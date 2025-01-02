說到台北的日式拉麵，絕對不能錯過「樂山娘札幌拉麵」！這間已經有三十年歷史的拉麵老字號，被稱為台灣日式拉麵的創始者之一。不僅湯頭濃郁、麵條彈牙，還吸引了無數名人造訪，早已是中山區的經典美食之一！如果你是湯麵控，這裡絕對是不能錯過的朝聖地。最近一次造訪，我們特地去了中山北路巷弄內的中山店，離捷運雙連站或馬偕醫院都不遠，非常方便。

樂山娘札幌拉麵 資訊

地址：台北市中山區中山北路二段93巷3號 ( 雙連站 /馬階醫院)

營業時間：11:00~14:30 / 17:00~21:00

電話：02-25510758、02-25231776

FB、官網

需要預訂 · 有兒童高腳椅

樂山娘札幌拉麵 交通停車

自行開車：Google導航輸入「樂山娘札榥拉麵」即可到達

停車場：無停車場

大眾交通：捷運雙連站下

樂山娘札幌拉麵 空間環境

樂山娘中山店位於中山北路二段的巷子內，從馬偕醫院斜對面的巷子走進來就到，最近的捷運站是雙連站，但也要走十分鐘左右。

這間老店一走進去就能感受到濃濃的懷舊氛圍，牆上掛滿了名人用餐的合照，還保留著當年的模樣，充滿家庭式餐廳的溫馨感。

餐廳內的招牌豚骨湯頭，是由日本師傅來台時親自監製，以濃郁卻不油膩的特色為賣點，配上特製的日式麵條，難怪能在拉麵競爭激烈的台北屹立不搖。

餐點有飯、麵、點心、小菜、飲料，以價位來說，算是比較平價了！

冷豆腐

當天因為天氣炎熱，我們點了一份冷豆腐。這道簡單卻美味的開胃菜，是使用雞蛋嫩豆腐，淋上醬油，再撒上柴魚片和蔥花，清爽又解膩，連我們家小孩都超愛！

強棒拉麵

強棒拉麵絕對是必點的經典之一！這碗拉麵的湯頭介於日式與台式之間，濃郁又清爽，一口接一口完全不膩口。

配料有兩塊厚實的叉燒、蛋片、豆芽菜和蔥花，讓整碗麵的風味更上一層樓。

特別是叉燒，入口不會太軟爛也不油膩，泡在湯裡越久越有味，口感相當迷人。麵條則是彈牙帶勁，吃起來完全就是正宗的日式口感！

牛丼飯

如果不想吃麵，牛丼飯也是不錯的選擇！雖然我們覺得稍微甜了一點，但肉質滑嫩、份量十足，配上一碗熱湯，吃完真的超有飽足感。

整體來說，「樂山娘札幌拉麵」不僅有實惠的價位，還保持著日式拉麵的正宗精神。

不像一般打著日式招牌的台式拉麵，這裡的湯頭與麵條都能吃出專業和誠意。如果你剛好在中山區，不妨走進這間低調又有故事的老店，感受一下這碗三十年的拉麵傳奇！

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