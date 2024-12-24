此遊記為花見團子造訪「2024光映淡水—無垠之光」 (造訪日期 : 2024/12)



「2024光映淡水—無垠之光」淡水海關碼頭

閃耀新北1314跨河煙火、音樂會、市集，《新北市藝遊》景點推薦



2024光映淡水—無垠之光



地點 : 淡水海關碼頭

時間 : 2024/12/14-2025/02/16 （每日17:00-22:00點燈）



冬天的淡水總有一種說不出的浪漫感覺，微涼海風、悠長步道，再加上今年超吸睛的，「光映淡水—無垠之光」 系列活動，已邁入第4年，2024/12/14-2025/02/16在淡水海關碼頭盛大展開，這次我走訪了活動現場，除了有美麗的主題藝術裝置、光影廊道、音樂會及溫馨的市集、12/31還有讓人忍不住尖叫的跨年煙火，快跟著團子的腳步，感受這場視覺與感官的雙重饗宴吧！

十二月份的《新北市藝遊》內頁也特別介紹了「光映淡水—無垠之光」活動。《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物，除實體刊物，也有電子版可下載，粉絲專頁也提供各項活動資訊。內容包含了新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊。

走到「淡水海關碼頭」，我馬上就被這條超萌的「屁屁蛇」吸引住了！ 因為明年是蛇年，這次的主角就是牠啦！

「屁屁蛇」主色取自美學廊帶的藍色系，蛇腹特別融入古蹟建築的磚紋設計，跟紅磚牆完美結合，完美融入碼頭的古蹟風情，超有淡水古色古香的味道。蛇身蜿蜒盤繞，還貼心地組成了一個超大的愛心形狀，真的是滿滿的幸福感，浪漫又應景！最特別的是，牠的尾巴居然是Q版響尾蛇，圓滾滾的屁屁造型，超Q超逗趣，讓人看了忍不住嘴角上揚！這麼巨大的蛇尾直衝天際，站在下面拍照，瞬間氣勢滿分，怎麼拍都超有氣勢，完全是最佳打卡點，彷彿在祝福每一位來訪的人新年蛇來運轉！

另一大亮點則是由藝術家王俊淵操刀設計的「9道光廊」，絕對是夜晚最迷人的焦點！在每天晚上5點到10點點燈，燈光會照亮整個碼頭，可以看到9道色藍白相間的環形光座，散發著柔和又層次豐富的光芒，從遠處看像是一條巨蛇蜿蜒盤踞在碼頭之間，最震撼的是牠那高達 3.4 公尺的蛇尾直衝天際，可以隨著光流動的方向欣賞，浪漫到讓人屏息！

團子12/14造訪時，當天舉辦「小農市集音樂會」活動，草地上擺滿了各種攤位，白色帳篷整齊排列，可看到北海岸的小農們帶來新鮮的在地農產品進行販售，從蔬菜水果、手工點心到天然飲品，吃喝玩樂各種類型應有盡有，可以買到優質且安心的產品。

最棒的是，現場還有多位歌手接連演出，悠揚的音樂在空氣中流淌，輕輕地治癒著每一位來訪的朋友。可以一邊逛市集，一邊聽著現場音樂，整個氛圍充滿了療癒的氣息，讓人不禁想要駐足片刻，沉浸在輕鬆愉悅的音樂氛圍中。

12/21-12/22，換成「耶誕市集音樂會」，除了特色攤位外，還加碼一場「真理大學聖誕管風琴音樂會」機會絕對不能錯過！還有 12/28-12/29 的「特展體驗活動」，在闖關活動中探索稅關的故事，完成集章遊戲還能換暖心小禮。最後，最讓人期待的就是 12/31 的「跨河煙火秀」啦！古蹟舞台上聚集了超強卡司，包括阿跨面、原子邦妮和甜約翰等知名歌手，可以一邊聽著LIVE音樂，一邊看煙火，大聲倒數迎接2025年的到來。

2024「光映淡水—無垠之光」不只是一場視覺盛宴，更是一場讓人重新認識淡水文化的旅程！現場有可愛的屁屁蛇、浪漫的光影廊道、溫暖的小農市集，還有煙火與音樂交織的動人瞬間，快相揪三五朋友、家人來一場華麗的淡水遊，感受到滿滿的幸福氛圍！

活動檔期

12/14-12/15 小農市集音樂會（13:00-19:00）

12/14演出名單-張仁與/乾淨的房間/王品渝/王喬尹

12/15演出名單-麻琴/舒國銘/林奕碩/蘇文劭

12/21-12/22 耶誕市集音樂會（13:00-19:00）

開放大專院校徵選報名

12/21同場加映：真理大學聖誕音樂會（14:30-16:00 @大禮拜堂）

12/28-12/29 特展體驗活動（13:00-18:00）

完成集章遊戲，憑集章卡可兌換限量暖心小禮

12/31 閃耀新北1314-跨河煙火活動-古蹟舞臺（16:00-21:00）

演出名單-阿跨面/上山/原子邦妮/甜約翰

本日淡水紅毛城戶外區及紅城小舖開放至21:00



【相關連結】

新北市藝遊 官網 : https://www.culture.ntpc.gov.tw/xmdoc?xsmsid=0G290617351802660588

新北市藝遊 粉絲團 : https://www.facebook.com/NTPC.CultureEvents/





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