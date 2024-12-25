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潔西麻的美食日記─【新北/板橋】裕民夜市--鄧肉圓（板橋裕民店）

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2024-12-25 07:16:00 文字：潔西貝比的生活小事
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潔西貝比的生活小事

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【新北/板橋】裕民夜市

板橋的裕民夜市有很多好吃的美食

潔西麻來買東西就順便逛一逛

【新北/板橋】鄧肉圓

剛好遇上這間新開幕的鄧肉圓在買一送一

購買的人流蠻多的

【新北/板橋】鄧肉圓

排隊的時候拍一下菜單

傳統肉圓一顆45元

脆皮肉圓一顆50元

有分原味 辣味 蒜味 

也可以全部都加

其它還有甜不辣 蘿蔔糕與飯類 湯類等等

買套餐或加購有便宜一點點

【新北/板橋】鄧肉圓

點餐的服務人員妹妹非常非常客氣

因為開幕的關係

店裡每個人都很忙碌

可是點餐的妹妹面對潔西麻詢問點餐的問題還是很有耐心回答

讓第一次購買的潔西麻對這間店的印象很好

【新北/板橋】鄧肉圓

點餐時有告知潔西麻等二十分鐘以上

潔西麻是特地來裕民夜市買東西的

所以有時間等候

【新北/板橋】鄧肉圓

店裡是客滿的

所以潔西麻沒有拍室內客人吃東西的模樣

僅在出餐區這裡借別人的餐點來拍照一下

出餐區的餐點要自己來端走

這份餐點的內容跟潔西麻點的差不多

上面左邊那碗是小碗甜不辣55元

右邊是綜合湯40元

下面左邊是脆皮甜不辣50元/顆

右邊那顆就是開幕贈送的脆皮肉圓

【新北/板橋】裕民夜市

買好肉圓回家途中也買了其它食物

夜市裡的地瓜球有好幾間

這間快樂地瓜球是看起來炸得比較漂亮的

【新北/板橋】裕民夜市

一樣是要等候現炸

【新北/板橋】裕民夜市

潔西麻跟兒子都很喜歡吃地瓜球

現炸熱呼呼的很好吃

外帶回家之後吃的肉圓味道跟綜合湯都還不錯

脆皮肉圓比較吃不習慣

還是傳統的肉圓好吃

下次再來裕民夜市逛逛

多買幾樣美食

 

店家資訊：

鄧肉圓（板橋裕民店）

地址：新北市板橋區裕民街90號

 

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鄧肉圓（板橋裕民店）

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服務品質
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裝潢氣氛
2.00
CP值
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