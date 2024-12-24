為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專賣店！外食族「低GI飲食」健康餐首選！優卡飲營養好喝沒負擔～

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專賣店！外食族「低GI飲食」健康餐首選！優卡飲營養好喝沒負擔～

優卡輕食 蔬菜捲餅
2024-12-24 21:39:00 文字：金亮亮部落客吃喝玩樂趣
share
金亮亮部落客吃喝玩樂趣

金亮亮部落客吃喝玩樂趣

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

「優卡輕食You Can Fresh永和總店」離捷運永安市場站步行約14分鐘

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

戶外座位區採光很不錯～

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

店裡環境明亮舒適，座位數不算多～

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

無收取服務費，水和餐具自行取用～

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

優卡輕食菜單，主要販售招牌蔬菜捲餅、烤蔬菜健康餐、捲餅包飯及優卡飲，另外有些加點項目～

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

招牌蔬菜捲餅口味分為「毛毛蟲捲餅」和「蠶寶寶捲餅」，點「雙蟲捲餅」兩種口味都吃的到！

一日之計在於晨，蔬菜捲餅當早餐超適合，營養美味不油膩，還超有飽足感～

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

蠶寶寶捲餅外皮是烤過的豆皮，餅皮很有Ｑ度～

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

捲餅餡料豐富實在，包進大量脆口的生菜、素香鬆、小黃瓜、五穀飯及雞胸肉～

特別是雞胸肉很有水潤度，口感完全不柴！美味度深得我心，要我每天當早餐都沒問題

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

毛毛蟲捲餅是米皮裹海苔，微鹹滋味很加分～

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

捲餅皮不會濕濕爛爛，包進大量脆口的生菜、番茄、小黃瓜、五穀飯及雞胸肉

整體搭配非常爽口，吃完讓人意猶未盡！店家貼心提供手套，吃的時候也不怕會弄髒手～

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

優卡飲是植物性蛋白，含豐富纖維、維生素、礦物質以及蛋白質

很適合取代不健康的含糖飲料及奶茶，既能滿足口慾又能喝進營養！

隨身瓶系列很方便，外出放包包就能帶著走，即開即飲～

除了門市餐廳買的到，優卡飲也能在線上購買喲！

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

香蕉巧克力優卡飲，香蕉融合巧克力，甜度恰到好處，喝起來順口好喝！

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

摩卡優卡飲，濃郁咖啡香融入巧克力的甜苦，這杯甜度又更不明顯，這一杯喝完補充滿滿能量！

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

「雞胸肉健康餐」食材擺盤秀色可餐～

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

烤蔬菜健康餐有多款主食任君挑選，我最愛的還是無敵鮮嫩的雞胸肉啦！

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

簡單義式香料調味就很棒～

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

餐盒內有五穀米及多種烤蔬菜，相當營養健康，烤食蔬相比水煮食蔬，香氣和口感更佳迷人～

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

現代人忙碌以外食居多，長期吃進油膩重鹹食物，對身體是一種負擔，偶爾吃吃健康餐營養均衡一下很不錯！

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

胡麻醬由店家自己調配，搭配食蔬一起吃很夠味，也增添滑順口感

我自己私心更喜歡「胡辣醬」，辣口味的胡麻醬讓味蕾更加有層次～　

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

「蔬菜湯」由多種食蔬清燉而成，每一口都能撈到滿滿的蔬菜，喝起來清甜爽口！

【優卡輕食You Can Fresh永和總店】新北輕食捲餅專

優卡輕食You Can Fresh永和總店

電話：02 29251065

地址：新北市永和區中正路428256號一樓

營業時間：週一至週日11:0014:0017:0020:00(週五公休)

-------------------------------------

優卡輕食You Can Fresh　明曜店

電話：02 87718464

地址：106台北市大安區仁愛路四段15111

營業時間：週一至週五07:3014:30，週六日公休

--------------------------------------------------------------

優卡輕食You Can Fresh　松江南京店

電話：02 25060184

地址：104台北市中山區伊通街10616號一樓

營業時間：週一至週五07:3014:30，週六日公休

---------------------------------------------------

粉絲團：https://www.facebook.com/YOCAYouCanFresh

IGhttps://www.instagram.com/youcanfresh/

☆歡迎加入金亮亮部落客吃喝玩樂社群☆

Facebookhttps://www.facebook.com/pickupuu/

Instagramhttps://www.instagram.com/pickupuuu/

YouTubehttps://www.youtube.com/@pickupuu/videos

文章標籤
優卡輕食 輕食捲餅專賣店 低GI飲食 毛毛蟲捲餅 優卡飲 永和美食 永和早餐 永安市場 蔬菜捲 健康餐 雞胸肉 蛋白質
創作者介紹
創作者 金亮亮 的頭像
金亮亮

金亮亮部落客吃喝玩樂趣

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

優卡輕食You Can Fresh 永和總店

phone
place新北市永和區中正路428巷25弄6號1樓
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up