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小巨蛋站燒肉「四時輕燒肉」必訪！Prime級牛肉、澳洲和牛海鮮一次滿足。

2025-01-03 14:00:00 文字：蛋寶趴趴go
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蛋寶趴趴go

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位於松山區、捷運台北小巨蛋站附近的「四時輕燒肉概念屋」，是一間充滿浪漫氛圍的高品質燒肉店！店內主打健康又輕鬆的「輕燒肉」，不僅全程專人代烤，還以低溫烤盤取代傳統炭火燒肉，將溫度控制在120~180度之間，讓食材保留最天然的鮮甜美味，同時降低油煙產生，吃起來不僅美味，還超級健康！這裡無論是朋友聚餐、情侶約會，還是家庭慶祝，都是超棒的選擇，CP值更是讓人驚喜。

小巨蛋站燒肉「四時輕燒肉」必訪！Prime級牛肉、澳洲和牛海鮮一次滿足。

 

【四時輕燒肉概念屋 台北最強輕燒肉】

小巨蛋站燒肉「四時輕燒肉」必訪！Prime級牛肉、澳洲和牛海鮮一次滿足。

 

小巨蛋站燒肉「四時輕燒肉」必訪！Prime級牛肉、澳洲和牛海鮮一次滿足。

 

四時輕燒肉非常注重每個細節，從食材的挑選、火候的控制，到服務的周到，都展現了對顧客的用心。輕燒肉的烹調方式讓人耳目一新，透過低溫慢烤，保留食材的營養成分與鮮嫩口感，避免了高溫烤焦，吃起來既健康又無負擔！

小巨蛋站燒肉「四時輕燒肉」必訪！Prime級牛肉、澳洲和牛海鮮一次滿足。

店內以白紫藤花裝飾，浪漫的IG風格充滿整個空間，明亮寬敞又好拍。雖然座位數不多（大約4-6人桌），建議提早訂位，避免久等。

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【四時輕燒肉 菜單】

菜單提供兩人及四人套餐，還有單點肉品、海鮮、蔬菜及輕食，搭配環保政策採用電子菜單，隨時更新價格資訊。而且近期因牛肉進貨成本下降，套餐價格還調降，佛心程度直接爆表！

▶️ (四時輕燒肉菜單)

小巨蛋站燒肉「四時輕燒肉」必訪！Prime級牛肉、澳洲和牛海鮮一次滿足。

小巨蛋站燒肉「四時輕燒肉」必訪！Prime級牛肉、澳洲和牛海鮮一次滿足。

 

這次我們點了超人氣的「極上海陸套餐」($3,280)，包括19種豐富品項，從雞湯、沙拉到多種肉品與海鮮，吃到超滿足！

小巨蛋站燒肉「四時輕燒肉」必訪！Prime級牛肉、澳洲和牛海鮮一次滿足。

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套餐一開始會送上一碗清甜的雞湯，讓胃先暖起來，還可以續碗。

小巨蛋站燒肉「四時輕燒肉」必訪！Prime級牛肉、澳洲和牛海鮮一次滿足。

 

搭配堅果沙拉，清爽的生菜淋上特製堅果醬，健康又美味。酸甜脆口的泡菜更是燒肉的絕佳搭檔，讓人一吃就開胃！

小巨蛋站燒肉「四時輕燒肉」必訪！Prime級牛肉、澳洲和牛海鮮一次滿足。

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這裡沒有高溫炭火，改用專屬訂製鐵烤盤，搭配義大利進口玄米油，在120~180度的低溫慢火下，鎖住每一口肉質的鮮嫩和甜美，不容易沾黏、不易烤焦，健康又環保，吃得超安心！

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【牛肉拼盤】
如果你是牛肉控，這裡的Prime等級美國牛與澳洲和牛絕對滿足你！牛舌、和牛牛肋條、板腱薄片、翼板厚切、牛小排…滿滿一大盤，油花均勻，肉質彈嫩又多汁，每一口都能感受到肉品的高品質。

小巨蛋站燒肉「四時輕燒肉」必訪！Prime級牛肉、澳洲和牛海鮮一次滿足。

 

富含營養的玄米油，不僅提升了料理的風味，還讓你吃得安心又健康，實在是一舉多得的好選擇！

這個小小的秘密，正是【四時輕燒肉】能讓每一道料理都美味又健康的關鍵！

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牛舌：五分熟搭配鹽蔥，水嫩中帶脆感，好吃到停不下來！

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美國PR板腱薄片：刷上玄米油，烤後水嫩多汁，香甜又不油膩。

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美國PR牛五花：胸腹肉部位，烤後香氣滿滿，帶筋帶肉的豐富口感讓人著迷。

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美國PR翼板厚切5分熟搭配松露醬，高級感瞬間爆表！

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澳洲和牛9+牛肋條，低溫燒烤呈現梅納反應，輕彈多汁、風味絕佳。

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澳洲和牛後腰翼板：厚切口感油潤鮮甜，每口都充滿幸福滋味！

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美國PR牛小排：鮮嫩多汁又Q彈，是肉食控不能錯過的選擇！

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店內的烤蔬菜也很厲害，烤後水潤清甜不乾柴，沾點玫瑰鹽就很好吃。

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▼絲瓜、茄子，吃起來就像清蒸的感覺，超水的！

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【豬、雞、鴨拼盤】

喜歡嚐鮮的你一定要試試這盤！包含霜降豬頸花肉、伊比利豬肋條、1983梅花薄片、1983特選黑豚小豬排、櫻桃鴨胸、上選雞腿肉等多樣選擇，每一款肉品都以最佳熟度呈現。

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黑豚梅花肉七分熟的1893黑豚，無腥味且Q彈Juicy，像火鍋涮肉一樣水潤滑嫩全程不用藥僅施打疫苗養成的台灣黑豚最佳代表，也是台灣唯一可以不用吃全熟的豬肉！

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霜降豬頸花肉：厚切松阪豬，水潤中帶脆感，搭鹽蔥提升風味！

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伊比利豬肋條：柔嫩濃郁的肉香，搭配白飯就是一絕！

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1983特選黑豚小豬排：厚實有咬勁，吃起來完全不乾柴，多汁又有彈性。

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上選雞腿肉：未經醃漬直接烤，水嫩多汁，可隨意搭配醬料，簡單又好吃！

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櫻桃鴨胸：烤後皮Q肉嫩，搭松露醬更添法式風味，質感滿分！

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【海鮮拼盤】
最後一輪登場的是豪華海鮮拼盤！包含帝王蟹腳、北海道干貝、大天使紅蝦，每一樣都超鮮超滿足！

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極鮮干貝：烤到雙面微焦，鮮甜柔嫩像高級鐵板燒，入口即化。

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帝王蟹腳：肥美扎實的蟹肉帶著鮮甜鹹香，讓人回味無窮。

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大天使紅蝦：肉質緊實鮮甜，完全不會爛爛的口感，讓人驚艷不已！

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吃完燒烤，再來杯冰涼飲品，蜂蜜檸檬＄80、烏梅汁＄80解熱解渴。

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【四時輕燒肉】不僅食材高級、新鮮，還有貼心的全程代烤服務，讓你不用自己動手也能享受美味。從牛肉到豬肉，再到海鮮，每一口都是滿滿幸福！這裡不僅適合聚餐、慶生，也很適合情侶約會。價格合理、選擇多元，無論是肉控還是愛吃海鮮的人都能滿足。快來試試「四時輕燒肉」的魅力，享受健康又高品質的燒烤體驗吧！

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四時輕燒肉概念屋

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place台北市松山區八德路三段12巷16弄1號
4.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.60
服務品質
4.65
裝潢氣氛
4.40
CP值
4.40
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