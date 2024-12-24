台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店─大直日式料理推薦，四道期間限定聯名日式料理一次看Ft.日本百年品牌「御多福」大阪燒醬、日式炒麵醬、南蠻炸雞醬，堆疊濃厚道地日本風味餐食_附2024新菜單，劍南路捷運站美食餐廳、大直美食餐廳推薦

目錄索引

1. 關於一鷺串燒居酒屋大直旗艦店

2. 交通指引_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店

3. 一鷺串燒居酒屋大直旗艦店環境開箱

3.1 一鷺串燒居酒屋大直旗艦店_接待區

3.2 一鷺串燒居酒屋大直旗艦店_製餐區

3.3 一鷺串燒居酒屋大直旗艦店_用餐區

4. 一鷺串燒居酒屋大直旗艦店Ft.日本百年品牌御多福期間限定餐點分享

4.1 關於日本百年品牌御多福

4.2 期間限定聯名日式料理

√ 自家製雞肉丸串佐大阪燒醬

√ 雞菲力串佐大阪燒醬

√ 一鷺招牌南蠻唐揚炸雞

√ 鹹豬肉日式烏龍炒麵

5. 消費資訊

5.1 一鷺串燒居酒屋大直旗艦店2024新菜單

5.2 2024最新優惠資訊

6. 台北中山區居酒屋相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於一鷺串燒居酒屋大直旗艦店

「台北中山區居酒屋_大直日式料理推薦」

「劍南路捷運站美食餐廳_大直美食餐廳推薦」

一鷺串燒居酒屋大直旗艦店在哪裡

一鷺串燒居酒屋大直旗艦店位於台北市中山區植福路217號，近劍南路捷運站3號出口、美麗華，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

一鷺串燒居酒屋大直旗艦店環境_餐點特色

「日系風格用餐空間_聚餐餐廳推薦口袋名單」

「雞肉串燒專賣_優質食材Ft.職人燒烤手藝」

直火碳烤串燒專賣，有肉、有酒的年末聚餐新據點底加。

選用高規格燒製生產頂級備長炭，經由燒烤師傅巧手，將自家牧場飼養英皇雞、宜蘭手工啤酒、台灣小農有機蔬菜，完美呈現噴香串燒、鐵板料理。

「大直旗艦店限定料理_牧場直送天然地雞赤身」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_敬業四路站，走路3分鐘、美麗華站，走路5分鐘；捷運_劍南路捷運站3號出口，走路6分鐘。

機車：附近機車停車格_樂群三路。

汽車：附近汽車停車格_樂群三路；應安停車場_美麗華站，走路2分鐘。



Ⅱ 交通指引_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店

樂群三路植福路交叉口_劍南路捷運站3號出口附近

一鷺串燒居酒屋 Ft.日本御多福聯名日式料理嚐鮮會，選在劍南路捷運站3號出口附近的高評價台北中山區居酒屋─一鷺串燒居酒屋大直旗艦店舉辦。

從建南路捷運站3號出口朝著一鷺串燒居酒屋大直旗艦店走，大約6分鐘即可看到顯眼的「一鷺炭火燒鳥」。

Ⅲ 一鷺串燒居酒屋大直旗艦店環境開箱

居酒屋店門口

一鷺串燒居酒屋大直旗艦店門口有擺放2024新菜單，方便路過的朋友們參考。

營業時間

一鷺串燒居酒屋大直旗艦店營業時間為：

每天17：00~深夜00：00。

■ 一鷺串燒居酒屋大直旗艦店_接待區

接待區

走進一鷺串燒居酒屋大直旗艦店，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

付款方式

在一鷺串燒居酒屋大直旗艦店消費，可使用現金、LinePay、信用卡付款。

■ 一鷺串燒居酒屋大直旗艦店_製餐區

製餐區_職人手藝_直火炭烤

選用高規格燒製生產頂級備長炭，經由燒烤師傅巧手，將自家牧場飼養英皇雞、宜蘭手工啤酒、台灣小農有機蔬菜，完美呈現噴香串燒、鐵板料理。

飲品備餐區

■ 一鷺串燒居酒屋大直旗艦店_用餐區

吧檯式長桌用餐區

一個人走進一鷺串燒居酒屋大直旗艦店，會被安排在吧檯式長桌用餐區，自在地享用一道道現做、上桌的美味日式料理。

卡座式用餐區

2人桌

4人桌

Ⅳ 一鷺串燒居酒屋大直旗艦店Ft.日本百年品牌御多福期間限定餐點分享

2024年12月中起~2025年12月初

一鷺串燒居酒屋大直旗艦店Ft.日本百年品牌_御多福期間限定聯名日式料理

√ 自家製雞肉丸串佐大阪燒醬

√ 雞菲力串佐大阪燒醬

√ 一鷺招牌南蠻唐揚炸雞

√ 鹹豬肉日式烏龍炒麵

一鷺串燒居酒屋與御多福攜手推出的四道聯名創意居酒屋日式料理，使用了「大阪燒醬」、「日式炒麵醬」、「南蠻炸雞醬」等3種醬料。

■ 關於日本百年品牌御多福

1922年在日本廣島成立的百年品牌─御多福(Otafuku)，以製造各種料理調味料聞名，特別是御好燒醬(大阪燒醬)，這款醬汁使用了大約20種辛香料搭配蔬菜水果調製而成，於1975年在原始配方中加入增添營養價值的椰棗。

致力於提供健康、高品質、不添加人工色素、不添加香料與防腐劑的御多福(Otafuku)，不僅在日本廣受歡迎、市佔率達80%以上，出口到全球道超過50個國家。

家樂福量販店有販售小包裝的御多福大阪燒醬、日式炒麵醬，御多福大阪燒醬在日本被當作萬用醬使用，御多福 FB粉絲頁定期分享大阪燒醬的應用食譜。

御多福官網

御多福FB粉絲頁

御多福IG

■ 期間限定聯名日式料理

√ 自家製雞肉丸串佐大阪燒醬 110元

日本串燒專賣店的經典品項之一：自製雞肉丸。

以新鮮雞腿肉、雞胸肉、雞軟骨等多個部位的雞肉，搭配洋蔥、青蔥等辛香料製作的特製雞肉丸。

先吃到了香氣醇厚的大阪燒醬，接著是口感軟嫩吃得到微脆軟骨、洋蔥清甜的豐富層次。

√ 雞菲力串佐大阪燒醬 90元

選用整隻雞纖維最細緻柔軟的部位。

烤到完美7分熟，可以吃到接近零油脂感的滑嫩雞肉、搭配大阪燒醬更鮮明的肉甜味。

√ 一鷺招牌南蠻唐揚炸雞 200元

以180度C油溫酥炸裹上一層特選麵衣的去皮雞肉，直到穿上美麗金黃色外衣起鍋 → 擺盤 → 出餐。

先吃一塊原味的享受在嘴裡散發的肉甜味；再吃一塊沾點 御多福南蠻炸雞醬，增添香氣層次的好滋味，搭酒享用很讚。

√ 鹹豬肉日式烏龍炒麵 280元

以加入新鮮蔬菜、御多福日式炒麵醬一起拌炒的彈牙讚岐烏龍麵為主角，搭配切成片狀的精選鹹豬肉 → 灑上滿滿海苔絲點綴 → 出餐。

每一口都可以吃到保留傳統風味，很醇厚的日料醬香，整體鹹度中間多一些，搭配肥瘦適中的軟嫩鹹豬肉、清甜脆口的蔬菜一起吃，細嚐多種元素堆疊的豐富層次感。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/12/03(二)

√ 付款方式：現金、LinePay、信用卡

√ 消費酌收服務費10%

√ 訂位10人以上，每人酌收訂金300元；14人以上需打電話預訂，訂金可到店現金付款或匯款。

■ 一鷺串燒居酒屋大直旗艦店2024新菜單

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

台北中山區居酒屋_一鷺串燒居酒屋大直旗艦店菜單，來源：一鷺串燒居酒屋官網，2024/12/10

■ 2024最新優惠資訊

√ 一鷺LINE@會員禮

當日壽星(當天或前後兩天)，用餐加贈：月見松露骰子牛肉或一鷺自家製午仔魚一份；當月壽星，加贈一鷺精緻生日甜點一份。

√ 每個月16日，10種飲品暢飲

每人加300元，即享90分鐘暢飲，一番搾生啤酒、原味HIGHBALL、紫蘇梅HIGHBALL、葡萄柚HIGHBALL、烏龍HIGHBALL、可爾必思沙瓦、白鶴清酒、檸檬茶、烏龍茶可爾必思，通通喝到飽！😍



√ 隱藏版喝到飽活動

699元，120分鐘無限暢飲！

週一、二、三、四、日20：30後進場限定，「KIRIN一番搾生啤酒、金賓原味HIGHBALL、烏龍HIGHBALL」無限制喝到飽。

Ⅵ 台北中山區居酒屋相關資訊

一鷺串燒居酒屋大直旗艦店

熱門搜尋：台北中山區居酒屋、 大直日式料理推薦、劍南路捷運站美食餐廳、大直美食餐廳推薦

設施：兒童座椅、洗手間

⏰ 營業時間

每天17：00~深夜00：00

📍 地址：台北市中山區植福路217號

📞 電話：0966 275 853



檢視較大的地圖

■ 品牌資訊

一鷺串燒居酒屋大直旗艦店線上訂位

一鷺串燒居酒屋官網

一鷺串燒居酒屋FB粉絲頁

一鷺串燒居酒屋IG

御多福期間限定聯名日式料理分店資訊

一鷺串燒居酒屋松江本店

📍 台北市中山區民權東路二段152巷1號

📞 0966 325 172

一鷺串燒居酒屋大直旗艦店

📍 地址：台北市中山區植福路217號

📞 電話：0966 275 853

一鷺串燒居酒屋台中中興店

📍 台中市西區中興街120號

📞 0966 275 332

一鷺串燒居酒屋台中南屯店

📍 台中市南屯區南屯路二段458-1號

📞 0966 263 381

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