「貳柒日式家庭料理」前身是櫻椛日式炸豬排，可能因為換了經營者而改名。不過店名不重要，重點是東西好不好吃！

店址位於陜西路，外觀相當低調，但門口那支醒目的冰淇淋模型，直接宣告這裡有免費冰淇淋的消息，超吸引人！附近交通方便，找停車格有點挑戰，但最近的「帕克停車場」走過來只需4～5分鐘。

每月27號的「肉肉增量日」是這裡的超值亮點！當天點「熟成豬排中盛」或「特大熟成豬排」，豬排可以免費升級40%！這對愛吃肉的朋友來說，簡直像是節日般的存在。而且套餐價格親民，CP值非常高。

店內空間溫馨，進門右手邊就是自助區，提供飲料、餐具、醬料和小菜等，通通採自取方式。

當天的小菜是生洋蔥和高麗菜絲，飲料則有冰水和麥茶。

讓人最驚喜的是，這裡居然有免費的明治冰淇淋！雖然口味只有四種，但能在豬排店享用到免費冰淇淋，絕對加分！

點餐方式分成二種，可以用門口的機器自助點餐，也可以跟服務生要菜單來點餐。

貳柒日式家庭料理菜單

貳柒日式家庭料理還提供會員集點優惠，集滿點數就能兌換餐點！從可樂餅、飲料到炸豬排定食通通有，不管是來吃主餐還是順便點些小點心，都能越累積越划算。對常客來說，這樣的設計實在太友好了，吃得越多、賺得越多。

醬燒中盛豬排風味定食

這是朋友點的醬燒中盛豬排風味定食，價格是355元。餐盤一上桌，超大塊的醬燒豬排直接佔據了半個盤子，旁邊搭配白飯、味噌湯和兩碟小菜。豬排的賣相比臉還大，讓人食指大動！

刷上醬燒調味的豬排外酥內嫩，肉質不乾不柴，表皮的酥脆口感加上鹹香醬汁，絕對是重口味愛好者的心頭好。

中盛熟成炸豬排定食

我自己點了中盛熟成炸豬排定食，價格是320元。這份豬排走的是原味路線，沒有刷上醬料，讓人能完全享受熟成肉的純粹滋味。熟成處理的豬排肉質特別軟嫩，透著自然的肉香和甜味，配上店家附的高麗菜絲，讓人忍不住一口接一口。

這樣的分量對一般食量來說剛剛好，但如果是27號來，點熟成豬排還能免費加肉，根本無敵划算！

貳柒日式家庭料理不僅提供美味的炸豬排，還貼心提供免費冰淇淋和小菜，加上每月27號的肉量加量優惠，整體CP值真的非常高！如果你也愛吃豬排，或是想找家餐廳輕鬆聚餐，這裡絕對值得來試試看！

貳柒日式家庭料理 地址：台中市北區陝西路25號 電話：(04)2295-0595 營業時間：11:00~13:30 17:00~20:30