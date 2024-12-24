之前介紹過這款從喬山生機購入的「西班牙Spirit洋芋片」新口味新上市啦！濃郁德州墨西哥風味、清爽檸檬胡椒風味，一濃一淡滿足你的味蕾！使用整顆皇家御用馬鈴薯手工厚切！無麩質、天然橄欖油、零反式脂肪~而且還有獨家的甩油技術，讓洋芋片清脆又不油膩！全球年銷2億包絕不是說說而已！

商品介紹

這次一樣購入5包，其中三包是之前介紹過的喜馬拉雅粉紅鹽、蜂蜜芥末、熟成起司口味，兩包是新口味濃郁德州墨西哥風味、清爽檸檬胡椒風味，一樣的大包！份量很足！

▼ 喜馬拉雅粉紅鹽口味

最簡單的調味，但卻可以吃到最純粹的馬鈴薯香，伴隨著淡淡鹽味，清脆又爽口~絕對是喜歡單純美好的你最佳選擇！

▼ 蜂蜜芥末口味

蜂蜜芥末鹹甜交織！我真的很喜歡這個口味~一不小心就會整包吃光光XD

▼ 熟成起司口味

起司控的最愛，一開袋就可以聞到濃濃起司味撲鼻而來！金黃的起司粉巴在每片洋芋片上真的超可口！

▼ 濃郁德州墨西哥口味

獨特的墨西哥調味，微辣口感、鹹辣鹹辣的這個條味算是重口味的，但又不會讓人覺得太濃厚！真的會越吃越涮嘴！

▼ 清爽檸檬胡椒口味

我真的很喜歡有加檸檬調味的洋芋片，清爽中又帶有檸香！這款還加了胡椒調味，清脆不油膩！層次豐富~

整體來說，如果你吃過原有口味很喜歡西班牙Spirit洋芋片的清脆口感的話，推薦必須試試新口味！一濃郁一清爽~各有不同的美味度！

店家資訊

【 喬山生機 】

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