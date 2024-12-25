位於新港街上的「秝好碳烤吐司」，門面雖然不大，但那亮眼又可愛的招牌，絕對會讓人忍不住多看幾眼！週末時光，來這裡享受一頓豐富的早午餐，絕對是個好選擇！

店內空間雖不大，卻不顯擁擠，每處裝潢與擺設都充滿巧思。牆上掛著藝術感十足的畫作，桌上擺飾也極具特色，展現了店家獨特的風格。我們在早上十點半左右抵達時，店內已幾乎客滿，可見生意有多好！我趁著空檔抓緊時間拍了幾張店內環境，和大家分享。

其中一幅閃亮亮的鯨魚畫像特別吸引我的目光！畫下的書櫃上擺滿了書籍與漫畫，甚至還有一整套的灌籃高手，瞬間喚起了童年的美好記憶。

如果帶小朋友來，等餐期間完全不用擔心無聊！孩子們會自己跑去書架翻找喜歡的書，除了漫畫，連一些知識類書籍也深受小朋友的喜愛。

既然店名主打碳烤吐司，吐司的口味當然多元又豐富，還可以搭配菠蘿堡！十點半過後更有鍋燒麵類提供，價格平實親民，點餐後到櫃檯結帳便可等著美食上桌。

我們選了冰紅茶、冰初鹿牛奶和熱奶茶，三款飲品都很不錯！鮮奶香濃滑順，紅茶與奶茶甜度剛剛好，結果每杯都被喝得一滴不剩。

初次來到這裡，碳烤吐司絕對是必點首選！我們試了私房鹹豬肉碳烤吐司，單是名字就讓人充滿期待，實際上更是不負盛名。吐司烤得外層微酥，散發出迷人的碳烤香氣，內餡的鹹豬肉鮮嫩多汁，調味剛剛好不會過鹹，再搭配嫩蛋與清脆生菜，層次豐富且味道絕配。吐司的料給得非常足，每一口都能感受到滿滿的誠意與滋味，真是大滿足！





旁邊居然有提供手套，直接拿來給小朋友用，吃吐司時完全不怕弄得滿手油膩膩，也方便抓取入口，這貼心的小細節真的讓人很加分！

剝皮辣椒培根蛋吐司也讓人驚艷！剝皮辣椒微辣帶著鹹香，搭配培根、蛋和生菜，風味層次分明，既濃郁又爽口，吃得停不下來！真心覺得自己太會點了！這兩款碳烤吐司不僅味道超棒，連口味都特別，是一般店家少見的選擇，來這裡真的值回票價。

我們還點了一份小朋友最愛的薯條，熱騰騰、酥脆香鹹，簡單卻讓人停不下來，份量也非常剛好。

炸水餃也很有特色！擺盤搭配沙拉，視覺上瞬間升級。酥脆的外皮裡包著多汁的餡料，配上甜辣醬更添風味，不沾醬則是另一種清爽口感，雖然看似不多，但吃起來相當有飽足感。

鍋燒麵的選擇非常多，可以選意麵、雞絲麵或烏龍麵等。我們點了海鮮雞絲麵，滿滿的料讓人食慾大開！先喝一口湯頭，鮮甜又香濃，整碗竟然不到一百元，超高CP值！裡面有海鮮、肉片和麵條，分量十足，吃完真的超飽，怪不得這款麵這麼多人點。

豬肉鍋燒烏龍麵則是原湯口味，湯頭清淡卻不失風味，搭配Q彈的烏龍麵條，入口滑順爽口，喜歡清爽口感的人一定不能錯過，同樣也是大份量讓人滿意。

這一餐吃得超級滿足，我們點的每道菜都沒有踩雷！尤其是碳烤吐司，絕對是必點招牌，料多味美又有特色，第一次來的朋友一定要試試，絕對會讓你念念不忘，還想再訪！

店家資訊

店名：秝好碳烤吐司

地址：花蓮市新港街34號

電話：03-835-8858

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