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大稻埕咖啡廳必逛推薦！最火6家復古老宅甜點與咖啡必吃清單。

2025-01-06 18:00:00 文字：軟西，遊記
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軟西，遊記

軟西，遊記

 

台北大稻埕咖啡廳推薦

大稻埕咖啡廳近幾年真的超夯！這個融合復古與新潮的台北地區，成為咖啡控和文青的私藏天堂。不僅擁有獨特的老宅風格，還藏著許多適合享用大稻埕下午茶的迷人小店。如果你喜歡台北老宅咖啡廳，這次軟西特別整理了6家口袋名單，從甜點控最愛的小尾咖啡，到打卡必拍的霓裡LOOP IN NEON，都能讓你品味一整天的幸福！文內標註了地址、營業時間與交通方式，讓大家規劃輕鬆又方便！(2024/11/20更新)

大稻埕咖啡廳必逛推薦！最火6家復古老宅甜點與咖啡必吃清單。

 

 

 

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大稻埕咖啡廳必逛推薦！最火6家復古老宅甜點與咖啡必吃清單。

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大稻埕咖啡廳必逛推薦！最火6家復古老宅甜點與咖啡必吃清單。

跟著軟西看下去

▻原文:6家台北大稻埕咖啡廳推薦

大稻埕咖啡廳  大橋頭咖啡廳

小尾咖啡

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大同區民權西路302號2樓
✓交通：近捷運大橋頭站或北門站
✓電話：無
✓營業時間：一五公休，二到四12:00-19:00，六日11:00-19:00
這間在大稻埕尾端的咖啡廳，真的把復古風詮釋到極致！店內以木質簡約風設計，搭配斜屋頂自然光灑落，隨手一拍就是絕美畫面。推薦來這裡點上一杯手沖咖啡，坐下來靜靜感受午後的溫暖時光～
✓小評分：★★★★★

大稻埕咖啡廳必逛推薦！最火6家復古老宅甜點與咖啡必吃清單。

鼠皮咖啡

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大同區延平北路二段61巷22號1樓
✓交通：近捷運大橋頭站或北門站
鼠皮咖啡不僅是寵物友善，可落地、可上椅，更是甜點控的天堂！鹹甜點都有的多元選擇，搭配多款手沖咖啡，讓這裡成為大稻埕咖啡廳愛好者的首選。店內藝術氣息濃厚，不論帶毛孩還是跟朋友來都非常推薦！
✓小評分：★★★★★
✓可電話或IG訂位、低消一杯飲品(用餐超過3小時需加點一杯飲品)、寵物友善、有插座(免費)、有WIFI、免服務費、收現金或轉帳

大稻埕咖啡廳必逛推薦！最火6家復古老宅甜點與咖啡必吃清單。

耳邊風

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大同區迪化街一段224巷26號
✓交通：近捷運大橋頭站或北門站
耳邊風的甜點絕對是超有水準！服務人員親切到彷彿朋友一般，讓人一踏進這裡就有種家的溫馨感。想找個地方逛累了喝杯咖啡，這裡絕對是不錯的選擇！
✓小評分：★★★★★
✓插座(免費)、WIFI、無人候位不限時(客滿限時2小時)

大稻埕咖啡廳必逛推薦！最火6家復古老宅甜點與咖啡必吃清單。

沙丘

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大同區延平北路二段62號5樓
✓交通：近捷運大橋頭站或北門站
沙丘咖啡廳採預約制，主打光影交錯的迷人氛圍，甜點表現更是讓人驚豔。尤其是藍佐日甜點，每一口都是幸福的滋味，推薦喜歡精緻甜點的你來這裡享受放鬆時光！
✓小評分：★★★★★
✓插座(免費)、WIFI、無人候位不限時(客滿限時2小時)

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大稻埕咖啡廳  北門站咖啡廳

霓裡LOOP IN NEON

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大同區延平北路一段62號
✓交通：近捷運北門站
這間新開的北門咖啡廳，結合了復古與新潮設計，流線型燈飾加上超有質感的座椅擺設，讓人一走進就忍不住打開相機狂拍。適合跟朋友小聚，也非常推薦來外帶一杯咖啡邊逛迪化街～
✓小評分：★★★★★
✓無預約訂位、無插座、低消一杯飲品/人、飲品可外帶、禁帶外食、客滿限時90分鐘、僅接待3位以下、僅收現金、免服務費

大稻埕咖啡廳必逛推薦！最火6家復古老宅甜點與咖啡必吃清單。

咖啦美露

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大同區塔城街33號2樓
✓交通：近捷運北門站
咖啦美露是一間充滿老宅溫度的小咖啡館，甜點實在是太用心，口感絕對對得起它親民的價格！特別推薦他們的招牌蛋糕，吃完真的會讓人想二訪！
✓小評分：★★★★★
✓無人候位不限時，客滿限時90mins、部分座位有插座(免費)、平日可訂位、低消一杯飲品/人

大稻埕咖啡廳必逛推薦！最火6家復古老宅甜點與咖啡必吃清單。

 

大稻埕咖啡廳  台北復古咖啡廳

大稻埕咖啡廳必逛推薦！最火6家復古老宅甜點與咖啡必吃清單。

(最後更新日期2024/11/20，持續更新中…)

▻原文:6家台北大稻埕咖啡廳推薦

 

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北門站咖啡廳推薦?

咖啦美露、霓裡LOOP IN NEON

大橋頭站咖啡廳推薦?

耳邊風、沙丘、鼠皮咖啡、小尾咖啡

 

評分者：軟西

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評論分數

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大稻埕咖啡廳 大橋頭站甜點 台北大稻埕咖啡廳 大稻埕老宅咖啡廳 北門咖啡 北門站甜點 北門咖啡廳 大橋頭咖啡廳 大稻埕甜點 北門站下午茶 北門站咖啡廳 大稻埕下午茶 大橋頭站下午茶 大橋頭站咖啡廳 大稻埕美食

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大稻埕咖啡廳必逛推薦！最火6家復古老宅甜點與咖啡必吃清單。

軟西

我是軟西，一個不愛睡覺的航空人員✈️自助旅行近30個國家，但太愛吃所以食記數量遠遠遠多於遊記😋沒有寵物卻愛跑寵物友善餐廳🐶天冷天熱都要吃火鍋🍲覺得吃是全世界最棒的事情❤️來來來，跟著軟西一起吃遍全世界吧🍮🍧🍰

 

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