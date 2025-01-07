說到 台中北區甜點，甜點控們一定不能錯過「香緹果子咖啡館」！這間位於台中市北區崇德路一段256巷的隱藏版咖啡館，不僅擁有近十年的歷史，更以多變的千層蛋糕口味和職人手沖咖啡成為台中下午茶的代表！在這裡，不管是品嚐水果千層蛋糕、鮮奶雪紡蛋糕，還是搭配一杯加勒比海水果茶，都能讓你感受到滿滿的幸福與療癒！
原文:香緹果子咖啡館｜甜點控快收！個人心目中台中最好吃千層蛋糕 職人手沖咖啡。菜單價位(台中北區)
香緹果子咖啡館在哪裡?怎麼去?
奉上資訊
名稱:香緹果子咖啡館
香緹果子咖啡館電話:04-2235-5693
香緹果子咖啡館營業時間:11:30~18:30 (星期一、二公休) 詳見官網或google商家資訊
香緹果子咖啡館官網:點我
香緹果子咖啡館ＦＢ:點我
香緹果子咖啡館地址:台中市北區崇德路一段256巷1號
備註：文章皆有時效性，如有修正皆以香緹果子咖啡館為主
文章內有香緹果子咖啡館地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考
歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚
設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！
合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO 粉絲團 & line@ 私訊詢問
Instagram ID：yuno05199
香緹果子咖啡館的裝潢以土耳其藍和米白色為主調，營造出簡約而優雅的氛圍。店內主要配置兩人座椅和舒適沙發，讓每個人都能找到自己的舒適角落。不論是和朋友聊天，還是自己靜靜享受甜點時光，這裡的每一個細節都讓人感到放鬆自在。
茶水自助區
香緹果子咖啡館菜單價位，內用低消每人一杯飲料或200元。
櫃檯裡陳列著多款千層蛋糕及雪紡蛋糕。
這裡的 職人手沖咖啡 更是一絕！咖啡師現場手沖，從選豆到注水的節奏，每一步都精準掌握。
布列塔尼奶油酥餅
這款奶油酥餅更是香緹果子的特色之一，口感酥脆而不油膩，還常常出現在節日禮盒中，是節慶送禮的溫暖之選！
競標咖啡豆(不定時更換)，今天喝到的是金蕾娜 安巴雅 藝妓咖啡，手沖出的咖啡散發著迷人的琥珀色澤，香氣溫暖而細膩，和甜點的搭配剛剛好！
人氣飲品 加勒比海水果茶，融合了手工熬煮的鳳梨果肉、百香果與柑橘，清新的酸甜滋味非常適合午後的悠閒時光。
水果千層蛋糕
選用當季新鮮水果，像是柳橙、奇異果、葡萄等，搭配層層柔滑的餅皮，每一口都能感受到果香的清爽與餅皮的香嫩，口感輕盈卻層次豐富，讓人忍不住一口接一口！
鮮奶雪紡蛋糕
採用諾曼第生乳和在地酪農鮮奶製成的雪紡蛋糕，口感細膩如雲朵般輕柔。無論是作為彌月蛋糕還是伴手禮，都是超高人氣的選擇！
鐵觀音奶茶千層
這款千層特別選用了台灣高品質鐵觀音茶葉，經過細緻熬煮後，每一層都飽滿著濃濃茶韻與奶香，中間還夾著手工製作的鮮奶麻糬，口感軟糯又不甜膩，是奶茶控們的最愛！
香緹果子咖啡館不僅僅是一家甜點店，更是台中北區甜點控心中溫暖的角落。在這裡，忙碌的生活彷彿可以被按下暫停鍵，讓你沉浸在甜點與咖啡帶來的美好時光中。還沒來過的你，趁下一次台中行程，趕緊將這裡列入必訪名單吧！
YUNO聲明：
每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹
如果您跟我口味不同 也希望理性指教
YUNO的更多美食文章就在粉絲團
喜歡的話別忘記按個讚持續關注哦
想看YUNO的更多文章請關注
YUNO的部落格:https://v84454058.pixnet.net/blog
YUNO的粉絲團:https://www.facebook.com/noya0519
YUNO的Line id：@053tidin
YUNO的IG:yuno05199
合作邀約事宜請洽v84454058@yahoo.com.tw或洽 粉絲團 ＆ @053tidin 私訊詢問
歡迎加入YUNO的粉絲團唷!!
YUNO喜歡用照片記錄自己的生活
再次感謝大家的收看唷!希望大家會喜歡這次的分享
也歡迎分享 讓更多人知道YUNO唷~~
您的鼓勵是YUNO最大的動力
請幫YUNO按個或回應一下吧!!