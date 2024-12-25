板橋的裕民夜市有很多好吃的美食

潔西麻來買東西就順便逛一逛

剛好遇上這間新開幕的鄧肉圓在買一送一

購買的人流蠻多的

排隊的時候拍一下菜單

傳統肉圓一顆45元

脆皮肉圓一顆50元

有分原味 辣味 蒜味

也可以全部都加

其它還有甜不辣 蘿蔔糕與飯類 湯類等等

買套餐或加購有便宜一點點

點餐的服務人員妹妹非常非常客氣

因為開幕的關係

店裡每個人都很忙碌

可是點餐的妹妹面對潔西麻詢問點餐的問題還是很有耐心回答

讓第一次購買的潔西麻對這間店的印象很好

點餐時有告知潔西麻等二十分鐘以上

潔西麻是特地來裕民夜市買東西的

所以有時間等候

店裡是客滿的

所以潔西麻沒有拍室內客人吃東西的模樣

僅在出餐區這裡借別人的餐點來拍照一下

出餐區的餐點要自己來端走

這份餐點的內容跟潔西麻點的差不多

上面左邊那碗是小碗甜不辣55元

右邊是綜合湯40元

下面左邊是脆皮甜不辣50元/顆

右邊那顆就是開幕贈送的脆皮肉圓

買好肉圓回家途中也買了其它食物

夜市裡的地瓜球有好幾間

這間快樂地瓜球是看起來炸得比較漂亮的

一樣是要等候現炸

潔西麻跟兒子都很喜歡吃地瓜球

現炸熱呼呼的很好吃

外帶回家之後吃的肉圓味道跟綜合湯都還不錯

脆皮肉圓比較吃不習慣

還是傳統的肉圓好吃

下次再來裕民夜市逛逛

多買幾樣美食

店家資訊：

鄧肉圓（板橋裕民店）

地址：新北市板橋區裕民街90號

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