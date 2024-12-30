「幸福日光早午餐」我已經造訪過多次了，每次人潮都相當多，特別是週末假日，生意更是熱絡！附近停車位不多，建議想嚐鮮的朋友一定要提前預約喔！

穿過精緻可愛的小庭院，映入眼簾的是溫馨的鄉村風裝潢，整體用餐氛圍非常舒服。店內有兩層樓，假日去享用早午餐時，幾乎座無虛席，我們被安排到了二樓的座位。

店家以早午餐為主打，我最愛的就是雞翅早午餐！炸雞翅外皮薄脆、雞肉鮮嫩，沒有厚重的粉衣，口感清爽又帶有調味，直接吃就相當有層次感。搭配太陽蛋、薯條、沙拉、吐司、果汁等，這組合既豐富又飽足。每道菜份量雖然不大，但絕對真材實料，讓人吃得心滿意足。

我的美食小夥伴是一位小學生，他點了一份兒童餐，內容包含孩子們喜歡的雞塊、薯條、塗滿草莓醬的吐司，以及新鮮水果。整體份量對一般小朋友來說剛剛好，不僅能吃飽，還能開心地享受專屬於他們的美味時光。

飲料部分提供紅茶與奶茶，採自助無限取用的形式，兩款都非常好喝。我個人特別偏愛紅茶，香氣清雅，甜度適中，一喝就愛上。

兩人用餐的總花費約五百元左右，單人餐點均價在兩百多元，我認為非常合理。美味的餐點搭配飲料無限供應，再加上舒適的用餐環境與快速的上菜速度，絕對是享受早午餐的好選擇。

店家資訊

店名：幸福日光

地址：花蓮縣花蓮市國風街20號

電話：03-831-6369

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