有食慾

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最特別的是滋滋作響韓式烤肉

肉品的部分已經是烤熟的狀態了

所以上桌就可以享用囉~

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烤的表皮金黃焦脆的豬五花

吃起來有著外層恰恰肉質軟嫩不硬柴

單吃就覺得很好吃

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油脂的部分也不會太油膩

重點是瘦肉的部分一點都不乾硬

真的是非常好吃的豬五花

整盤除了豬五花肉以外還有烤豬皮我也很推薦

建議放在烤盤上的洋蔥上面烤

這樣比較不會油爆

豬皮烤的Q彈Q彈的

不管單吃還是包在生菜裡面一起吃都很讚

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另外附上的蔬菜也都非常的新鮮

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我自己是比較喜歡再加熱後包入生菜一起享用

生菜盤

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生菜盤的生菜非常的新鮮脆甜

還有附上韓國大醬、麻油胡椒、蒜片

建議大家包生菜最讚的包法

先依序放入各種蔬菜再加入豬皮及豬五花肉

豬五花還蠻建議可以沾上一些麻油胡椒

建議放的配料剛剛好是兩指寬的大小就好

這樣可以完美的一口放到嘴巴

不僅可以吃到脆甜的生菜

還有多種烤蔬菜的鮮甜及豬五花

尤其那麻油胡椒的香氣充滿了整個口腔

整個口感不僅非常的豐富也超有層次

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泡菜雞肉鍋

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這道泡菜雞肉料理的食材相當豐富

包括雞肉、豆腐、蛤蜊、泡菜以及肉燥等

建議先將肉燥攪拌均勻，讓其與湯頭融合後煮沸

這樣能使湯頭更濃稠，並增添肉燥的鹹香層次感

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湯頭呈現辣中帶鹹甜的風味

帶有韓國大醬與味噌的獨特香氣

熱騰騰地享用時特別開胃又涮嘴

黃金泡菜

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這是店家自製的小菜

吃起來酸甜酸甜的，口感是脆中帶軟的

非常的開胃解膩

越光米飯(加價$98元升等蟹膏飯)

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蟹膏飯的魅力不僅在於滿滿的松葉蟹膏

還鋪上鮮紅欲滴的鮭魚卵與酥脆的韓國海苔

視覺效果瞬間拉滿!

蟹膏濃郁香滑本就迷人

再搭配鮭魚卵在口中爆漿的啵啵口感

整道料理的海味層次瞬間拉高

鮮美到令人一口接一口，完全停不下來！

海鮮煎餅 $328 (單點)

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這份海鮮煎餅是看評論上很多人推薦的

當然得一定要點一份來吃看看有多厲害

這份海鮮煎餅分量十足，適合3到4人共享

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外皮煎得酥香金黃，咬下去脆中帶嫩

裡面的食材更是誠意滿滿

有彈牙的花枝和整尾的蝦仁

每一口都充滿海洋的鮮味與飽滿的口感

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搭配店家特調的沾醬一起享用

酸甜鹹香的滋味層次瞬間提升

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讓人忍不住一片接一片，越吃越過癮！

而且冷掉了也不失脆度喔!

蜂蜜梅子韓式炸雞 8塊  $268

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這道蜂蜜梅子炸雞

絕對是讓人一試成主顧的必點美味

每塊炸雞肉感十足

外皮炸得酥香金黃，還淋上香甜的蜂蜜

再灑上微酸的梅子粉

光是酥脆的外層就讓人停不下來

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甜中帶酸的滋味直擊味蕾

內層的雞肉鮮嫩多汁

帶有恰到好處的咬勁，每一口都飽滿過癮

即使放涼後依然有著絕佳口感

這道炸雞完全是必點的品項

喜歡吃炸雞的人千萬別錯過！

蜜桃紅奶茶 $65 /果醋飲 $65

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凡點套餐都會附上$60元飲品

超過只要補差價，就可以喝自己想喝的

友人點的蜜桃紅奶茶不僅能喝到淡淡的蜜桃香

還能喝到濃郁的奶香，甜度非常剛好

喝起來不會太甜膩蠻順口的

酸甜的果醋飲冰冰涼涼的喝起來超開胃

我自己則是非常喜歡這杯果醋飲

酸度跟甜度都蠻剛好的

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這間韓式烤肉環境氛圍充滿驚喜

也是還是拍照打卡的絕佳場景

餐點部分像我們今天三個人來享用

點上一組雙人套餐再搭配其他單點

整個份量就非常的夠吃

烤豬五花肉的香氣十足、肉質外脆鮮嫩入味

每片肉的熟度都非常的剛好

完全不需要自己動手，直接上桌就能享受

真的是省心省力又滿足

也不用擔心自己烤工技術不好把肉烤壞了

這點真的是大加分！

除此之外，泡菜雞肉鍋更是酸辣開胃

海鮮煎餅跟韓式炸雞朋友也都讚不絕口

每一道餐點真的是都非常讓人印象深刻

店內用餐還有自助吧可以吃到飽

整體的CP值對我們來說真的是非常高

滋滋作響韓式烤肉

我非常推薦給也喜歡吃韓料的大家

 

 

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✩ 店家資訊 ✩

滋滋作響韓式烤肉

地址：台中市南屯區大墩路552號

電話： 0423235003

營業時間：11:30-15:00；17:30~22:30

 

 

以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

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美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
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CP值
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