軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，喜歡吃喜歡玩喜歡笑。高雄成長北上求學就業的熱情港都人，明明是師範體系卻不誤正業，之前曾擔任某報寫手，也去過充滿橘色、鬱金香以及大麻的荷蘭交換過。現在因為小綠綠工作關係比較可以走訪世界各地，希望大家還喜歡軟西介紹的美食或玩耍景點，喜歡的話就跟軟西一起看世界去旅行吃美食吧！ 合作邀稿請洽puddingann@gmail.com 或是私訊軟西囉:)