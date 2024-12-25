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東區韓式烤肉「韓江烤肉市民總店」，是東區必吃的韓國料理，老闆把道地的韓式料理搬到台灣，讓客人不用飛出國一秒就到韓國！主打韓式鑄鐵烤肉，還有各式各樣的韓國美食：韓式煎餅、泡菜豆腐鍋、韓國糖餅，推薦大家一定要試試醬蟹醬蝦拼盤，濃郁的鮮味真的超好吃，韓江烤肉提供的韓國小菜吃到飽，可以大口吃肉超享受～台北東區約會、聚餐首選餐廳推薦！

韓江烤肉市民總店｜東區韓式烤肉必吃老店

韓江烤肉市民總店｜店內環境開箱

韓江烤肉市民總店是在地深耕50年的老店，原本的店址靠近國父紀念館，現位於市民大道上，建議搭乘捷運抵達忠孝敦化站，步行即可到達。店面外觀很有韓國裝潢風格，門口很適合拍照唷～

韓江烤肉店面很像韓劇中會出現的巷弄美食，氛圍感滿點，用餐區有兩層樓，每桌都有整圈式的超強吸油裝備，可降低用餐後身上的油煙味，店內用餐環境很舒服，非常適合朋友聚餐吃肉喝酒！

韓江烤肉是寵物友善餐廳，帶寵物的朋友也可以安心用餐，週末生意很好，建議提前訂位唷～（線上訂位）

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韓江烤肉市民總店｜套餐菜單Menu

韓江烤肉市民總店｜道地韓式醬蟹醬蝦

每次看韓劇都會看到醬蟹醬蝦，之前去韓國吃一次就愛上了，終於在台北找到接近韓國風味的醬蟹，想吃好吃的醬蟹醬蝦就來韓江烤肉吃吧！

我發現每一桌都會點一份「醬蟹醬蝦拼盤」，大家都很懂吃呢！韓江烤肉的私房料理，經過特製醬汁醃製的醬蟹，會把海鮮的腥味去掉，帶出鮮甜的螃蟹風味，鮮味與醬料層層疊加，口感Ｑ軟口味鮮美，非常好吃！

醬蝦吃起來脆彈，醬料醃製鹹香入味，以前吃過有腥味的醬蟹醬蝦，這次在韓江吃完真的覺得很滿意，是韓國口味的醬蟹醬蝦唷！

韓江烤肉市民總店｜必吃美食推薦

韓江烤肉的菜單選項多元，除了烤肉之外，還可以吃到韓式豆腐鍋、韓式煎餅、蒸蛋等等，推薦大家可以選擇套餐，CP值較高，又可以一次吃到比較多種料理唷～

小菜吃到飽

韓江烤肉的韓式小菜是吃到飽的唷～泡菜、黃豆芽、海帶芽、蒜片、醃蘿蔔等等，都可以無限續點，吃烤肉很怕油膩，可以搭配小菜、生菜一起享用，好吃又解膩唷！

起司泡菜煎餅

起司泡菜煎餅很大一份，上面鋪滿滿的起司，煎餅入口可以吃到泡菜的酸辣和濃郁的起司，一口咬下酥酥脆脆每一口都好扎實，越吃越涮嘴，超療癒的牽絲起司，起司控大推！

石鍋烘蛋

吃韓式一定要點烘蛋，石鍋烘蛋澎澎的超可愛，用湯匙一挖下去，軟軟綿綿的很蓬鬆，濃濃的蛋香味搭配起司，好吃到一口接著一口，真的超級喜歡韓式烘蛋，也太好吃了吧！

海鮮豆腐辣湯

韓江烤肉的海鮮豆腐辣湯很濃郁，加入韓國的辣醬以獨家比例熬煮，滑嫩入口即化的豆腐吸滿湯汁好好吃，韓式辣醬香辣好開胃，讓人有雖然很辣但還是很想喝湯的衝動，如果你愛吃辣，千萬不能錯過唷！

泡菜豬肉湯

泡菜豬肉湯真的很重口味，整碗湯非常多配料，滿滿的泡菜和年糕、豬肉，入口是很濃很濃的泡菜味，又酸又辣好夠味，韓式年糕Ｑ軟好吃，大口吃真是超爽快，口感一級棒！

伊比利豬梅花

韓江烤肉主打鑄鐵烤肉，非常重視每一塊肉的燒烤工法，所以來到韓江烤肉用餐，只需要放心的吃肉即可， 會提供桌邊服務、專人代烤 ，讓饕客都能感受到肉質最純粹的美味。

我推薦伊比利豬梅花，肉肉不是薄薄的烤肉片，直接一整塊超厚的豬梅花原肉上桌，厚厚的肉經過燒烤後，漂亮的油花慢慢融化，瞬間鎖住肉汁和，肉質吃起來格外Ｑ彈充滿嚼勁，完全沒有豬臭味，簡單搭配烤肉醬、豆瓣醬就非常好吃！大口吃肉超級過癮！

吃烤肉很怕膩，推薦可以搭配沾醬，或是搭配泡菜、包肉生菜，變換著搭配可以解油膩，讓我戰力更強～才能多吃點好吃的肉肉！

醃製無骨牛小排

醃製無骨牛小排經過特殊醃料醃至入味，不用沾醬就非常好吃，牛肉口感軟嫩，一口放入嘴哩口口juicy，牛肉香氣在口中爆發，堆疊出細膩且獨有的口感層次，真的很好吃！

韓江烤肉的醃料真的蠻好吃，而且有專人服務，吃燒烤只要張嘴吃肉太幸福了，推薦給愛吃韓式烤肉的你， 50年老店口味真的沒話說！

韓江烤肉市民總店｜必吃韓國冰淇淋糖餅

最後一定要來一份「韓國糖餅」，目前有打卡免費送糖餅的活動，冰淇淋糖餅~糖餅黑糖和肉桂的完美比例，真的非常好吃，入口ＱＱ軟軟，冰淇淋和熱騰騰的糖餅，冷熱交織真的太完美，為今天的韓國料理大餐畫下完美的句點！

韓江烤肉市民總店｜店家資訊