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【台南食記】林義豐冬瓜茶 - 傳承五代的百年老店，冬瓜茶超級香濃

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2024-12-24 22:56:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【台南食記】林義豐冬瓜茶

 

林義豐冬瓜茶是傳承五代的百年老店，從民國元年創立至今，早期是製作冬瓜糖與冬瓜露的店鋪，後來才發展到現在的手搖飲料店，這間是安平最有名氣也最老牌的飲料店，假日滿滿的等候人潮生意很好，另一間義豐阿川冬瓜茶位在赤崁樓附近，也是家族經營有機會也來喝看看比較一下有何不同？

 

【台南食記】林義豐冬瓜茶

▲店面分為點餐區和取餐區，點餐區使用自助點餐機來點很科技化。

 

【台南食記】林義豐冬瓜茶

▲一個厲害的名店少不了牆上的名人簽名，下方為林義豐冬瓜茶的故事。

 

【台南食記】林義豐冬瓜茶

▲自助點餐機操作很直覺便利，除了現金還可刷卡、LINE PAY等電子支付。

 

【台南食記】林義豐冬瓜茶

▲使用LINEPAY可直接掃QR CODE 點餐，不用排隊可以省去很多時間。

 

【台南食記】林義豐冬瓜茶

▲林義豐冬瓜茶菜單：幾乎所有的飲料都是冬瓜組合系列，右下角也有紅茶系列的飲品。

 

【台南食記】林義豐冬瓜茶

▲店內也有販售冬瓜磚可回去自行熬煮。

 

【台南食記】林義豐冬瓜茶

▲點餐付完錢拿號碼牌等候叫號取餐。

 

【台南食記】林義豐冬瓜茶

▲老闆娘當天看到我們帶小朋友，熱心的拿出棒棒糖請小朋友吃！

 

【台南食記】林義豐冬瓜茶

【台南食記】林義豐冬瓜茶

冬瓜原味 35元(微冰)：這次點了原味冬瓜茶，本來不抱期待沒想到一喝驚為天人，這杯是我喝過最香濃的冬瓜茶，有極為濃郁的冬瓜香氣，甜度也不會到死甜，原來這就是冬瓜茶的天花板！喝了一杯又再折回來點了一杯，實在太好喝了！

 

雞蛋糕短評：店內採自助式機器點餐結帳，可刷卡linepay，老闆娘親切遇到小朋友還會給棒棒糖，冬瓜茶非常香濃，甜度適中，有濃濃的香氣，買了一杯又忍不住回頭再買一杯！


用餐環境★★★★
餐點★★★★★    
服務★★★★☆
CP值★★★★


【林義豐冬瓜茶美食資訊】

地址：台南市安平區安平路764號
電話：062219197
官網：facebook
營業時間：10:30–18:00 (周二公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：有(可LINE PAY)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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義豐冬瓜茶 (安平店)

phone06-2219197
place台南市安平區安平路768號
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美味度
4.40
服務品質
3.80
裝潢氣氛
3.80
CP值
4.20
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