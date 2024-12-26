說到嘉義火鍋，最近大火的「小旬湯」真的是不能錯過的美食熱點！位於熱鬧的大雅美食商圈，靠近228紀念公園，不管是聚餐還是約會都很適合。尤其他們家的「燒酒鬥雞鍋」和「成吉思汗鍋」，絕對是必點招牌菜色，搭配自助飲品吧和超多元的菜單選擇，真的讓人吃完就想再來。

▲▼嘉義超人氣聚餐火鍋「小旬湯日式涮涮鍋」，位在２２８紀念公園附近的大雅美食商圈。

「小旬湯」假日超級熱門，想吃一定要提前訂位哦！餐廳旁就有嘿皮停車場和蘭停七停車場，停車超方便，吃完還能到附近的蘭潭風景區散步，非常適合全家大小一起來享受美食與悠閒時光。

「小旬湯」的店面設計走的是日系溫潤風，木質裝潢加上大面落地窗，採光好又能看到窗外綠意，吃飯心情瞬間放鬆。店內空間規劃寬敞，有二到四人的座位選擇，適合小聚或家庭聚餐。而牆面上滿滿的日式元素，讓人有種置身日本的錯覺，真的很有氛圍感！

用餐就有自助吧，汽水、咖啡、茶飲、冰沙任你喝，還有杜老爺冰淇淋和多款調味料，完全照顧到每個人的需求！

▲▼嘉義超人氣聚餐火鍋「小旬湯日式涮涮鍋」，用餐就有自助吧檯無限吃。



▲嘉義超人氣聚餐火鍋「小旬湯日式涮涮鍋」，用餐就有自助吧檯無限吃。



「小旬湯」的菜單非常多元，從基本主鍋到素食鍋都有，還有11種湯底可以選擇，除了北海道昆布和信州風味噌，其他湯底需要另外加價，有平日限定的經濟鍋及經濟雙拼鍋。副餐的部分推薦花東米飯，Q彈有勁，搭配湯頭真的超搭。

來到「小旬湯」，一定要試試超吸睛的「燒酒鬥雞鍋」。

一上桌就是滿滿雞腿肉搭配澎湃蔬菜盤，雞肉煮在加了中藥材的湯底裡，光是湯頭就香氣十足。

點火加米酒的瞬間，火光四射超有儀式感，整桌人都驚呼連連！

煮過高麗菜、南瓜後，湯頭變得更甘甜醇厚，真的讓人一碗接一碗停不下來。

蔬菜吃不夠可以另外單點。

雞腿肉盤份量真的超足。帶皮雞腿肉丟進滾燙的湯頭，煮起來不僅散發出淡淡的酒香，口感更是讓人驚豔！雞皮Ｑ彈，肉質嫩而紮實，完全不會乾澀，還超新鮮，厚實的肉感每一口都很有滿足感。

另一個推薦必點的是「成吉思汗鍋」，這可是日本版的韓式銅盤烤肉盤！

烤盤底鋪滿洋蔥，肉品份量超驚人，疊成一座「肉山」，光看就覺得幸福。

搭配昆布湯底，肉片煮熟後吸滿湯汁，滑嫩又鮮甜，再沾上特製醬料，每一口都超滿足。

我選的是上選豬肉搭配小菜盤的組合。這小菜盤可說是超豐盛，蔬果種類多到令人開心，完全吃得到食材的自然原味。

裡面有南瓜、紅蘿蔔、豆腐、玉米、菇類、蓮藕、番茄、絲瓜、青菜、高麗菜等季節限定的蔬果，真的很健康清爽。另外，米血、鑫鑫腸、百頁豆腐、豆皮、各式丸子也讓菜盤的選擇更多樣化。

▲大菜盤、小菜盤的蔬果菜量差別。

尤其是芋頭貢丸，口感很特別，軟綿的芋頭香與彈牙微脆的貢丸讓我一連吃了兩顆，完全停不下來！

蔬菜部分，南瓜煮在兩種湯頭裡都表現得很好，綿軟中帶有濃郁的自然甜味。

高麗菜更是讓人驚豔，尤其是放在燒酒鬥雞鍋裡煮過，湯頭的甘甜與高麗菜的鮮脆搭配得天衣無縫。

最後再來幾球冰淇淋，為這場火鍋盛宴畫下完美句點，真的清爽又過癮！

這家餐廳除了餐點精緻，環境也很棒，裝潢寬敞舒適，大沙發座位搭配窗外的竹林景色，整個用餐過程特別放鬆。尤其是在大雅聚餐，吃完火鍋後再去蘭潭景區走走，整個行程充實又愜意。無論什麼季節，來這裡吃火鍋真的都超級推薦！

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