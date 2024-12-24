【台南食記】林義豐冬瓜茶

林義豐冬瓜茶是傳承五代的百年老店，從民國元年創立至今，早期是製作冬瓜糖與冬瓜露的店鋪，後來才發展到現在的手搖飲料店，這間是安平最有名氣也最老牌的飲料店，假日滿滿的等候人潮生意很好，另一間義豐阿川冬瓜茶位在赤崁樓附近，也是家族經營有機會也來喝看看比較一下有何不同？

▲店面分為點餐區和取餐區，點餐區使用自助點餐機來點很科技化。

▲一個厲害的名店少不了牆上的名人簽名，下方為林義豐冬瓜茶的故事。

▲自助點餐機操作很直覺便利，除了現金還可刷卡、LINE PAY等電子支付。

▲使用LINEPAY可直接掃QR CODE 點餐，不用排隊可以省去很多時間。

▲林義豐冬瓜茶菜單：幾乎所有的飲料都是冬瓜組合系列，右下角也有紅茶系列的飲品。

▲店內也有販售冬瓜磚可回去自行熬煮。

▲點餐付完錢拿號碼牌等候叫號取餐。

▲老闆娘當天看到我們帶小朋友，熱心的拿出棒棒糖請小朋友吃！

▲冬瓜原味 35元(微冰)：這次點了原味冬瓜茶，本來不抱期待沒想到一喝驚為天人，這杯是我喝過最香濃的冬瓜茶，有極為濃郁的冬瓜香氣，甜度也不會到死甜，原來這就是冬瓜茶的天花板！喝了一杯又再折回來點了一杯，實在太好喝了！

雞蛋糕短評：店內採自助式機器點餐結帳，可刷卡linepay，老闆娘親切遇到小朋友還會給棒棒糖，冬瓜茶非常香濃，甜度適中，有濃濃的香氣，買了一杯又忍不住回頭再買一杯！



用餐環境★★★★

餐點★★★★★

服務★★★★☆

CP值★★★★



【林義豐冬瓜茶美食資訊】

地址：台南市安平區安平路764號

電話：062219197

官網：facebook

營業時間：10:30–18:00 (周二公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：有(可LINE PAY)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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