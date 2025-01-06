在台北萬華的萬大路上，有一間讓人每口都滿足的平價串燒店「貳捌貳串燒」。這裡不只提供多樣化的肉類和蔬菜串燒，還有日式炒麵、炸物等下酒菜選擇，價格親民又美味。特別是店內食材的鮮度和獨特醬料，讓人吃過一次就念念不忘，是聚餐或下班小酌的好去處！

「貳捌貳串燒」位在台北萬華的萬大路，離萬華南機場夜市步行大約15分鐘。附近有德昌街公車站，未來捷運加蚋站通車後會更方便。無論是開車或搭大眾運輸都很容易到，隨時都能享受這裡的美味。

這裡的串燒價格非常親切，肉類串燒每串35～60元，蔬菜類或甜不辣等則是30～35元，串燒採自助式夾取，食材直接在店前冷藏櫃中展示，透明化又安心。除了串燒，還有烤魚、炸物、炒蔬菜等選擇，主食則提供炒麵或炒烏龍，保證讓你吃飽喝足！店內還有多種酒類和飲品可選，未成年則可選擇無酒精飲品，讓全家大小都能享受。

「貳捌貳串燒」的醬料是店家的一大亮點！微鹹帶甜的口感不會太濃重，正好襯托出食材的新鮮原味。店內的肉串和蔬菜串，每一口都能吃到食材的自然鮮甜。喜歡重口味的朋友，可以試試桌上的胡椒鹽或七味粉，隨心調整風味，絕對越吃越順口、不會膩！

牛肉系列絕對是這裡的必點！牛五花包青蔥串，清脆的青蔥搭配油脂豐富的牛五花，口感層次超豐富；牛肋條串香氣撲鼻，每一口都帶點嚼勁，讓人忍不住再夾一串；骰子牛則是肉質軟嫩、入口即化，每一口都超滿足。

雞腿肉串在「貳捌貳串燒」也很搶手！鮮嫩多汁的口感讓人欲罷不能，我家的小朋友吃了一串後就停不下來。豬肉串系列同樣令人驚豔，無論是油脂香氣四溢的豬五花，還是焦香誘人的松阪豬，每一口都是味蕾的享受。

除了肉串，蔬菜串也是一絕！特別推薦櫛瓜、洋蔥、青椒和杏鮑菇，這些蔬菜在燒烤後散發出濃郁的鮮甜味。其中杏鮑菇更是熊寶的最愛，多汁又帶有醬香，一口氣能吃好幾串。

剛開幕時，就看到老闆在玻璃窗裡掛著自製的一夜干，這可是隱藏版必點！外皮烤得酥香，內裡的魚肉油脂濃縮，鹹香味濃郁，每一口都充滿大海的鮮味。一吃就能感受到老闆對食材的用心。

店內的日式炒麵特別適合家庭聚餐！高麗菜、肉片和魚板完美融合在鹹甜醬汁中，每一口都充滿濃濃的醬香。原以為一盤足夠兩人，結果很快就被掃光。炸物部分則深得孩子們的喜愛，像是香脆的薯條搭配松露醬，或是銀絲卷沾上花生粉和煉乳，每一款都讓人一吃就停不下來。

據說老闆之前在一級餐飲區經營居酒屋，對食材的選擇和料理手法相當講究。無論是肉串、炸物還是小菜，每一道都展現了專業水準。店內空間不算大，但溫馨又有氛圍。如果當天客滿，外帶也是不錯的選擇，將這份美味帶回家與家人共享！



台北萬華貳捌貳串燒｜地址、電話、營業時間

地址：台北市萬華區萬大路282號

電話：02-23322822

營業時間：星期一至日17:00～23:30