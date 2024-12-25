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南投埔里甜品推薦！桑心合作社手工豆花 仙草創意吃法必嚐。

2024-12-25 11:20:07 文字：紫色微笑
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紫色微笑

紫色微笑

「桑心合作社」光聽名字真的很難猜出賣什麼吧！其實這間藏在南投埔里的小店，主打的是手工豆花、仙草、麵茶和酸梅湯等古早味甜品。厲害的是，店家還把甜酒釀、麵茶、湯圓和枸杞等傳統食材融入創意料理中，讓每一道甜點都多了些不一樣的趣味！如果剛好安排到桃米親水公園、紙教堂或妮娜巧克力夢想城堡走走，記得順路來這裡吃碗清涼甜品，保證消暑又治癒！

 

南投埔里甜品推薦！桑心合作社手工豆花 仙草創意吃法必嚐。

桑心合作社 資訊

  • 地址：545南投縣埔里鎮桃米路37-1號

  • 營業時間：
    平日 13:30-17:30、假日 11:30-17:30
    不定期店休，詳見 FB／IG 公告

  • 設有戶外雅座 · 不接受訂位

  • FBIG

桑心合作社 交通停車

南投埔里甜品推薦！桑心合作社手工豆花 仙草創意吃法必嚐。

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桑心合作社的地點真的很棒，周邊就是桃米村和妮娜巧克力夢想城堡這些超人氣景點，逛累了直接來這裡點碗豆花或仙草，涼爽又滿足。

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整間店的設計走半戶外風格，座位區上方用透光浪板搭建，光線自然灑進來，明亮又舒服。不過，因為是半戶外空間，沒有冷氣，但好在微風輕拂，除非正中午，否則溫度還算宜人。

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更有趣的是，店內牆上掛滿了逗趣的標語，像是「療癒中請見諒」和「路遙知馬力，日久桑人心」，幽默中帶點溫暖，讓人會心一笑。

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桑心合作社 菜單價位

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桑心合作社的菜單以手工豆花、麵茶和酸梅湯為主，簡單卻不失創意。

桂花酒釀花生豆花
豆花入口即化，帶著淡淡的豆香，底層鋪滿煮得軟爛的花生，還有Q彈的小湯圓搭配枸杞點綴，撒上一層麵茶粉，香氣撲鼻。

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桂花甜酒釀特地用小杯分開裝，客人可以依照自己喜好加入，讓整碗甜點風味更有層次！

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黑糖紅豆冰沙豆花
濃郁的黑糖風味配上燉煮得軟爛又飽滿的紅豆，豆花軟嫩，搭配冰沙簡直是夏日的絕佳組合，香甜又清爽。

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紫米椰奶嫩仙草
仙草滑嫩Q彈，搭配香濃的椰奶和軟糯的紫米，口感豐富又帶有微微椰香，冰涼解暑，超適合午後小憩時來一碗。

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特別提一下，桑心合作社的斜對面就是「山上上下」，這是老闆的另一個文青力作，同樣人氣超高，逛完也可以一起去朝聖！

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服務品質
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裝潢氣氛
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