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寒冬滋補人蔘雞：韓國大邱【大宅人蔘雞湯】，提供人蔘酒，泡菜吃到飽餐廳

2024-12-24 12:50:00 文字：雲大少爺
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雲大少爺

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韓國大邱【大宅人蔘雞湯】，提供人蔘酒，泡菜吃到飽餐廳

      在韓國，寒冷的冬天裡，喝一碗熱騰騰的人蔘雞湯，不僅有滋補與養生的功能，更是一種季節的儀式。大邱市旅遊的第一天午餐，旅行社就安排了這道傳統美食，讓我們迅速融入韓國人的生活。

      ↓來到的是位於大邱市的【大宅人蔘雞湯】東城區分店(或譯「大博樓」)。從招牌的「국내산삼겹살 (國內生產的五花肉)」可了解，這家店除了人蔘雞湯，也提供豬肉相關餐點。

大邱【大宅人蔘雞湯】東城支店

      ↓每張餐桌上都有爐子，猜想必須煮鍋物或可烤肉。

大邱【大宅人蔘雞湯】東城支店

      ↓因有預訂，桌上已準備好四碟小菜。中間是胡椒鹽粒，重口味者可加入雞湯中調味。前面兩盤是牛蒡絲和紅蘿蔔泡菜。

【大宅人蔘雞湯】小菜

      ↓比較少見的蒜頭泡菜（마늘김치），經過發酵後，辛辣度減弱，蒜香卻依舊濃郁，多了微酸的發酵氣息和糖分，味道複雜且層次豐富。咬起來，還是保留些許脆度。

蒜頭泡菜

      ↓泡菜很大片，又脆又酸又辣，喜歡！

泡菜

      ↓小菜都可以無限續，一般自行至自助吧夾取。

【大宅人蔘雞湯】自助吧

      ↓我們人數多，店家已事先將泡菜放在我們座位旁了。

泡菜

       ↓特別招待，自泡人蔘酒（인삼주）！這支蔘看著好大，怕不有5年以上年份吧？

【大宅人蔘雞湯】人蔘酒

      ↓酒精濃度頗高哩，會燒喉，淡淡的人蔘味，養生飲品喔！XD

【大宅人蔘雞湯】人蔘酒

      ↓主角人蔘雞湯來了！砂鍋保溫，熱氣蒸騰，上頭鋪著韭菜。

【大宅人蔘雞湯】

      ↓小小一整隻雞，通常使用的是專門為湯品養殖的「黑羽雞」，或稱「土雞」。小雖小，肉質豐富且緊實，營養價值高，適合長時間熬煮，這是人蔘雞湯獨特風味的關鍵之一。而人蔘，通常是選用3年蔘。

【大宅人蔘雞湯】

      ↓食用方式是直接用扁筷將已經煮至軟爛的雞隻當胸分開，將肉剝至適口的大小。

【大宅人蔘雞湯】

      雞肚裡塞了糯米、紅棗、栗子等配料。湯頭看著清淡，喝起來卻濃郁，除非習慣重鹹，否則不必加鹽了。韓國的韭菜不如台灣的嗆，卻有著中和人蔘苦味的作用。雞肉湯鮮美，溫補養生，這湯喝下去，旅途疲憊頓減，真的有復活回血的感覺！

【大宅人蔘雞湯】

【大宅人蔘雞湯】

      ↓長時間熬煮，雞皮雖軟爛卻能保持一定彈性。

【大宅人蔘雞湯】

      ↓哈哈，雞雖小，屁股卻很大，我最愛吃七里香。

【大宅人蔘雞湯】

【大宅人蔘雞湯】

      ↓湯裡已經有糯米了，還另附一小坨麵線。加上小菜吃到飽，「有種餓，是老闆覺得你餓」，韓國餐廳這種盡量把客人餵飽的習俗，相當貼心呢！

麵線

      雖說在台灣也吃過韓式人蔘雞湯，但這頓絕對是在地最正宗的，韓國的代表菜之一。寒冬食用當然最合適，但其實炎熱的夏季，特別是三伏天，韓國人有「以熱制熱」的飲食文化，人蔘雞湯更具去濕排汗、補充能量的功效，反正一年四季喝都不違和啦。再者，喝了酒，來碗人蔘雞湯比什麼都強，因此本店24小時營業。

【大宅人蔘雞湯】

       以上人蔘雞湯套餐，韓幣14,000/人，約台幣350元。

      ↓我忘記最後我在裡頭蘑菇什麼？所有人都走了，結果被朋友偷拍。

【大宅人蔘雞湯】

      ↓大宅人蔘雞湯位於大邱市東城區熱鬧路段，為大邱代表性最好逛的購物區。

大邱市東城區

大邱市東城區

      ↓那邊有摩天輪！沒關係，行程最後一天我們還會再回到這邊。

大邱市東城區

      ↓喝了補充能量的人蔘雞湯，往道東書院前進。途中楓紅處處、秋色燦爛，大邱這幾日的天氣實在溫暖，但各種落葉樹木卻準時變色，非常乖巧懂事啊！

大邱市一景

 

大宅人蔘雞湯東城支店

地址：大邱廣域市東城區南門路19-1 (대구광역시동성로 19-1)

電話：053-422-2740

營業時間： 24小時

 

 .

 

 

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韓國 韓國旅遊 美食 人蔘 人蔘雞湯 人蔘雞 雞湯 泡菜 大邱 大宅人蔘雞湯 糯米 進補 養生 烤肉 韓式料理
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