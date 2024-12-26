首間結合泰式料理、川菜料理、星馬宮廷菜的跨菜系餐廳「川泰錦」就在桃園中壢青埔商圈

除了餐點可以吃到不同菜系的功夫菜外，還可以體驗高爾夫球遊戲設施及大螢幕體感switch互動式運動遊戲

超適合揪上親朋好友或是同事、同學一塊來用餐

【目錄索引】

‧川泰錦-環境介紹

‧川泰錦-優惠活動

‧川泰錦-餐點介紹

‧川泰錦-菜單

‧川泰錦-停車資訊

‧川泰錦-店家資訊

川泰錦就在桃園中壢青埔商圈，位在青松街上

這裡雖然是在桃園高鐵附近但卻有種鬧中取靜的氛圍

有三個店面的寛度，除了包廂空間外，其他用餐區都是使用透明落地窗

白天來有著明亮舒適的用餐環境

【川泰錦-環境介紹】

選用淡綠色的設計，散發著優雅的低調質感

餐具及座椅呈現出不同層次的綠色，有種堆疊的層次感

提供開水可以自取

走廊也很有特色，有種洞穴的FU

除了開放空間外，還有提供包廂空間，包廂可容納8~12人

不僅可用餐，還有高爾夫球遊戲設施、大螢幕體感switch互動式運動遊戲可以體驗，可說是好吃又好玩

包廂消費方式：

採預約制（若現場有空位可直接詢問）

可選擇

方案一、用餐低消6,000元，可使用四小時（10%服務費另計）

方案二、每小時1,000元（不計算人頭）可使用包廂內設施，免費提供熱茶、免收服務費

飲料及甜點製作櫃檯

除了餐點美味可口外，當天吃到的飲料跟甜點也都有著相當棒的水準

尤其甜點讓人驚艷，強烈推薦一定要點

旁邊是一條大水圳、還有公園

有帶小朋友來用餐的，吃飽可以到的遊樂設施玩耍，或是吃飽後到公園散散步都相當不錯

【川泰錦-優惠活動】

只要Google五星好評就送泰式奶茶（價值130元）

來店消費滿兩千送一點，集滿10點享乙次88折優惠（使用期限至2025年12月止）

川泰錦的料理可說是功夫菜色

廚師熟練帥氣的翻炒著、香氣飄散著

【川泰錦-餐點介紹】

來到川泰錦可以同時吃到泰式、川菜、星馬宮廷菜的料理

餐點美味且份量2～3人份，很適合找三五好友或是帶家人一塊來用餐

▲迎賓茶-甜菊茉莉茶

茉莉的香氣很濃郁，而且喝完都可以再續加

▲老鍋麻辣水煮牛 460元

牛肉非常嫩口，油花不會太多，屬於比較偏瘦的肉質

但吃起來非常軟嫩，咀嚼可以感受鮮甜的牛肉肉香

用花椒和乾辣椒來突顯香麻、麻辣的湯頭，味道香濃

顏色紅通通的好像很辣，但辣度約二級辣，剛入口會覺得辣但不會在口中停留太久

入口麻中帶辣、鹹香下飯，喝起來是讓人覺得很溫和的辣度

香辣夠勁！喜歡川菜的朋友一定要來嚐嚐

除了鮮嫩的牛肉外，裡面還有高麗菜、豆芽菜、黑木耳、雪白菇、秀珍菇等等，可說是料多味美

▲星國麥片炸蝦 560元

菜單上看到麥片炸蝦覺得很特別！

沒吃過這道料理，特別點來嚐鮮看看

炸到酥香的蝦子有著肥美的肉質，吃起來很飽口

蝦肉肉質脆彈鮮甜，再加上外層香酥的麵衣及麥片，味道非常獨特

吃起來除了蝦子的風味外還帶有一股淡淡的香氣（感覺是麥片散發出來的）

▲泰脆咔滋椒麻雞 340元

醬汁是另外分開，比較不會影響外層酥脆的口感

要吃的時候再淋上醬汁

泰脆咔滋椒麻雞就跟菜名一樣，非常香脆

咬起來還會咔滋咔滋的酥脆口感

酥脆的麵衣再配上鮮嫩多汁的雞腿肉，尤其酸辣帶甜的醬汁更加分

麵衣吃起來特別香酥可口

▲鐵板叻沙滑豆腐 320元

與台式鐵板豆腐有異曲同工之妙，加入叻沙及XO醬讓鐵板豆腐有更豐富的口感

就連裡面的彩椒、甜豆、杏鮑菇都很有味道

豆腐非常嫩口，搭配醬汁非常夠味，也是一道白飯殺手

▲泰．經典炒河粉 160元

炒河粉的鑊氣非常濃郁，連蛋都炒的非常香

河粉Q彈保有嚼勁，搭配花生米，更多了堅果的香氣且整體口感非常有層次

▲泰香米白飯 30元

道道料理都是白飯小偷，不來一碗白飯怎麼對的起自己呢

使用泰國香米，香氣十足更多了Q勁，配上餐點會讓人覺得一碗白飯根本不夠吃XDDDD

▲蘋果蜜桃氣泡茶 150元

一入口先感受到蜜桃的香氣，吃的到果肉外更多了氣泡感，這一杯飲品小麥大推！

更讓我好奇另一杯荔枝草莓氣泡茶是不是也這麼好喝？

就留著下次再來嚐鮮

▲泰式奶茶 130元

有獨特的茶香及奶香，甜度大約是半糖，喝起來甜味滿明顯的但不會過於甜膩

冰冰涼涼又能感受到茶香

▲脆球香草冰淇淋／6顆 140元

喜歡飯後來個甜點或是喜歡甜點的，小麥推薦這道必點！我好愛啊～

外層是脆脆的口感，加上有著香濃滋味的香草冰淇淋

你以為這樣就沒了嗎？

NO！最上層灑上可可粉，所以第一口會讓人有在吃提拉米蘇的錯覺

多咬幾口時，更會發現裡面多了水蜜桃的果肉，多了水果的果香及酸甜滋味

讓脆球香草冰淇淋吃起來有不同的口感更有多層次的風味，真的讓人驚艷

【川泰錦-菜單】

川泰錦菜單-川式料理

入座時，服務人員會介紹川泰錦是川菜、泰式及廣東、新加坡的料理

菜單上也有分類介紹

川泰錦菜單-泰式料理

川泰錦菜單-錦（廣東、新加坡料理）

川泰錦菜單-主食、甜點、飲品、啤酒

川泰錦菜單-雙人套餐

川泰錦菜單-三人、四人套餐

單點外還有二人、三人、四人套餐可以點

【川泰錦-停車資訊】

餐廳前方的馬路邊都可免費停車

來到中壢青埔川泰錦可以一次吃到跨菜系的料理之外，每一道餐點都是如此可口

服務人員態度親切、用餐環境清新舒適，而且停車還相當方便

如果有包廂空間需求也可以洽詢店家

【川泰錦-店家資訊】

店名：川泰錦

地址：桃園市中壢區青松街205號

營業時間：11:00~14:00、17:00~22:00

電話：03-287 7877

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