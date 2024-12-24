大家說到餐酒館，無論是日式還是義式，應該都有幾個心中必去的名單吧？不過這次我要跟大家分享的是一家超有創意的墨西哥餐酒館，絕對跟你平常印象中的餐酒館不一樣！這裡可是由知名日本主廚親手打造，特別融合了台灣的在地口味，端出了一道道驚豔味蕾的墨西哥料理！

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館，隱藏在北市京站時尚廣場附近的承德路上，從捷運台北車站地下街 Y7 出口走出來，只需要兩分鐘就能到達！店裡提供的餐點相當多元，從經典的塔可、捲餅、起司薄餅到多款精心調製的咖啡和調酒，不管是下午喝咖啡小憩，還是晚上小酌聚餐，這裡都超適合！

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Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館 交通位置

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館位在捷運台北車站地下街 Y7 出口，步行約2分鐘就可以到達囉 。

Nowhere Taipei 的空間分為兩層樓。一樓主要是以吧檯區為主，有一整排高腳椅，吧檯後方還分成咖啡和調酒專區。最特別的是，這裡從早上 11 點開始就能點調酒，根本不需要等到晚上才開始享受！牆上的黑板每天會寫上當日限定的調酒選項，許多酒款可是喝完就沒了，愛喝酒的朋友一定要提早來嚐鮮。

<未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車、開車不喝酒>

一樓還有個讓人意外的小亮點——店狗！牠很安靜又溫馴，常常默默地走過來迎接你，就像在說「歡迎光臨」一樣，超療癒！

二樓的空間則更寬敞，座位數多而且超放鬆。每個座位旁還貼心地設有插座，適合隨時補充電力。這裡還有兩個超大的 100 吋螢幕，平常會播放體育賽事，遇上大型比賽，和朋友一起在這裡邊吃邊看，氛圍真的超棒。

owhere Taipei 墨西哥餐酒館 https://go.nowheretpe.com/menu 菜單請點我 快來看看我吃了那些創意墨西哥料理吧 !

味吮指雞中翅

這道雞中翅真的是外脆內嫩的最佳代表！雞翅先炸得酥酥脆脆，然後裹上香辣醬汁，微辣的滋味刺激味蕾，讓人一口接一口停不下來，旁邊還附上美乃滋，搭配起來簡直完美，辣中帶點滑順感，非常涮嘴。

TACO 派對組

如果是朋友聚餐，一定要點這組 TACO 派對盤！裡面有三種口味——秘製手撕豬、豆腐辣肉醬和酥炸魚條，餅皮則有軟軟的玉米餅和有嚼勁的墨西哥餅可選。

秘製手撕豬：豬肉口感超紮實，加上莎莎醬、碎洋蔥和香菜，味道超豐富。

豆腐辣肉醬：辣度十足，吃起來又香又過癮，特別適合嗜辣的朋友。

酥炸魚條：魚肉外皮酥脆，裡面鮮嫩多汁，配上酸酸的莎莎醬，超清爽。

墨式塔可香米飯（雞腿）

這碗飯一端上桌就很吸睛！鋪底的是粒粒分明的香米，上面滿滿的紫高麗菜、雞腿肉、生菜、酪梨和紫洋蔥，再拌上美乃滋和辣醬，口感層次豐富，還帶有一點香料的氣息，每一口都充滿驚喜。

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墨式香料雞腿捲餅

這道雞腿捲餅我超推！麵餅皮是手工製作的，柔軟又有嚼勁，裡面包了香米飯、雞腿肉、生菜和酪梨，每口都吃得到滿滿的內餡，香料的香氣和雞肉的油脂完美結合，吃完真的超有飽足感。

晨間清醒

Gin / SAKE / Grapefruit / Elderflower / ABV16%

如果喜歡甜甜的調酒，那一定要試試這杯「晨間清醒」！用金酒、清酒、葡萄柚和接骨木花調製，入口香氣淡雅，酒感順口不嗆，非常適合女生點來小酌。

海鹽焦糖鮮奶

這杯真的讓我驚艷！一喝下去就有淡淡的海鹽焦糖香，甜而不膩，喝完還會忍不住回味，好喝到讓人不知不覺想續杯。

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館不僅位置方便，交通超便利，想小酌卻不想開車也完全沒問題！全天候供應墨西哥料理和調酒，還有100吋大螢幕陪你看球賽，絕對是個超棒的聚餐地點。不管是來放鬆、吃飯還是慶祝，這裡的美味料理和舒適環境都會讓你流連忘返。

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館 店家資料

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館

電話 : 02-2559-8270

營業時間 : 週日 - 週四 11:00~01:00 ；週五-週六 11:00~02:00

地址 : 台北市大同區承德路一段16號

官網 : https://go.nowheretpe.com/blogger/vivian681221

FB : https://www.facebook.com/nowheretpe/

IG : https://www.instagram.com/nowhere_taipei/

線上訂位 : https://bit.ly/3VHfOKK

Google map : http://https://maps.app.goo.gl/KdM2rSJ7PQEMFGHe6

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