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▻原文:5家西門餐酒館推薦◅

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

西門餐酒館 西門酒吧

冰茶專賣店

文章：點我看全文

地址：台北市萬華區武昌街二段5號3樓

電話：02-23310181

營業時間：19:00-02:00，五六19:00-03:00

冰茶專賣店以長島冰茶為靈感，推出了多款特色調酒！從濃烈的酒感到微醺小酌，甚至還融入台灣在地元素，讓每一口都有驚喜感。餐點設計也超級下飯，邊喝邊吃真的超滿足！

小評分：★★★★★

Chance Cafe & Bar勸世吧

文章：點我看全文

地址：台北市萬華區成都路27巷10號

電話：02-23885883

營業時間：五六11:00-凌晨03:00、一到四&日11:00-凌晨02:00

這間「勸世吧」用每日新鮮水果調製創意調酒，像是剝皮辣椒特調，創意真的滿分！不過軟西偷偷最推的是「來偷情」，有趣的名字加上獨特口感，真的讓人忍不住多點幾杯～

小評分：★★★★★

ONCE Cafe&Bar

文章：點我看全文

地址：台北市萬華區西寧南路82巷2號

電話：02-23316266

營業時間：一到四、日10:30-01:00、五六10:30-03:00

ONCE Cafe & Bar以多款琴酒調酒和招牌提拉米蘇聞名，甜點控絕對不能錯過這間！環境氛圍也很棒，不論是來這裡小酌還是當作姐妹聚餐的地點都很合適。

小評分：★★★★★

Nonsense Cafe & Bar

文章：點我看全文

地址：臺北市萬華區武昌街二段100號2樓

電話：02-23812368

營業時間：一到四、日14:00-02:00，五六14:00-04:00

Nonsense Cafe & Bar是一間超級適合喜歡嘗鮮的朋友的西門餐酒館！他們家的客製化調酒完全符合你對驚喜的期待，而且價格也超親民，是小資族推薦的好去處～

小評分：★★★★★

西門餐酒館 西門啤酒餐酒館

ABV串串啤酒館

文章：點我看全文

地址：台北市萬華區昆明街92之1號3樓

電話：02-23310533

營業時間：五六日12:00-03:00、一到四17:00-03:00

這間餐酒館把重慶特色小吃串串帶進了台北，搭配六種湯底的火鍋，不管是肉串還是海鮮都能煮得超美味。最特別的是他們的啤酒雪花冰，光看就讓人忍不住心動！

軟西小評分：★★★★★

西門餐酒館 西門美式餐酒館

A. K. 12美式小館

文章：點我看全文

地址：台北市萬華區峨嵋街12號2樓

電話：02-23610136

營業時間：一到四、日12:00-20:30，五六12:00-21:00

A. K. 12是寵物友善的美式餐酒館，餐點份量超足，特別推薦他們的經典美式漢堡和炸物拼盤！不管是姐妹慶生還是朋友聚餐，這裡絕對讓人流連忘返～

小評分：★★★★★

(最後更新日期2024/11/21，持續更新中…)

▻原文:5家西門餐酒館推薦◅

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