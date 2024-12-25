「掬熙商行G.C Brunch & Coffee」是新竹府後街超熱門的早午餐好去處！我們之前因為沒訂位，三次造訪都遇上客滿，這次早早就決定開門直衝，終於吃到心心念念的美味。掬熙商行是九慕咖啡的新品牌，坐落在一棟純白色的老宅內，還有自己的小庭院，四周綠意盎然。餐點主打精緻又健康，配菜色彩繽紛，搭配優雅的用餐環境和高水準的餐飲品質，讓人印象深刻！
如果來掬熙商行附近，還能順道品嚐其他有名的早餐選擇！像是薯霸早餐或肉sandwich，這些都是融合老宅氛圍的特色美食，有機會可以一一嘗試看看。
開車來的話，可以停在附近的俥亭停車府後地下停車場，步行大約五分鐘就能抵達，非常方便。
每次路過掬熙商行，都會被這棟純白的老宅深深吸引，外牆上的字體設計和整體風格完全融為一體，既復古又有現代感。
走到門口，庭院裡設置了不少等待座位，一看就知道熱門時段有多熱鬧，果然名不虛傳！
老宅的側邊打造了一條日式小庭院風格的走道，處處都充滿設計巧思，隨手一拍就是絕美景點。
櫥窗冰櫃裡陳列著各式飲品、蛋糕和奶酪，每樣看起來都相當誘人，甜點控一定不能錯過！
一進門便是兩人座的用餐區，大片玻璃窗讓陽光灑滿整個空間，搭配溫暖的藤編風格，營造出非常舒適的氛圍。
另一側還有一區獨立的小空間，氣氛更加私密。不過即使是平日，幾乎每張桌子都被提前預訂，可見這裡有多受歡迎！
因為這次沒有提前訂位，我們被安排在內部的兩人座位區，雖然與鄰桌的距離比較近，但整體用餐體驗還是很不錯。
掬熙商行的菜單選擇豐富，共有八款早午餐主餐，點主餐還能折抵飲料20元。此外，還提供單品咖啡、美式咖啡、各類茶飲、軟性飲品以及甜點，滿足不同口味的需求。
剛入座，貼心的服務員馬上送上兩杯水。
咖啡拿鐵（冰）$100
點了一杯冰咖啡拿鐵，原價120元，因點了主餐享折扣後只需100元。咖啡端上來的玻璃杯是錐形設計，漸層的奶泡、鮮奶和咖啡融合在一起，彷彿日本的富士山，視覺效果滿分！奶泡綿密又香濃，入口滑順沒有苦澀感，整體水準非常高。
鮮奶優格舒肥早午餐 $280
主餐是經舒肥處理的雞胸肉，搭配歐式麵包、水煮蛋、炒時蔬、地瓜和季節水果，整套餐點既豐富又均衡，讓人一看就食指大動！
炒時蔬部分有南瓜、小番茄、玉米、香菇、小黃瓜、腰果和葡萄乾等豐富配料，不僅食材多元，還能吃出層次豐富的口感。搭配淋上的塔塔醬，味道更加融合，但當天吃到的食材是冷的，稍微有些遺憾。
歐式麵包經過烘烤，表層微微酥脆，內部口感鬆軟，散發出淡淡的麥香。水煮蛋上撒了些黑胡椒粒增添風味，切片後更方便食用，整體搭配很和諧。
雞胸肉採用舒肥方式烹調，肉質軟嫩多汁，上面撒了些義大利香料提味，搭配淋上的優格醬，帶出清新的酸甜口感，讓整道料理更加平衡。
竹炭起司豬排三明治 $320
一上桌就吸引目光！黑色的竹炭吐司外觀相當特別，內層夾滿了豐富的生菜和厚切炸豬排，光看就讓人垂涎欲滴。
豬排炸得金黃酥脆，咬下去肉質鮮嫩多汁，一點也不油膩。搭配新鮮蔬菜的清爽口感，再配上鹹香濃郁的白色起司醬，整個味道完美結合，吃起來超滿足！
雞蛋糕短評
掬熙商行是府後街附近的早午餐必吃名單，假日建議提前預訂！用餐氛圍溫馨舒適，餐點選擇多樣，食材新鮮、擺盤用心，特別是豬排三明治厚實多汁，咖啡的品質也讓人驚艷。
用餐環境：★★★★★
餐點品質：★★★★☆
服務態度：★★★★
CP值：★★★☆
店家資訊
- 店名：掬熙商行
- 地址：新竹市東區仁愛街78號
- 營業時間：09:00-17:00（週二公休）
- 電話：03-533-3010
- 粉絲專頁：掬熙商行 G.C Brunch & Coffee
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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