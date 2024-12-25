「初藏久居酒屋」這個名字聽起來就很有意思，藏著初衷與美酒的意涵，再加上一種隱密感，讓人忍不住想要一探究竟。這家店由五位好友共同打造，彼此在餐飲業的經驗累積，讓這裡成為聚餐的好去處。不過別被「居酒屋」這個詞侷限了，主理人之一Ray可是國際認證的日本酒唎酒師，用專業挑選的清酒搭配新鮮海鮮、雞肉，還融入創意臺日料理，帶來高CP值的驚喜滋味。

「初藏久居酒屋」的位置也很方便，藏在捷運民權西路站和中山國小站之間的巷弄內，走路大約十分鐘就能到。而且，它的對面就是近期超夯的拉麵店「銀座 篝」，所以美食控來這區逛逛，一定會超滿足！

店內有兩層樓，一樓是吧台加桌型座位，冷色系的裝潢搭配暖光燈，牆上掛著可愛的貓咪畫作，給人一種鐵漢柔情的視覺衝突感。

下到地下室，則是適合多人聚會的大圓桌區，還有超大的投影幕可以看運動賽事，也能包場聚會，完全符合各種需求！

▲柚香蘿蔔 $50

柚香蘿蔔這道小菜很開胃，酸甜的柚香搭配爽脆蘿蔔，一吃就讓人食指大動。

▲月見生牛肉（小） $180

這道生牛肉丼可是講究至極！選用美國Prime等級翼板肉，加上臺灣放牧蛋，油花分布均勻，蛋黃飽滿，生食無負擔。肉香和蛋黃的滑順交織在一起，調味剛剛好，是一道高質感的前菜。

▲招牌燒鳥盛和（6串） $300

六串燒鳥一次滿足，包括柚子鹽雞胸、明太子雞里肌等不同部位，全都是嚴選放牧土雞，加上細膩烤工，吃起來多汁又安心，搭啤酒簡直無敵！

▲雞皮仙貝 $120

連我這種平常不愛雞皮的人都被圈粉！炸得薄脆的雞皮完全不帶韌感，雞油香撲鼻，自製臺式莎莎醬更是絕配，酸甜辣的滋味讓人一口接一口，超涮嘴！

▲松露茶碗蒸 $60

茶碗蒸一上桌就松露香撲鼻，簡單又高CP值。細緻的口感中保留了蛋和松露的主角地位，整體不過鹹，適合搭餐點綴。

▲招牌胡椒蝦（8P） $399

居酒屋少見的臺式胡椒蝦，砂鍋燜烤的蝦肉鮮甜Q彈，胡椒香濃不嗆口，令人回味無窮。

▲金沙炒麵 $250

這是一道創意滿分的臺日融合料理！用油麵搭配自製金沙醬，鹹中帶甜的層次口感讓人驚喜，炸金針菇和地瓜絲的點綴更添豐富感。

▲梅香金磚 $320

三層肉炸得酥脆，搭配自製梅醬，一口咬下，甜鹹酸完美結合，油膩感被酸梅醬平衡得剛剛好，份量小巧卻超滿足。

▲辣奶油蝦球 $200

靈感來自港點名菜的炸蝦球，酥脆餛飩皮包裹彈嫩內餡，搭配麻辣奶油醬，香辣開胃，奶香濃郁，讓人忍不住連汁都想舔乾淨！

▲手工蝦丸餛飩湯 $100

這碗湯品口味清爽，蝦丸吸飽湯汁更顯鮮甜，搭配標準的臺式餛飩，喝上幾杯後來碗這，暖胃又滿足。

▲拔絲香蕉（尾牙聚餐合菜限定）

「初藏久居酒屋」把港點女王鄭智善的拔絲技巧融入甜點，做出一款超吸睛的拔絲香蕉！

選用帶有酸度的香蕉，經油炸後，淋上糖粉與苦甜巧克力醬，外皮酥脆、內裡軟嫩，單吃就有濃濃的東南亞風味。而如果搭配焦糖拔絲一起品嘗，還能感受到那一層帶焦香的絕妙口感，讓整道甜點層次更加豐富。

這道隱藏甜點僅在尾牙聚餐合菜（$5880+10%，8人份）中供應，想一嚐的人記得先向店家詢問喔！

▲初嚐酒

與店名諧音的「初嚐酒」是「初藏久居酒屋」與岩手縣釀酒廠「岩手銘釀」的聯名清酒。採用當地特有稻米“吟銀河”精心釀造，連酵母和麴菌都是岩手產，充分展現了純正的岩手風味。

這款清酒在2024年榮獲IWC國際清酒大賽金賞，酒精濃度15%，口感順滑且帶有熟成水果的甜味，非常易飲，即便不常喝清酒的朋友也能輕鬆接受！

【本篇為與初藏久 居酒屋合作文章】

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初藏久 居酒屋 / FB

地址：台北市中山區中山北路二段115巷3弄8-8號

電話：02-2531-8863

營業時間：18:00-00:00

※備註：每人低消$600 / 酌收10%服務費

（用餐日期：2024/11）



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