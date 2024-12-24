年底總是最忙碌的時候～

尤其是年終工作壓力、社交活動層出不窮

身心疲憊感也越來越明顯

每當這個時候我就會深刻覺得

放鬆自己真的變得格外重要

所以我決定找個時間好好調整！

先是上網搜尋了台中全身按摩推薦的各種文章

發現很多人都推薦「一樂」

看了一下官網之後發現他們的特別之處在於是日式按摩

主打溫和的日式手法

而且會針對每個人不同的狀況進行量身設計的按摩方案

專注於調整下半身的部位

這正是我們久坐族最需要調整的地方！

於是我便預約了體驗～

我選擇了一樂的公益店

整體裝潢就是很日式的裝潢

打的光都是暖色調的黃光

讓人一進去就覺得很放鬆～

進店後服務人員讓我換上拖鞋並填寫了一份資料表

上面會詢問哪些部位最不舒服

可以幫助他們根據我的需求設計專屬按摩方案

感覺非常專業和貼心

每個按摩床位都有簾子或布幕隔開，保證了隱私！

我選擇了他們60分鐘的「整體根本課程」

前半段師傅的指壓技術讓我全身的緊繃感逐漸消失

後半段進行整體調整時

師傅細心測試了我的脖部、肩膀、上身的活動範圍

並針對不對勁的地方進行調整

每個步驟都解釋得非常清楚

調整完後我被轉移到另一張專業日式按摩床

師傅會根據我的骨盆和重心測試結果

針對下半身進行日式按摩

師傅會透過踩踏板，提起我的身體

不僅會對骨盆的問題進行調整

還會針對長短腳的問題做測試

能讓身體的結構回歸到正常狀態！

這次的日式按摩帶給我的體驗截然不同

沒有傳統按摩想像的劇烈疼痛感

過程反而會讓我覺得蠻舒適的

而且調整後我能感覺到身體變得輕盈

整個人像是脫胎換骨了一樣

這樣的放鬆效果真的是無可比擬～

可以了解為什麼關於台中全身按摩推薦的文章中

有很多人都推薦一樂了！

強烈推薦給有需要的人！

結束後櫃台有告訴我他們家的新客9折活動

加入會員還有會員生日禮

是送迪士尼充電器！

雖然還沒有到我的生日月份

但充電器超可愛的害我超心動～

打算生日的時候必須再來一次！

如果你也在找台中全身按摩推薦

並且想要體驗一場真正的日式按摩放鬆

一樂絕對是一個值得一試的選擇

他們提供的日式按摩不僅有精湛的技術

還能根據你的身體狀況進行專業調整

讓你徹底舒壓，恢復元氣！

台中全身按摩推薦：一樂整體x骨盤