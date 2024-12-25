說到台東知名水果釋迦，每到釋迦盛產時節，前往台東旅遊的朋友們，離開之際總不忘帶走一箱箱最佳伴手禮吧！猶記得十月初西莉亞收到一封郵件，郵件來自於台東卑南鄉【好時果子。台東釋迦】，內容主要詳述【好時果子。台東釋迦】是台東種植友善環境的釋迦農，這幾年為了推廣台東的釋迦而不遺餘力的努力著，信件中可以感受到【好時果子。台東釋迦】誠摯的心意。

為此【好時果子。台東釋迦】將於十二月份舉辦一場食農園遊會，對於喜愛參與地方創生活動的西莉亞來說，這麼難得的機會肯定要參加的啊.(笑)

食農園遊會活動內容不論是小農美食展售，體驗釋迦入菜的美味所在，食農闖關九大關卡，讓人瞭解釋迦從無到有如何栽種的知識，釋迦採果體驗，親自進入果園摘採自己的釋迦，果園障礙賽，簡單的路障讓小朋友騎乘單車排除障礙超有趣。

當然主舞台展演也帶來精彩的樂團表演，大小朋友跟著音樂搖擺，盡情享受著美好假日時光，活動過程中還有人人有獎摸彩活動，看著大家帶著笑容上台領獎，主辦單位好時果子也太佛心了啦，這一場食農園遊會安排非常用心、活動內容豐富有趣，讓大家深刻感受好時果子想要行銷台東釋迦的滿滿心意，真的令人相當感動。

｜釋迦遊樂園🎡食農園遊會。活動資訊｜

日期：113/12/14(六)-15(日)，10:00-16:00

地點：好時果子

地址：台東縣卑南鄉美農村班鳩5-3號，近東成技能訓練所

電話：089-572470

好時果子： 臉書粉專 ｜ Instagram

服務項目：台東釋迦採果體驗、釋迦手繪鑰匙圈DIY體驗、鳳梨及百香果醬DIY體驗、鳳梨豆腐乳DIY體驗..等。

圖片取材｜ 好時果子。台東釋迦

圖片取材｜ 好時果子。台東釋迦

圖片取材｜ 好時果子。台東釋迦

圖片取材｜ 好時果子。台東釋迦

▼這一天是個美好的週六上午，天氣微微涼很舒服，一大早我們從高雄娘家出發，驅車前往位於台東卑南鄉2024釋迦遊樂園食農園遊會的活動現場。

今年的釋迦遊樂園食農園遊會於 12/14(六)-12/15(日)舉辦兩天活動，因為當天稍晚還要直接回台中，所以我們選擇參加第一天活動，活動於上午十點正式展開，看著來參與活動的車輛一台台駛進停車場，可以預料等一下活動現場肯定熱鬧滾滾！

｜釋迦遊樂園🎡食農園遊會。食農闖關九大關卡｜

食農闖關九大關卡活動也是園遊會重頭戲之一，原本西莉亞初到現場，看到許多大小朋友在食農闖關區域，每一位表情相當認真地投入闖關遊戲，當時心想他們是在做什麼呢？真的有點不瞭解，待我親自湊過去仔細聽認真瞧之後，終於了解原來食農闖關遊戲相當有意義，簡單來說就是利用這個遊戲，讓來到園遊會的大小朋友們，能夠更加深刻瞭解釋迦從無到有如何栽種、營養成分與品種，甚至果園害蟲、小動物的相關知識。

主辦單位好時果子相當用心內，這時西莉亞瞭解食農闖關的道理之後，心裡面衷心佩服好時果子怎麼這麼用心，光從食農闖關名稱就能感受到，不論是小釋身手、釋從哪裡來、猜猜我釋誰、釋迦好了沒、釋迦真營養、釋迦的一生、果園小動物、誰在害釋迦、釋迦祈願樹，九大關卡不同道具各自精采，這是需要多久時間多少人集思廣益想出來的結果，真的相當不簡單。

▼經過西莉亞認真巡了食農闖關區域之後，對於食農闖關相當感興趣，也想要自己親自參與這麼有意義的食農教育活動，首先我們先前往服務台領取食農闖關卡，食農闖關卡上面除了活動流程表、活動場地平面圖之外，最重要的就是我們要以食農闖關遊戲的方式認識釋迦，藉此可以更貼近農業、學習釋迦的知識，利用集滿全部印章方式，還可以兌換超酷的釋迦禮物喔！

▼噗噗，請問西莉亞是有多興奮啦，才領完食農闖關卡遊戲都還沒開始呢，就硬要馬丁幫我在服務台前面合影留念，我就說嘛只要參加歡樂的園遊會，真的會讓人不自禁地放鬆起來，真是好開心，好！讓我們一起去闖關吧！

1.食農闖關九大關卡。第一關-小釋身手

簡單說就是有兩組釋迦拼圖，可以任選一組來拚看看，西莉亞對於拼圖實在是莫法度，好像手殘一般怎麼拚都拚不好，不就還好現場有關主可以稍微指導一下，否則我都好怕後面排隊的朋友們會沒耐心，終於拼好之後，關主在食農闖關卡上面蓋下第一顆印章，哈哈哈，真是好開心！

2.食農闖關九大關卡。第二關-釋從哪裡來

其實釋迦又有番荔枝稱號，當然也是因為釋迦是來自於國外的水果，至於台東卑南鄉種植的釋迦則分成兩個品種，分別是大目釋迦與鳳梨釋迦。這一關關主要我們從桌上的食材挑選出三種跟釋迦一樣，來自於國外的品種，然後西莉亞拼命猜一直沒猜對，結果諧星如我逗得關主呵呵笑，哈！

一般釋迦的品種名為大目釋迦，原產於美洲西印度群島，在印度被視為藥用作物；台灣約在400年前由荷蘭人引進，因外觀形似釋迦摩尼佛的頭飾物，故稱作為釋迦；釋迦在幼果階段，由於外觀長得像荔枝，因此也有番荔枝的稱號。

鳳梨釋迦則是由祕魯番荔枝與番荔枝兩種不同的品種雜交而成，除了口味香甜之外，更多了些許酸酸的滋味，而且果肉較大，口感較為扎實Q彈，因此被稱為鳳梨釋迦，但其實與鳳梨沒有關係。

3.食農闖關九大關卡。第三關-猜猜我釋誰

關主分別介紹大目釋迦、鳳梨釋迦以及綠鑽石，大目釋迦產季夏天及冬天、鳳梨釋迦及綠鑽石產季僅有冬天，以上三種都稱之為番荔枝。至於口感部分，大目釋迦口感綿密有果香味，品嚐時用撥的。鳳梨釋迦口感是QQ帶著酸甜氣味，品嚐時用切的，綠鑽石口感是以上兩種的綜合體，品嚐時視成熟度可撥也可切。

關主介紹完畢之後，就讓西莉亞猜看看，釋迦口感品嚐起來是口感綿密有果想味的是？登勒！就是大目釋迦，聰慧如我當然一次就猜對，哈！

4.食農闖關九大關卡。第四關-釋迦好了沒

大目釋迦的產季在每年7月下旬到隔年3月間，一年可採收兩次；鳳梨釋迦的產季為每年11月到隔年4月，目前台灣最大的釋迦產區就位於台東縣卑南鄉。

大目釋迦果肉軟熟時才可以食用，當釋迦可用雙手對半剝開，果肉呈現乳白色、綿潤的狀態，此時口感最佳；若果肉呈現透明狀且質地水水，表示熟度過高。鳳梨釋迦的果肉微軟即可食用。果籽較少，可切片或削皮切塊食用。最後關主問我喜愛吃哪一種釋迦呢？西莉亞立刻選擇鳳梨釋迦，哈！

5.食農闖關九大關卡。第五關-釋迦真營養

釋迦香甜的美妙滋味受到許多人喜愛，更曾被BBC（英國國家廣播公司）選為「世界最有營養價值的食材」第2名；究竟釋迦營養成分為何？

接著關主說明，一顆鳳梨釋迦鈣含量就如同3顆蘋果含量，維生素C的話屬於10顆蘋果含量，膳食纖維等於2.5顆蘋果含量。最後關主要西莉亞猜看看，請問一顆鳳梨釋迦的維生素D有幾顆蘋果含量，依照西莉亞聽過就忘了的水母腦，嘿，還真猜不出來，最後在大家想了老半天，終於有人說出14顆蘋果含量，恭喜答對了！

6.食農闖關九大關卡。第六關-釋迦的一生

關主說明釋迦種植時，剛開始是採大目釋迦的花粉，再利用特殊容器授粉，釋迦都是人工授粉，然後釋迦長大之後一定要做套袋，保護釋迦不被其它害蟲、鳥類吃掉，也確保釋迦成熟長大。

當釋迦還未完全成熟時，不可以放入冰箱冷藏，若存放冰箱會停止熟成，讓釋迦成為啞巴果；建議存放在攝氏10度以上的室溫環境，讓釋迦自然軟熟，另外，由於釋迦是高呼吸率的水果，因此存放時不可放入塑膠袋中。

7.食農闖關九大關卡。第七關-果園小動物

因為好時果子採友善種植環境，所以果園就會有許多自然界的動物們自由走動，以食物鏈來說，關主利用許多可愛的圖卡說明，藉由這一關讓我們更加認識果園小動物的樣貌，尤其對於小朋友來說，真的相當寓教於樂！

8.食農闖關九大關卡。第八關-誰在害釋迦

當然對於釋迦種植過程有益蟲，也就會有害蟲，這一關關主教導我們，種植釋迦過程會遇到許多害蟲，可能造成釋迦外觀賣相不佳，更可能因此造成農損，所以對於害蟲還是需要有因應方式。

9.食農闖關九大關卡。第九關-釋迦祈願樹

最後我們來到第九關卡釋迦祈願樹，在這裡我們可以領到一張圓形許願卡，然後利用彩色筆寫下想要許下的心願，西莉亞可以寫的超級認真，然後寫好之後趕緊綁在繩子上面，至於俺許了甚麼心願呢？噓…不許說.(笑)

▼我們完成食農闖關九大關卡之後，遊戲可還沒結束，接著我們再度回到服務台旁邊，這裡可以兌換食農闖關活動所提供的限量馬克杯，首先需要打卡或掃QRcode評論，然後好時果子提供兩個選項，其一是限量活動馬克杯，其二則是填寫摸彩券參加抽獎。

另外食農闖關卡除了兌換馬克杯之外，還有攤位的釋迦牛奶/炸釋迦、台東釋迦果園貼貼樂教具組提供兌換，好時果子真的相當用心，利用食農闖關遊戲讓我們認識釋迦之外，整體活動的豐富性與教育性，更是相當值得讚許。

▼西莉亞將摸彩券投入摸彩箱，期盼等一下可以中大獎，哈哈哈！

▼接著我們可以拿著食農闖關卡前往陽光職農。好時果子的攤位，可以兌換一套完整的台東釋迦果園貼貼樂教具組，西莉亞現在正在螢幕前面撰寫心得，寫到這一段落其實內心暖暖的。好時果子怎麼可以將活動舉辦的這麼有特色，這一天釋迦無疑是最佳主角，但也是因為好時果子的用心，才讓我們更加瞭解一顆顆釋迦的養成有多不容易，願意務農的朋友們真的相當值得尊敬，西莉亞僅能懷著感恩的心，謝謝您們舉辦這麼有意義的活動。

▼這一整套的台東釋迦果園貼貼樂教具組，我們將內容物拿出來，又能感受到好時果子的用心，不論是釋迦果園春夏秋冬明信片、釋迦貼紙、或是教具說明，真的可以讓來參加的大小朋友，更加了解台東釋迦的生產工作、果園工作以及友善果園的生態。

▼陽光職農。好時果子攤位販售的大目釋迦禮盒，喜歡品嚐釋迦好滋味的話，可以親洽 好時果子。台東釋迦 ，趁年節將近也可以購買釋迦禮盒來送禮喔！

｜釋迦遊樂園🎡食農園遊會。釋迦採果體驗(需收費)｜

吼吼吼吼，食農園遊會是要多好玩啦到底？活動進行到一半，我們被工作人員帶領到距離活動會場約數十公尺外，來到傳說中好時果子的釋迦果園，沒錯！食農園遊會除了吃吃喝喝、食農闖關遊戲之外，釋迦果園也是活動會場之一喔。

釋迦果園等一下即將進行釋迦採果體驗與果園障礙體驗，釋迦採果體驗相當適合大朋友們，至於果園障礙體驗，當然就是小小朋友們的遊戲範圍囉，好！西莉亞隨著工作人員的指示，領了摘採釋迦的工具及服裝，等等我們即將進入釋迦果園採果，莫名超級興奮啦.(笑)

▼我們一群人聽著指導老師說明整個摘採釋迦的過程，首先最重要的是尋找到一顆心目中覺得完美的釋迦，哈哈哈，其實釋迦大小要經過挑選，老師有說西莉亞有認真聽，釋迦大小一定要大於雙手掌圍起來剛剛好，如果太小的釋迦就不適合摘採喔。當天很謝謝老師在採果體驗過程中，到處在果園走來走去，一直詢問著大家是否需要幫忙，也謝謝老師分享好多食農教育的觀念。

▼哈哈哈哈，西莉亞根本是醉翁之意不在酒，都還沒開始進行釋迦採果體驗，大概率這一身服裝就已經拍了7749張吧！認真覺得好時果子的圍裙超級有質感，西莉亞也好喜愛圍裙的配色，戴上斗笠與袖套，拎上一卡號稱台灣LV的茄芷袋，絕對可以榮登釋迦果園第一美(欸？

▼好啦，終於可以來認真尋找那一顆心目中最完美的釋迦，首先一定要等於或大於雙手掌圈起來的範圍。西莉亞真的是長知識了，原來挑選釋迦也是有撇步的！

▼然後找到完美釋迦之後，我們再拿工具從釋迦根部一刀剪下去！瞧西莉亞表情有夠認真，這也代表我有多喜愛參與這類型的體驗，哈哈哈！現場每一位參與者都玩的好開心，這一個釋迦果園採果體驗真的是超級推薦！

▼這可是西莉亞這輩子第一顆親自摘採的釋迦，當下心情超級開心，真的很感謝好時果子用心規劃這麼棒的體驗活動，讓我們有機會能夠參與及感受釋迦採收的真實樣貌，以及採收人員的辛苦。

▼採果體驗結束之後，我們將採摘下來的釋迦帶回到活動現場，然後服務台旁邊有個電子磅秤，每個人都很開心地將自己所摘採的釋迦秤看看，究竟有多重呢？

｜釋迦遊樂園🎡食農園遊會。果園障礙賽(需收費)｜

好時果子邀請大家一起走進釋迦果園，讓小小朋友們參加障礙賽趣味挑戰，就如同活動一樣精采，果園障礙賽可沒在隨便的喔，只要能夠完成挑戰，還有相當精美的獎牌，以及釋迦抱枕可以收藏。

當天看見許多小小朋友騎乘單車，靠著自己力量努力超越障礙，一個個小小身影、動作、表情都超級認真，西莉亞在旁邊拍照都忍不住替他們加油起來， 因為食農園遊會連續舉辦兩天，所以當天僅讓小朋友們小試身手，至於隔天則是正式比賽，得獎者可獲得精美獎牌及禮物喔！

｜釋迦遊樂園🎡食農園遊會。小農美食展售區｜

是啊，園遊會怎麼少了些吃吃喝喝呢？這一場釋迦遊樂園食農園遊會，當然也是有許多在地美食攤位一起來共襄盛舉。不同於其他園遊會所提供的美食，這裡提供的可不一樣喔，來，讓西莉亞一一來分享。

話說西莉亞先前收到好時果子傳來的訊息，其中的一句重點，說要請我一定要體驗釋迦入菜的美妙滋味，當時還真有些不太理解，釋迦不就是水果嗎？何來入菜之說？

嘿，西莉亞抵達食農園遊會之後，仔仔細細逛了一遍又一遍攤位(是有多貪吃啦？)，終於明白好時果子的用心，原來活動現場每一個攤位，不論是直接賣一顆顆新鮮釋迦，或是釋迦糕點、釋迦麵條、釋迦風味爆米花、薯條、雞塊、釋迦乳酪、釋迦麵包，釋迦氣泡飲料、釋迦牛奶等、甚至還有炸釋迦！

這時才明瞭原來釋迦不僅是水果而已，居然還可以轉變成餐桌上的食材之一，老實說西莉亞在現場品嚐其中許多美妙滋味，真心覺得釋迦搭配其它食材，還真的一點都沒有違和感，充滿著一種不同風味層次感與香氣，相當值得品嚐！

｜釋迦遊樂園🎡食農園遊會。舞台展演｜

是啊，說到園遊會除了吃吃喝喝，味蕾盡情享受之外，活動現場也搭建一座主舞台，舞台前方有著許多利用棧板擺設的座位區，這時舞台上傳來陣陣悠揚樂聲，原來是都市小島樂團正在進行演唱，現場傳頌著一曲曲舒服美妙音樂，讓食農園遊會更增添一股舒心感受。

▼大小朋友攜帶著野餐墊一起在草地上開心隨著音樂搖擺。

▼我們結束完釋迦果園採果體驗之後，一定會經過好時果子的店面，外型相當簡約有著濃郁文青感的好時果子建築外觀，讓西莉亞忍不住想要走進去一探究竟。

▼終於！釋迦頭套！我終於跟你見面了！話說之前要參加這個食農園遊會之前，西莉亞曾經研究了2023釋迦遊樂園活動內容，當中這一頂釋迦頭套相當吸睛，齁，怎麼可以這麼可愛啦！當時心想要是有幸與釋迦頭套見面，肯定是要戴著它拍上照留念一下，謝謝好時果子完成俺的小小心願XD

｜釋迦遊樂園🎡食農園遊會。釋迦聖誕花圈黏土課程(需收費)｜

好時果子特地邀請種子樹屋的芊貝老師，來到好時果子帶領著大小朋友們來製作獨一無二的釋迦聖誕花圈，就以老師最擅長的黏土，搭配一顆顆釋迦的小果實，做成一個可愛花圈，也讓今年的聖誕佳節特別的釋迦.(笑)

｜釋迦遊樂園🎡食農園遊會。摸彩活動｜

剛剛西莉亞前面就說到，這一次好時果子超級佛心，活動進行當中，不定時總是來個摸彩活動，獎品相當有誠意，除了釋迦抱枕之外，居然還有一株株蘭花，然後心裡面默默期盼著想要抽到可愛的釋迦抱枕，最後獎項揭曉我抽到一株蘭花，哈哈哈，也是很謝謝好時果子，沒想到來參加活動還帶禮物回家。

｜釋迦遊樂園🎡食農園遊會。記者會、長官致詞｜

2024釋迦遊樂園食農園遊會還有另一個重頭戲，那就是當天活動現場許多長官也來共襄盛舉，農糧署東區分署郭主任、臺東縣政府農業處江處長、卑南鄉郭鄉長、臺東縣簡維國議員、台東改良場張場長、陽光職農生產合作社理事主席謝主席、工策會吳總幹事..等。

陽光職農生產合作社理事主席謝主席說到，很開心大家來參加活動，活動主要目的是結合食農，來讓更多人瞭解釋迦這個產業，釋迦品種主要有大目釋迦及鳳梨釋迦，印象中釋迦好像是一種較為甜膩的水果，但其實如果有機會透過食農教育，讓大家瞭解釋迦在最恰當的時間來品嚐，其風味是最好的，讓這樣的觀念傳達給大家知道，其實釋迦甜膩的刻板印象是不太正確的。

除此之外，也希望藉由這樣的活動，能讓台東的釋迦產業，未來能夠有更多的可能性，畢竟近幾年釋迦在產銷上面遇到較大的壓力，期盼藉由活動能讓更多人認識瞭解，進而喜愛上釋迦這項水果，讓這一項產業能夠永續發展。

好囉，2024釋迦遊樂園食農園遊會活動分享也即將來到尾聲，從西莉亞踏進去活動現場那一刻起，隨時都有驚喜等著我去發掘，不論是小農美食展售，體驗釋迦入菜的美味所在，食農闖關九大關卡，讓人瞭解釋迦從無到有如何栽種的知識，釋迦採果體驗，親自進入果園摘採自己的釋迦，果園障礙賽，簡單的路障讓小朋友騎乘單車排除障礙超有趣。

這一場食農園遊會安排非常用心、活動內容豐富有趣，讓大家深刻感受好時果子想要行銷台東釋迦的滿滿心意，真的令人相當感動。期盼明年有機會再度參與釋迦遊樂園。西莉亞藉由這麼有意義的活動，更加認識釋迦的食農教育、釋迦既營養又擁有美妙好滋味、請大家一起支持台東釋迦買起來吃起來，台東不僅僅美在山海之間，其實當地許多地方創生也很值得深究探尋。

圖片取材｜ 好時果子。台東釋迦

圖片取材｜ 好時果子。台東釋迦

圖片取材｜ 好時果子。台東釋迦

圖片取材｜ 好時果子。台東釋迦

⮕指導單位： 農業部農糧署

⮕主辦單位： 好時果子。台東釋迦

｜釋迦遊樂園🎡食農園遊會。活動資訊｜

日期：113/12/14(六)-15(日)，10:00-16:00

地點：好時果子

地址：台東縣卑南鄉美農村班鳩5-3號，近東成技能訓練所

電話：089-572470

好時果子： 臉書粉專 ｜ Instagram

服務項目：台東釋迦採果體驗、釋迦手繪鑰匙圈DIY體驗、鳳梨及百香果醬DIY體驗、鳳梨豆腐乳DIY體驗..等。