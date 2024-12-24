年底總是最忙碌的時候～
尤其是年終工作壓力、社交活動層出不窮
身心疲憊感也越來越明顯
每當這個時候我就會深刻覺得
放鬆自己真的變得格外重要
所以我決定找個時間好好調整！
先是上網搜尋了台中全身按摩推薦的各種文章
發現很多人都推薦「一樂」
看了一下官網之後發現他們的特別之處在於是日式按摩
主打溫和的日式手法
而且會針對每個人不同的狀況進行量身設計的按摩方案
專注於調整下半身的部位
這正是我們久坐族最需要調整的地方！
於是我便預約了體驗～
我選擇了一樂的公益店
整體裝潢就是很日式的裝潢
打的光都是暖色調的黃光
讓人一進去就覺得很放鬆～
進店後服務人員讓我換上拖鞋並填寫了一份資料表
上面會詢問哪些部位最不舒服
可以幫助他們根據我的需求設計專屬按摩方案
感覺非常專業和貼心
每個按摩床位都有簾子或布幕隔開，保證了隱私！
我選擇了他們60分鐘的「整體根本課程」
前半段師傅的指壓技術讓我全身的緊繃感逐漸消失
後半段進行整體調整時
師傅細心測試了我的脖部、肩膀、上身的活動範圍
並針對不對勁的地方進行調整
每個步驟都解釋得非常清楚
調整完後我被轉移到另一張專業日式按摩床
師傅會根據我的骨盆和重心測試結果
針對下半身進行日式按摩
師傅會透過踩踏板，提起我的身體
不僅會對骨盆的問題進行調整
還會針對長短腳的問題做測試
能讓身體的結構回歸到正常狀態！
這次的日式按摩帶給我的體驗截然不同
沒有傳統按摩想像的劇烈疼痛感
過程反而會讓我覺得蠻舒適的
而且調整後我能感覺到身體變得輕盈
整個人像是脫胎換骨了一樣
這樣的放鬆效果真的是無可比擬～
可以了解為什麼關於台中全身按摩推薦的文章中
有很多人都推薦一樂了！
強烈推薦給有需要的人！
結束後櫃台有告訴我他們家的新客9折活動
加入會員還有會員生日禮
是送迪士尼充電器！
雖然還沒有到我的生日月份
但充電器超可愛的害我超心動～
打算生日的時候必須再來一次！
如果你也在找台中全身按摩推薦
並且想要體驗一場真正的日式按摩放鬆
一樂絕對是一個值得一試的選擇
他們提供的日式按摩不僅有精湛的技術
還能根據你的身體狀況進行專業調整
讓你徹底舒壓，恢復元氣！
台中全身按摩推薦：一樂整體x骨盤