「優卡輕食You Can Fresh永和總店」離捷運永安市場站步行約14分鐘

戶外座位區採光很不錯～

店裡環境明亮舒適，座位數不算多～

無收取服務費，水和餐具自行取用～

優卡輕食菜單，主要販售招牌蔬菜捲餅、烤蔬菜健康餐、捲餅包飯及優卡飲，另外有些加點項目～

招牌蔬菜捲餅口味分為「毛毛蟲捲餅」和「蠶寶寶捲餅」，點「雙蟲捲餅」兩種口味都吃的到！

一日之計在於晨，蔬菜捲餅當早餐超適合，營養美味不油膩，還超有飽足感～

蠶寶寶捲餅外皮是烤過的豆皮，餅皮很有Ｑ度～

捲餅餡料豐富實在，包進大量脆口的生菜、素香鬆、小黃瓜、五穀飯及雞胸肉～

特別是雞胸肉很有水潤度，口感完全不柴！美味度深得我心，要我每天當早餐都沒問題

毛毛蟲捲餅是米皮裹海苔，微鹹滋味很加分～

捲餅皮不會濕濕爛爛，包進大量脆口的生菜、番茄、小黃瓜、五穀飯及雞胸肉

整體搭配非常爽口，吃完讓人意猶未盡！店家貼心提供手套，吃的時候也不怕會弄髒手～

優卡飲是植物性蛋白，含豐富纖維、維生素、礦物質以及蛋白質

很適合取代不健康的含糖飲料及奶茶，既能滿足口慾又能喝進營養！

隨身瓶系列很方便，外出放包包就能帶著走，即開即飲～

除了門市餐廳買的到，優卡飲也能在線上購買喲！

香蕉巧克力優卡飲，香蕉融合巧克力，甜度恰到好處，喝起來順口好喝！

摩卡優卡飲，濃郁咖啡香融入巧克力的甜苦，這杯甜度又更不明顯，這一杯喝完補充滿滿能量！

「雞胸肉健康餐」食材擺盤秀色可餐～

烤蔬菜健康餐有多款主食任君挑選，我最愛的還是無敵鮮嫩的雞胸肉啦！

簡單義式香料調味就很棒～

餐盒內有五穀米及多種烤蔬菜，相當營養健康，烤食蔬相比水煮食蔬，香氣和口感更佳迷人～

現代人忙碌以外食居多，長期吃進油膩重鹹食物，對身體是一種負擔，偶爾吃吃健康餐營養均衡一下很不錯！

胡麻醬由店家自己調配，搭配食蔬一起吃很夠味，也增添滑順口感

我自己私心更喜歡「胡辣醬」，辣口味的胡麻醬讓味蕾更加有層次～

「蔬菜湯」由多種食蔬清燉而成，每一口都能撈到滿滿的蔬菜，喝起來清甜爽口！

優卡輕食You Can Fresh永和總店

電話：02 29251065

地址：新北市永和區中正路428巷25弄6號一樓

營業時間：週一至週日11:00–14:00、17:00–20:00(週五公休)

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優卡輕食You Can Fresh 明曜店

電話：02 87718464

地址：106台北市大安區仁愛路四段151巷11號

營業時間：週一至週五07:30–14:30，週六日公休

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優卡輕食You Can Fresh 松江南京店

電話：02 25060184

地址：104台北市中山區伊通街106巷16號一樓

營業時間：週一至週五07:30–14:30，週六日公休

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