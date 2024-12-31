新北歡樂耶誕城開幕第一天迎來了晴朗好天氣，瑪姬和好姐妹相約參加熱鬧的盛會，順便到板橋大遠百的美食街用餐。正好看見新開的「占元府新台式潮鍋」，想到很久沒吃火鍋了，看到菜單上的台式燒酒麻油雞鍋、豆漿味噌猴頭菇、十全藥膳燉小排和川味極品麻辣鍋，立刻就選擇試試看！

店家資訊

「占元府新台式潮鍋」位於板橋大遠百B1大食代美食街，這裡的用餐環境帶有濃濃的復古台灣味。占元府是其中一個特色櫃位，建議大家來用餐前先找到座位，再去點餐更方便。

櫃位設計以台灣早期的復古風格為主，服務人員的制服也充滿濃濃的懷舊氛圍，讓人彷彿穿越回老台灣。

櫃位上陳列著各式滷味和小菜，除了火鍋之外，還可以加點滷味或新鮮蔬菜搭配，選擇非常多元。

為慶祝新櫃位開幕，11/05至11/30期間推出限定活動，消費一鍋即可獲得一次扭蛋機會，扭到的獎品當場兌換，立即享用。瑪姬看到扭蛋機興致勃勃，忍不住想試試手氣！

瑪姬運氣不錯，扭到了一個金色和一個紅色的球，扭到什麼就能當場兌換。結果獎品是玉米筍和蛋餃，剛好今天沒點到，直接加進火鍋裡，超級滿足！

占元府的鍋物專注於台式風味，主打台式燒酒麻油雞、豆漿味噌猴頭菇、十全藥膳燉小排以及川味極品麻辣鍋四種選擇。此外，還能加點一菜一肉只需88元，或者任選三樣加料食材只要50元。他們的招牌麻辣鴨血豆腐口感極佳，是必點的經典菜色，還有六種滷味可以自由搭配。

十全藥膳燉小排 $298

冬天最適合來一鍋溫暖又滋補的養身火鍋！這份套餐標配白飯，但我們選擇加價15元升級成滷肉飯，還附上一碗銀耳甜湯，再加點滷味一起吃，整頓餐點非常豐盛且滿足！

這一鍋十全藥膳燉小排，我們另外加點了一菜一肉只需88元，整鍋看起來料超級豐富。特別的是它用紅色復古花紋的鍋子盛裝，整體質感瞬間升級。小排骨經過多種藥膳精心燉煮，骨肉分離非常好吃，還帶點軟骨口感，特別對我的胃口。食材也很新鮮，顯然經過精挑細選。

我們在一菜一肉的組合中選擇了牛肉，吃起來帶點彈性和脆口，完全吸收了湯底的精華，口感超棒！

十全藥膳的湯頭以清爽為主，沒有濃烈的中藥味，非常適合不愛藥膳濃味的朋友，接受度極高。

副食我們升級選了滷肉飯，只需加15元。滷肉的滷汁香氣四溢，肥瘦比例剛剛好，口感順滑且不油膩。

川味極品麻辣鍋 $298

麻辣鍋總是讓人忍不住想來一碗，看到菜單上的川味麻辣鍋立刻點了！這道鍋物在店內也相當受歡迎，是不少人的首選。

麻辣鍋裡的大塊鴨血和豆腐瞬間吸引目光，讓人食指大動。鴨血軟嫩入味，完全不輸正宗麻辣鍋店的水準，而豆腐則是經過長時間熬煮，吸飽湯汁後非常美味。

每鍋火鍋都標配當季新鮮蔬菜，像是高麗菜、南瓜、玉米、金針菇和綠葉蔬菜，讓整鍋看起來豐富。

我選擇了豬肉片搭配麻辣鍋，豬肉的口感細嫩，放進麻辣湯底後吸滿湯汁，每一口都很入味。

如果想多加點料，這裡有三種食材只需50元的優惠選擇。我們挑了貢丸，Q彈飽滿的口感讓人忍不住一口接一口，超級好吃！

扭蛋中的獎品蛋餃立刻兌換使用，直接加進鍋裡享用，滿足又有趣！

麻辣鍋的湯底非常出色，小辣的刺激感搭配香麻的濃郁味道，讓每種食材都煮得特別入味。

麻辣鍋的副食搭配王子麵最對味，麵條吸滿湯底的香辣精華，口感滑順又美味。

每鍋都附贈一碗銀耳甜湯，甜而不膩，作為飯後甜品再適合不過。

滷大腸頭

處理得相當乾淨，完全沒有腥味，滷汁的香氣也滲透得恰到好處，獲得全場一致好評！

滷豆干

方塊型的小豆干是瑪姬平時在家也會做的家常滷味，這種簡單又下飯的小菜非常受大眾喜愛。

滷牛筋

牛筋的口感Q彈有嚼勁，還帶著淡淡的花椒香氣，這道滷味已經成為我的必點首選。

吃飽喝足後，我們前往新北市民廣場欣賞耶誕城的璀璨燈飾。新北歡樂耶誕城每年都充滿濃濃的節慶氛圍，今年也毫不例外。分享幾張主視覺的美照，推薦有空時一定要和親朋好友一起來感受這份快樂與浪漫！