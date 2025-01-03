位於松山區、捷運台北小巨蛋站附近的「四時輕燒肉概念屋」，是一間充滿浪漫氛圍的高品質燒肉店！店內主打健康又輕鬆的「輕燒肉」，不僅全程專人代烤，還以低溫烤盤取代傳統炭火燒肉，將溫度控制在120~180度之間，讓食材保留最天然的鮮甜美味，同時降低油煙產生，吃起來不僅美味，還超級健康！這裡無論是朋友聚餐、情侶約會，還是家庭慶祝，都是超棒的選擇，CP值更是讓人驚喜。

【四時輕燒肉概念屋 台北最強輕燒肉】

四時輕燒肉非常注重每個細節，從食材的挑選、火候的控制，到服務的周到，都展現了對顧客的用心。輕燒肉的烹調方式讓人耳目一新，透過低溫慢烤，保留食材的營養成分與鮮嫩口感，避免了高溫烤焦，吃起來既健康又無負擔！

店內以白紫藤花裝飾，浪漫的IG風格充滿整個空間，明亮寬敞又好拍。雖然座位數不多（大約4-6人桌），建議提早訂位，避免久等。

【四時輕燒肉 菜單】

菜單提供兩人及四人套餐，還有單點肉品、海鮮、蔬菜及輕食，搭配環保政策採用電子菜單，隨時更新價格資訊。而且近期因牛肉進貨成本下降，套餐價格還調降，佛心程度直接爆表！

▶️ (四時輕燒肉菜單)

這次我們點了超人氣的「極上海陸套餐」($3,280)，包括19種豐富品項，從雞湯、沙拉到多種肉品與海鮮，吃到超滿足！

套餐一開始會送上一碗清甜的雞湯，讓胃先暖起來，還可以續碗。

搭配堅果沙拉，清爽的生菜淋上特製堅果醬，健康又美味。酸甜脆口的泡菜更是燒肉的絕佳搭檔，讓人一吃就開胃！

這裡沒有高溫炭火，改用專屬訂製鐵烤盤，搭配義大利進口玄米油，在120~180度的低溫慢火下，鎖住每一口肉質的鮮嫩和甜美，不容易沾黏、不易烤焦，健康又環保，吃得超安心！

【牛肉拼盤】

如果你是牛肉控，這裡的Prime等級美國牛與澳洲和牛絕對滿足你！牛舌、和牛牛肋條、板腱薄片、翼板厚切、牛小排…滿滿一大盤，油花均勻，肉質彈嫩又多汁，每一口都能感受到肉品的高品質。

富含營養的玄米油，不僅提升了料理的風味，還讓你吃得安心又健康，實在是一舉多得的好選擇！

這個小小的秘密，正是【四時輕燒肉】能讓每一道料理都美味又健康的關鍵！

牛舌：五分熟搭配鹽蔥，水嫩中帶脆感，好吃到停不下來！

美國PR板腱薄片：刷上玄米油，烤後水嫩多汁，香甜又不油膩。

美國PR牛五花：胸腹肉部位，烤後香氣滿滿，帶筋帶肉的豐富口感讓人著迷。

美國PR翼板厚切5分熟搭配松露醬，高級感瞬間爆表！

澳洲和牛9+牛肋條，低溫燒烤呈現梅納反應，輕彈多汁、風味絕佳。

澳洲和牛後腰翼板：厚切口感油潤鮮甜，每口都充滿幸福滋味！

美國PR牛小排：鮮嫩多汁又Q彈，是肉食控不能錯過的選擇！

店內的烤蔬菜也很厲害，烤後水潤清甜不乾柴，沾點玫瑰鹽就很好吃。

▼絲瓜、茄子，吃起來就像清蒸的感覺，超水的！

【豬、雞、鴨拼盤】

喜歡嚐鮮的你一定要試試這盤！包含霜降豬頸花肉、伊比利豬肋條、1983梅花薄片、1983特選黑豚小豬排、櫻桃鴨胸、上選雞腿肉等多樣選擇，每一款肉品都以最佳熟度呈現。

黑豚梅花肉七分熟的1893黑豚，無腥味且Q彈Juicy，像火鍋涮肉一樣水潤滑嫩，全程不用藥僅施打疫苗養成的台灣黑豚最佳代表，也是台灣唯一可以不用吃全熟的豬肉！

霜降豬頸花肉：厚切松阪豬，水潤中帶脆感，搭鹽蔥提升風味！

伊比利豬肋條：柔嫩濃郁的肉香，搭配白飯就是一絕！

1983特選黑豚小豬排：厚實有咬勁，吃起來完全不乾柴，多汁又有彈性。

上選雞腿肉：未經醃漬直接烤，水嫩多汁，可隨意搭配醬料，簡單又好吃！

櫻桃鴨胸：烤後皮Q肉嫩，搭松露醬更添法式風味，質感滿分！

【海鮮拼盤】

最後一輪登場的是豪華海鮮拼盤！包含帝王蟹腳、北海道干貝、大天使紅蝦，每一樣都超鮮超滿足！

極鮮干貝：烤到雙面微焦，鮮甜柔嫩像高級鐵板燒，入口即化。

帝王蟹腳：肥美扎實的蟹肉帶著鮮甜鹹香，讓人回味無窮。

大天使紅蝦：肉質緊實鮮甜，完全不會爛爛的口感，讓人驚艷不已！

吃完燒烤，再來杯冰涼飲品，蜂蜜檸檬＄80、烏梅汁＄80解熱解渴。

【四時輕燒肉】不僅食材高級、新鮮，還有貼心的全程代烤服務，讓你不用自己動手也能享受美味。從牛肉到豬肉，再到海鮮，每一口都是滿滿幸福！這裡不僅適合聚餐、慶生，也很適合情侶約會。價格合理、選擇多元，無論是肉控還是愛吃海鮮的人都能滿足。快來試試「四時輕燒肉」的魅力，享受健康又高品質的燒烤體驗吧！

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