2024台中耶誕嘉年華，以「台中好甜 耶誕來電」為主題，12月13日正式點燈，展區由舊台中車站前延伸至綠川、柳川水岸廊道。柳川水岸主舞台「幸福發電廠」怪獸電力公司角色，超高人氣的毛怪蘇利文 (Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基 (Mike) 與阿布 (Boo) 等造型耶誕燈飾齊聚一堂，充滿歡樂氣氛，精彩熱鬧直到2025年元旦。



舊台中車站站前，「最毛最怪」16公尺高耶誕樹。



舊台中車站站前街道燈飾



綠川水岸廊道，水晶麋鹿。



綠川水岸廊道，水晶麋鹿躍動在綠川水面，搭配幻彩耶誕樹，仿若迷幻森林世界。



「台中好甜 耶誕來電」嘉年華，柳川水岸主舞台「幸福發電廠」怪獸電力公司角色，超高人氣的毛怪蘇利文 (Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基 (Mike) 與阿布 (Boo) 等造型人氣耶誕燈飾齊聚一堂，充滿歡樂氣氛。



柳川水岸燦爛燈飾，等你來開箱。



毛怪蘇利文 (Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基 (Mike) 與阿布 (Boo)



幻彩麋鹿為柳川水岸增添耶誕氛圍



「怪獸大學」K教授、軟Q (Art)、藍道 (Randall) 、史乖寶 (Squibbles) 的母親 (Sherri) 與雙頭連體怪物泰瑞/泰銳 (Terri and Terry)，都站在怪獸大學校園內跟大家歡快地打招呼。



軟Q (Art)



史乖寶 (Squibbles)



史乖寶 (Squibbles) 的母親 (Sherri) 與雙頭連體怪物泰瑞/泰銳 (Terri and Terry)



2024台中耶誕嘉年華

地址：舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道

期間：2024/12/13~2025/1/1

點燈時間：每日17:30 ~ 22:00

柳川水岸主舞台燈光秀：每日 17:30 ~ 21:30，每半小時展演一次。

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