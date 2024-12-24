桃園無菜單日式料理推薦，桃園無菜單料理口袋名單分享

位於在藝文特區莊二街的本壽司，主打食材新鮮

師傅依季節優質的漁獲去變化，每日菜單不固定都有不同驚豔感

本壽司主推台灣野生魚做為食材，以生食魚類為主或炙燒方式料理

近期還推出了定食套餐，讓不敢吃生食的朋友更多選擇

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本壽司

本壽司位於在桃園市桃園區莊二街101號

鄰近停車場：路邊停車、 全方位停車場莊敬站 （步行三分鐘）

日式禪風的裝潢，採用暖色系的燈光讓人覺得溫暖親切

板前座位

很喜歡坐在板前座位可以看師傅料理食材施展魔法的感覺

座位區

本壽司有2桌4人座位區，開放式小包廂區

本壽司價位介紹

NT$ 1,000+10% 、NT$ 1,780+10% 、NT$ 2,500+10%

以及客製化料理菜單金額無上限 (請私訊粉絲團or致電與店家討論)

季節定食

單點品項

本壽司 | 1780元無菜單料理套餐

這次來用餐選擇的是1780元的套餐，從前菜、生魚片、握壽司、熱菜、湯品、甜品

總共有15道品項，老闆為了讓饕客吃的開心，嚴選了高成本食材

主打CP值高貴而不貴的料理

這次為我們服務是有30年以上日式料理經歷的師傅

特別值得一提的本壽司提供的食材有8成使用的是台灣野生魚

對食材品質嚴格把關，做台灣魚料理需要一定的魚類知識

而本壽司的師傅擁有了40年的海釣經歷

結合他的日料經歷與魚類知識變化出不同的料理風格

前菜-沖繩水云醋

清爽滑溜帶點Q彈的水云醋作為開胃菜

漬物(可續)

生薑片與酸甜白蘿蔔可以搭配餐點享用，吃完還能續加

野生石斑

經過熟成後的野生石斑做成生魚片

口味意外的清爽 ，肉質咀嚼度高

鸚哥魚佐辣蘿蔔泥/蝦夷蔥

口感滑嫩肉質Q彈紮實，干甜鮮味十足

以辣蘿蔔泥帶點辛味提鮮，在灑上蝦夷蔥點綴口感更加豐富

白帶魚佐洋蔥醬

夠大夠新鮮的白帶魚做成生魚片，第一次吃到白帶魚生魚片很新奇

師傅處理白帶魚真的很有一手吃起來完全不腥

表皮炙燒後，入口後鼻腔散發著淡淡香氣

松露茶碗蒸

超濃郁的松露茶碗蒸！ 口感像麻糬豆花般滑嫩Q彈

使用了蛤蠣高湯、松露黃金比例製成 超級好吃！

老公不敢吃松露被我賺到吃兩碗

真鯛佐柚子胡椒

鯛魚之王為了不掩蓋他的香氣使用柚子胡椒來搭配

肉質緊實，味道清爽淡雅甜味十足

搭配上醋飯真的很好吃

水針魚佐姜泥

水針魚的肉質細膩帶點脆脆的口感，以往對白肉魚的印象沒很好

但是本壽司的師傅在處理這道料理做的很好

完全不會有腥味

北海道干貝握壽司

北海道干貝握壽司帶上炙燒香氣，口感厚實飽滿Q彈

干貝鮮味與醋飯交織在一起更清爽

甜蝦佐魚子醬

宜蘭龜山島海域的甜蝦搭配魚子醬入口濃郁的鮮香

甜蝦肉質鮮甜Q彈，蝦膏飽滿

黑鮪魚排

扎實的黑鮪魚排吃完後飽足感上升，可以擠上檸檬來提味

上面還有點綴姜絲搭配，整體吃起來不油膩不柴甘甜多汁

紫海膽握壽司

選用北海道根室的紫海膽，口味濃郁鮮甜的紫海膽做成握壽司

絲順濃郁的口感，味道甘甜帶香氣，我真的好喜歡~~

南方澳野生黑鮪魚

肉質鮮嫩緊實，魚味更加濃郁，而且色澤非常美

吃起來的口感及味道跟東港黑鮪魚確實很有差別

星鰻比目魚鰭邊

星鰻的口感非常細緻軟嫩，比目魚鰭邊肉帶著濃郁的脂香氣

入口即化超滿足的

台灣野生炸明蝦佐塔塔醬

卡滋卡滋的炸明蝦，整隻都能吃下肚

外皮炸的超酥脆，肉質彈牙鮮甜

可以搭配旁邊的生菜及水果，還有店家手作的塔塔醬

吃完好滿足好幸福

味噌湯

滿足後來一碗熱湯，這一碗味噌是使用數種味噌與魚骨熬製而成

沒有複雜的食材，裡面只用日本油泡與青蔥

甜品水果奶酪

最後用店家製作的奶酪來結束美好的一餐

奶酪的奶味真的很濃郁，旁邊在用新鮮水果做搭配

口味上更加清爽

本壽司用餐心得

本壽司無菜單料理的最大亮點使用了8成的台灣野生魚

店內菜單以隨著季節、食材與師傅的靈感來做變化

這次套餐包含漬物共有17道料理，每一道都展現了師傅對料理處理方式熟練度

以及細節的追求都非常厲害

在每道料理上桌前，師傅會細心講解食材的來源與設計理念

生魚片、握壽司無菜單的不僅提供了味覺上的享受還有視覺得享受

喜歡日式料理無菜單的朋友很推薦可以來本壽司品嚐美味的台灣野生魚料理

* 本壽司除夕休到初五，初六開工

店家資訊

本壽司

地址：桃園市桃園區莊二街101號

電話：03-3021123

營業時間：週四~週一(12:00~14:00 ,18:00~21:30)週二、週三公休

粉 絲 團：https://www.facebook.com/jenben.sushi/?locale=zh_TW

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