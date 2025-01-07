最近西門町夜晚越來越熱鬧，不僅小吃、火鍋和韓式料理吸引人，各種超夯的西門餐酒館也讓人想一再造訪！這次特別整理了6間必去的西門酒吧，包含了平價調酒吧、美式餐酒館和特色啤酒館。不論你是想跟朋友聚餐喝調酒，還是和姐妹小酌放鬆，這些地方都超適合！文內詳細標註地址、營業時間與聯絡方式，讓你規劃西門聚餐不再煩惱！(2024/11/19更新)
目錄
跟著軟西看下去
▻原文:5家西門餐酒館推薦◅
「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」
西門餐酒館 西門酒吧
冰茶專賣店
文章：點我看全文
地址：台北市萬華區武昌街二段5號3樓
電話：02-23310181
營業時間：19:00-02:00，五六19:00-03:00
冰茶專賣店以長島冰茶為靈感，推出了多款特色調酒！從濃烈的酒感到微醺小酌，甚至還融入台灣在地元素，讓每一口都有驚喜感。餐點設計也超級下飯，邊喝邊吃真的超滿足！
小評分：★★★★★
Chance Cafe & Bar勸世吧
文章：點我看全文
地址：台北市萬華區成都路27巷10號
電話：02-23885883
營業時間：五六11:00-凌晨03:00、一到四&日11:00-凌晨02:00
這間「勸世吧」用每日新鮮水果調製創意調酒，像是剝皮辣椒特調，創意真的滿分！不過軟西偷偷最推的是「來偷情」，有趣的名字加上獨特口感，真的讓人忍不住多點幾杯～
小評分：★★★★★
ONCE Cafe&Bar
文章：點我看全文
地址：台北市萬華區西寧南路82巷2號
電話：02-23316266
營業時間：一到四、日10:30-01:00、五六10:30-03:00
ONCE Cafe & Bar以多款琴酒調酒和招牌提拉米蘇聞名，甜點控絕對不能錯過這間！環境氛圍也很棒，不論是來這裡小酌還是當作姐妹聚餐的地點都很合適。
小評分：★★★★★
Nonsense Cafe & Bar
文章：點我看全文
地址：臺北市萬華區武昌街二段100號2樓
電話：02-23812368
營業時間：一到四、日14:00-02:00，五六14:00-04:00
Nonsense Cafe & Bar是一間超級適合喜歡嘗鮮的朋友的西門餐酒館！他們家的客製化調酒完全符合你對驚喜的期待，而且價格也超親民，是小資族推薦的好去處～
小評分：★★★★★
西門餐酒館 西門啤酒餐酒館
ABV串串啤酒館
文章：點我看全文
地址：台北市萬華區昆明街92之1號3樓
電話：02-23310533
營業時間：五六日12:00-03:00、一到四17:00-03:00
這間餐酒館把重慶特色小吃串串帶進了台北，搭配六種湯底的火鍋，不管是肉串還是海鮮都能煮得超美味。最特別的是他們的啤酒雪花冰，光看就讓人忍不住心動！
軟西小評分：★★★★★
西門餐酒館 西門美式餐酒館
A. K. 12美式小館
文章：點我看全文
地址：台北市萬華區峨嵋街12號2樓
電話：02-23610136
營業時間：一到四、日12:00-20:30，五六12:00-21:00
A. K. 12是寵物友善的美式餐酒館，餐點份量超足，特別推薦他們的經典美式漢堡和炸物拼盤！不管是姐妹慶生還是朋友聚餐，這裡絕對讓人流連忘返～
小評分：★★★★★
(最後更新日期2024/11/21，持續更新中…)
▻原文:5家西門餐酒館推薦◅
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評分者：軟西
評論分數
5.0
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我是軟西，一個不愛睡覺的航空人員✈️自助旅行近30個國家，但太愛吃所以食記數量遠遠遠多於遊記😋沒有寵物卻愛跑寵物友善餐廳🐶天冷天熱都要吃火鍋🍲覺得吃是全世界最棒的事情❤️來來來，跟著軟西一起吃遍全世界吧🍮🍧🍰
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