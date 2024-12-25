「掬熙商行G.C Brunch & Coffee」是新竹府後街超熱門的早午餐好去處！我們之前因為沒訂位，三次造訪都遇上客滿，這次早早就決定開門直衝，終於吃到心心念念的美味。掬熙商行是九慕咖啡的新品牌，坐落在一棟純白色的老宅內，還有自己的小庭院，四周綠意盎然。餐點主打精緻又健康，配菜色彩繽紛，搭配優雅的用餐環境和高水準的餐飲品質，讓人印象深刻！

如果來掬熙商行附近，還能順道品嚐其他有名的早餐選擇！像是薯霸早餐或肉sandwich，這些都是融合老宅氛圍的特色美食，有機會可以一一嘗試看看。

開車來的話，可以停在附近的俥亭停車府後地下停車場，步行大約五分鐘就能抵達，非常方便。

每次路過掬熙商行，都會被這棟純白的老宅深深吸引，外牆上的字體設計和整體風格完全融為一體，既復古又有現代感。

走到門口，庭院裡設置了不少等待座位，一看就知道熱門時段有多熱鬧，果然名不虛傳！

老宅的側邊打造了一條日式小庭院風格的走道，處處都充滿設計巧思，隨手一拍就是絕美景點。

櫥窗冰櫃裡陳列著各式飲品、蛋糕和奶酪，每樣看起來都相當誘人，甜點控一定不能錯過！

一進門便是兩人座的用餐區，大片玻璃窗讓陽光灑滿整個空間，搭配溫暖的藤編風格，營造出非常舒適的氛圍。

另一側還有一區獨立的小空間，氣氛更加私密。不過即使是平日，幾乎每張桌子都被提前預訂，可見這裡有多受歡迎！

因為這次沒有提前訂位，我們被安排在內部的兩人座位區，雖然與鄰桌的距離比較近，但整體用餐體驗還是很不錯。

掬熙商行的菜單選擇豐富，共有八款早午餐主餐，點主餐還能折抵飲料20元。此外，還提供單品咖啡、美式咖啡、各類茶飲、軟性飲品以及甜點，滿足不同口味的需求。

剛入座，貼心的服務員馬上送上兩杯水。

咖啡拿鐵（冰）$100

點了一杯冰咖啡拿鐵，原價120元，因點了主餐享折扣後只需100元。咖啡端上來的玻璃杯是錐形設計，漸層的奶泡、鮮奶和咖啡融合在一起，彷彿日本的富士山，視覺效果滿分！奶泡綿密又香濃，入口滑順沒有苦澀感，整體水準非常高。

鮮奶優格舒肥早午餐 $280

主餐是經舒肥處理的雞胸肉，搭配歐式麵包、水煮蛋、炒時蔬、地瓜和季節水果，整套餐點既豐富又均衡，讓人一看就食指大動！

炒時蔬部分有南瓜、小番茄、玉米、香菇、小黃瓜、腰果和葡萄乾等豐富配料，不僅食材多元，還能吃出層次豐富的口感。搭配淋上的塔塔醬，味道更加融合，但當天吃到的食材是冷的，稍微有些遺憾。

歐式麵包經過烘烤，表層微微酥脆，內部口感鬆軟，散發出淡淡的麥香。水煮蛋上撒了些黑胡椒粒增添風味，切片後更方便食用，整體搭配很和諧。

雞胸肉採用舒肥方式烹調，肉質軟嫩多汁，上面撒了些義大利香料提味，搭配淋上的優格醬，帶出清新的酸甜口感，讓整道料理更加平衡。

竹炭起司豬排三明治 $320

一上桌就吸引目光！黑色的竹炭吐司外觀相當特別，內層夾滿了豐富的生菜和厚切炸豬排，光看就讓人垂涎欲滴。

豬排炸得金黃酥脆，咬下去肉質鮮嫩多汁，一點也不油膩。搭配新鮮蔬菜的清爽口感，再配上鹹香濃郁的白色起司醬，整個味道完美結合，吃起來超滿足！

雞蛋糕短評

掬熙商行是府後街附近的早午餐必吃名單，假日建議提前預訂！用餐氛圍溫馨舒適，餐點選擇多樣，食材新鮮、擺盤用心，特別是豬排三明治厚實多汁，咖啡的品質也讓人驚艷。

用餐環境：★★★★★

餐點品質：★★★★☆

服務態度：★★★★

CP值：★★★☆

店家資訊

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團