牛肉麵控看過來！桃園區又多了一間必試的新牛肉麵店，快跟著我一起去探索吧！

某天經過桃園區的中山東路，無意間發現一家新開的牛肉麵店，當然馬上停下腳步去嚐鮮！

店名：吳師傅原汁牛肉麵

地址：桃園市桃園區中山東路32-2號

營業時間：11:00-21:00

電話：03-334-7888

這間新開的牛肉麵店，店內燈光明亮，環境乾淨清爽，第一印象加分！

店內裝潢簡潔樸實，牆上還有一台播放新聞的電視，非常有台灣小吃店的氛圍。現在就來看看他們的菜單吧！

主打各式牛肉麵，像是招牌牛肉麵、半筋半肉、牛三寶、頂級牛腱心，甚至還有牛雜和特製牛滷飯，選擇非常多元！

除了牛肉麵，還提供多種小菜和湯品，最棒的是還有超值組合套餐可以選擇！

店內設有自助吧，醬料區選擇相當豐富，甚至還有味道超足的蒜碎，讓人一試就愛上。

飲料方面有紅茶和豆漿，甜度大約是微糖，喝起來清爽又不會有奇怪的味道。

第一次來訪時點了半筋半肉，但店員熱情推薦牛腱心更軟嫩，於是立刻改點牛腱心，期待滿滿！

瞄到旁邊的小菜櫃，裡面的台式泡菜看起來超吸引人，忍不住點了一盤來試試。

我的牛腱心牛肉麵終於上桌啦！份量中規中矩，如果覺得不夠飽，加麵一份只要20元，非常實惠。

這次選擇了細麵，感覺細麵吸附湯汁的效果特別好，每一口都很入味。

再來試試台式泡菜，一看就知道醃得很入味，帶著淡淡甜味，完全符合我的口味，下次絕對還要再點！

這次簡單吃了一碗牛肉麵和一盤小菜，整體用餐體驗相當滿意，忍不住想推薦給大家試試！