說到 台中北區甜點，甜點控們一定不能錯過「香緹果子咖啡館」！這間位於台中市北區崇德路一段256巷的隱藏版咖啡館，不僅擁有近十年的歷史，更以多變的千層蛋糕口味和職人手沖咖啡成為台中下午茶的代表！在這裡，不管是品嚐水果千層蛋糕、鮮奶雪紡蛋糕，還是搭配一杯加勒比海水果茶，都能讓你感受到滿滿的幸福與療癒！

原文:香緹果子咖啡館｜甜點控快收！個人心目中台中最好吃千層蛋糕 職人手沖咖啡。菜單價位(台中北區)

香緹果子咖啡館在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:香緹果子咖啡館

香緹果子咖啡館電話:04-2235-5693

香緹果子咖啡館營業時間:11:30~18:30 (星期一、二公休) 詳見官網或google商家資訊

香緹果子咖啡館官網: 點我

香緹果子咖啡館ＦＢ: 點我

香緹果子咖啡館地址:台中市北區崇德路一段256巷1號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以香緹果子咖啡館為主

文章內有香緹果子咖啡館地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO 粉絲團 & line@ 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199

香緹果子咖啡館的裝潢以土耳其藍和米白色為主調，營造出簡約而優雅的氛圍。店內主要配置兩人座椅和舒適沙發，讓每個人都能找到自己的舒適角落。不論是和朋友聊天，還是自己靜靜享受甜點時光，這裡的每一個細節都讓人感到放鬆自在。

茶水自助區

香緹果子咖啡館菜單價位，內用低消每人一杯飲料或200元。

櫃檯裡陳列著多款千層蛋糕及雪紡蛋糕。

這裡的 職人手沖咖啡 更是一絕！咖啡師現場手沖，從選豆到注水的節奏，每一步都精準掌握。

布列塔尼奶油酥餅

這款奶油酥餅更是香緹果子的特色之一，口感酥脆而不油膩，還常常出現在節日禮盒中，是節慶送禮的溫暖之選！

競標咖啡豆(不定時更換)，今天喝到的是金蕾娜 安巴雅 藝妓咖啡，手沖出的咖啡散發著迷人的琥珀色澤，香氣溫暖而細膩，和甜點的搭配剛剛好！

人氣飲品 加勒比海水果茶，融合了手工熬煮的鳳梨果肉、百香果與柑橘，清新的酸甜滋味非常適合午後的悠閒時光。

水果千層蛋糕

選用當季新鮮水果，像是柳橙、奇異果、葡萄等，搭配層層柔滑的餅皮，每一口都能感受到果香的清爽與餅皮的香嫩，口感輕盈卻層次豐富，讓人忍不住一口接一口！

鮮奶雪紡蛋糕

採用諾曼第生乳和在地酪農鮮奶製成的雪紡蛋糕，口感細膩如雲朵般輕柔。無論是作為彌月蛋糕還是伴手禮，都是超高人氣的選擇！

鐵觀音奶茶千層

這款千層特別選用了台灣高品質鐵觀音茶葉，經過細緻熬煮後，每一層都飽滿著濃濃茶韻與奶香，中間還夾著手工製作的鮮奶麻糬，口感軟糯又不甜膩，是奶茶控們的最愛！

香緹果子咖啡館不僅僅是一家甜點店，更是台中北區甜點控心中溫暖的角落。在這裡，忙碌的生活彷彿可以被按下暫停鍵，讓你沉浸在甜點與咖啡帶來的美好時光中。還沒來過的你，趁下一次台中行程，趕緊將這裡列入必訪名單吧！