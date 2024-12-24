為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

台中 2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 綠川 more
2024-12-24 21:54:00 文字：夫子
share
夫子

夫子

2024台中耶誕嘉年華，以「台中好甜 耶誕來電」為主題，12月13日正式點燈，展區由舊台中車站前延伸至綠川、柳川水岸廊道。柳川水岸主舞台「幸福發電廠」怪獸電力公司角色，超高人氣的毛怪蘇利文 (Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基 (Mike) 與阿布 (Boo) 等造型耶誕燈飾齊聚一堂，充滿歡樂氣氛，精彩熱鬧直到2025年元旦。
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

舊台中車站站前，「最毛最怪」16公尺高耶誕樹。
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

舊台中車站站前街道燈飾
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

綠川水岸廊道，水晶麋鹿。
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

綠川水岸廊道，水晶麋鹿躍動在綠川水面，搭配幻彩耶誕樹，仿若迷幻森林世界。
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

「台中好甜 耶誕來電」嘉年華，柳川水岸主舞台「幸福發電廠」怪獸電力公司角色，超高人氣的毛怪蘇利文 (Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基 (Mike) 與阿布 (Boo) 等造型人氣耶誕燈飾齊聚一堂，充滿歡樂氣氛。
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

柳川水岸燦爛燈飾，等你來開箱。
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

毛怪蘇利文 (Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基 (Mike) 與阿布 (Boo)
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

幻彩麋鹿為柳川水岸增添耶誕氛圍
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

「怪獸大學」K教授、軟Q (Art)、藍道 (Randall) 、史乖寶 (Squibbles) 的母親 (Sherri) 與雙頭連體怪物泰瑞/泰銳 (Terri and Terry)，都站在怪獸大學校園內跟大家歡快地打招呼。
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

軟Q (Art)
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

史乖寶 (Squibbles)
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

史乖寶 (Squibbles) 的母親 (Sherri) 與雙頭連體怪物泰瑞/泰銳 (Terri and Terry)
2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 耶誕來電

2024台中耶誕嘉年華
地址：舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道
期間：2024/12/13~2025/1/1
點燈時間：每日17:30 ~ 22:00
柳川水岸主舞台燈光秀：每日 17:30 ~ 21:30，每半小時展演一次。

歡迎加 LINE@夫子，追蹤 [夫子。旅食趣] 的新文發表

加入好友

文章標籤
台中 2024台中耶誕嘉年華 台中好甜 綠川 柳川 嘉年華
創作者介紹
創作者 夫子 的頭像
夫子

夫子。旅食趣

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台中
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up