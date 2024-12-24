2024台中耶誕嘉年華，以「台中好甜 耶誕來電」為主題，12月13日正式點燈，展區由舊台中車站前延伸至綠川、柳川水岸廊道。柳川水岸主舞台「幸福發電廠」怪獸電力公司角色，超高人氣的毛怪蘇利文 (Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基 (Mike) 與阿布 (Boo) 等造型耶誕燈飾齊聚一堂，充滿歡樂氣氛，精彩熱鬧直到2025年元旦。
綠川水岸廊道，水晶麋鹿躍動在綠川水面，搭配幻彩耶誕樹，仿若迷幻森林世界。
「台中好甜 耶誕來電」嘉年華，柳川水岸主舞台「幸福發電廠」怪獸電力公司角色，超高人氣的毛怪蘇利文 (Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基 (Mike) 與阿布 (Boo) 等造型人氣耶誕燈飾齊聚一堂，充滿歡樂氣氛。
毛怪蘇利文 (Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基 (Mike) 與阿布 (Boo)
「怪獸大學」K教授、軟Q (Art)、藍道 (Randall) 、史乖寶 (Squibbles) 的母親 (Sherri) 與雙頭連體怪物泰瑞/泰銳 (Terri and Terry)，都站在怪獸大學校園內跟大家歡快地打招呼。
史乖寶 (Squibbles) 的母親 (Sherri) 與雙頭連體怪物泰瑞/泰銳 (Terri and Terry)
2024台中耶誕嘉年華
地址：舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道
期間：2024/12/13~2025/1/1
點燈時間：每日17:30 ~ 22:00
柳川水岸主舞台燈光秀：每日 17:30 ~ 21:30，每半小時展演一次。
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