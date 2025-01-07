台南景點真的超多！這次我們來到「台南山上花園水道博物館」，這裡可是國定古蹟之一，又結合了文化、歷史和自然生態。重點是，園區超大又好拍，還適合親子放電和休閒放鬆。不管是想認識台南的水道工程歷史，還是單純帶小孩來玩耍，這裡都超級值得一來！趁放假快來這裡玩吧！

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【臺南山上花園水道博物館】

▼交通資訊

▼票價資訊

✅全票：＄100

✅半票：＄50(學生/65歲以上/設籍台南市市民)

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這座博物館的歷史可以追溯到日治時期，落成於1922年，當時是台南重要的自來水供應系統。整個園區非常寬廣，建議預留2~3小時來參觀，才能細細體驗每個區域的精彩內容！

門口設有付費小火車，可以載你直達博物館區，不想搭車的話步行約7分鐘也能抵達，非常方便。

【博物館區】

博物館區有三大館，分別是A館（快濾池室）、B館（快濾筒室）和C館（送出唧筒室）。這裡可以讓你一窺水道系統的運作模式，了解水源如何經過多道處理，最後供應台南市民生用水的過程。

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A館（快濾池室）

主要用來快速過濾原水，地下一層的快濾池保存得非常完整，讓人彷彿走入時光隧道。

B館（快濾筒室）

這裡有濾過器室、化學加藥室和試驗室，是網美們的最愛打卡點，尤其廊道特別好拍！後方展區還展示了許多文物和器具，值得一看。

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C館（送出唧筒室）

這是主要的送水系統所在，1922年啟用時堪稱現代化設施，現今則成為展示空間，內部機械設備保存得非常完整。

▼內部展示空間

▼相關設備維修室

水道咖啡

這間咖啡館是逛累後的好去處，提供各式咖啡飲品和小點心，坐下來放鬆一下，絕對讓你元氣滿滿。

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▼碉堡

▼濱野彌四郎碑座

八田水池

夏天還會開放戲水，超適合帶小朋友來消暑，詳情可依園區公告查詢。

生態池與宮之森園環

這裡有美麗的噴水池和花卉造景，重點是那棵超有歷史感的大樹，讓人不禁想多拍幾張照片！

▼宮之森園環

小火車會繞著園區跑一圈，讓遊客能輕鬆欣賞周圍美景。假日還會有市集和闖關活動，非常熱鬧。

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毛小孩和小朋友的天堂！寵物園區可以讓狗狗盡情跑跳，而沙坑與捕夢網設施則是孩子們的遊樂天堂。

▼藝術沙坑

▼繽紛捕夢網

▼瘋狂吉普車(需附費)

▼園區內有許多裝置藝術。

▼假日不定期舉辦市集或闖關活動。

台南山上花園水道博物館不只是拍照打卡的好地方，還能讓人透過參觀了解歷史和水道工程的運作模式。園區內的生態景觀、兒童設施和休閒設施，更是讓家庭旅遊充滿樂趣的關鍵！不管是想放鬆、學習還是帶孩子放電，這裡都能滿足你的需求～

快趁著假期，和家人或朋友一起來體驗這個寓教於樂的好去處吧！

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