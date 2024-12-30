麵包控們注意啦！板橋江子翠捷運站附近新開的《麵包同話Chatty Bakery》，真的讓我一試成主顧！主打天然酵種「魯邦種」，經過低溫長時間發酵，做出來的麵包香氣迷人、鬆軟Q彈，每款都讓人一口接一口停不下來！尤其是人氣No.1的「法國鹽之花號角」，常常一上架就被搶光，我自己都撲空過兩次，真的太熱門！另外，他們家的TOP4「同話吐司」也是必買，用日本山茶花麵粉製作，切成厚片後口感更棒。

麵包同話的地點超方便，就在松柏街一巷與雙十路二段的交界，從江子翠捷運站4號出口走路大約3分鐘就能到。開車的朋友也別擔心，對面有莊敬立體停車場，很好停車。這家店的三角窗門面用溫暖的配色設計，從外面看就讓人有想走進去的衝動。

這間店才剛開幕，就在Google上累積了超過200則評論，幾乎都是滿分好評！不確定該買什麼口味的話，可以參考網友的留言。不過像我這種麵包愛好者，來這裡都會不小心買一大袋，因為每一款看起來都超好吃！

店內空間規劃得很棒，麵包陳列架分布在左右與中間三區，動線很流暢。即使下午三點來，剛好是吐司出爐的時間，現場依然是滿滿人潮，但店員補貨速度很快，陳列架總是維持滿滿的樣子，讓人挑選起來超有滿足感！

一進門你就會看到專門培養魯邦種的發酵箱，透過玻璃可以看到酵種的發酵狀態，讓人更理解這些天然酵種麵包的用心。



全程恆溫的魯邦種，可以從透明玻璃中看到這培養皿中魯邦種發酵的狀態。

Chatty Bakery的麵包種類超多元，從台式到日式、歐式、法式應有盡有，連丹麥麵包也吃得到。第一次來不知道該怎麼挑，可以先參考店內的TOP5人氣排行榜，像是TOP4的同話吐司，使用日本山茶花麵粉製作，鬆軟程度讓人驚豔！

每款麵包在《麵包同話Chatty Bakery》都有專屬的立牌，詳細標明成分與使用材料，對於有飲食需求的人特別友善！像是人氣TOP4的「同話吐司」，特別採用日本山茶花麵粉製作，濃郁香氣讓人難以抗拒。

而我跟珍小姐都超愛的「黑裸麥老麵種．堅果園」，則是使用天然魯邦種製作，一拿起來就能感受到那蓬鬆的鬆軟度，真的完全符合我們對麵包的期待。

除了麵包本體外，《麵包同話》也有推出蛋糕商品，像是切片蛋糕、生日蛋糕以及條狀蛋糕，選擇非常多元。

當天雖然是下午時段，但店內人潮依然不少。不過幸好結帳動線規劃得宜，即使需要稍微排隊，速度也很快，完全不影響取餐的便利性。值得一提的是，他們還支援電子支付，對於習慣行動支付的朋友來說，真的非常貼心！

現在開幕期間還有集點活動，單筆消費滿100元就能累積1點，集滿20點可以換VIP卡，有了VIP卡每次消費都能享九折優惠，真的很划算！

這次我帶回的戰利品，每一款都超級讚！而且以價格來說，整體真的不算貴，完全是「銅板美食」等級，絕對值得一試。雖然這天很可惜沒買到TOP1的「法國鹽之花．號角」，但其他幾款麵包的表現也毫不遜色，讓人忍不住想再回訪！

《麵包同話Chatty Bakery》的麵包水準真的沒話說，無論哪一種都有忠實粉絲！這邊推薦幾款我們全家都非常喜歡的麵包，讓大家參考一下下次要去Chatty Bakery就比較有方向。

黑裸麥老麵種．堅果園 NT$50（奶蛋素）

這款麵包雖然看起來有點像法棍，但咬下去卻是蓬鬆鬆軟的口感！使用魯邦種天然酵母發酵製作，表皮微酥卻不掉屑，內部鬆軟得像雲朵。咬下去能同時感受到濃郁裸麥香氣，以及核桃、葡萄乾和蔓越莓乾的自然甜味，口感層次豐富，適合全家大小一起享用！

初見蔓漫乳酪 NT$65（奶蛋素）

這是我們家小麥仔的最愛！這款乳酪麵包內含滿滿蔓越莓果乾，酸甜滋味加上天然酵母的細膩口感，每一口都讓人幸福滿滿。加熱後乳酪微融化，風味更是讓人驚艷。

切達村鎮．綠皮椒乳酪NT$65（奶蛋素）

私心推薦給嗜辣的朋友！裡面加入了剝皮辣椒和乳酪丁，鹹香中帶著微微的辣味，尾韻還有帕瑪森乾酪的特殊香氣，是喜歡鹹口味的必點選擇。

法頌可可珍珠NT$45（奶蛋素）

巧克力控的夢幻選擇！結合日本昭和麵粉和瑞士梵豪登巧克力，內嵌巧克力珍珠，口感扎實又帶著濃濃的可可香，越咬越香。

經典同話吐司NT$70（奶蛋素）

人氣第四名的「經典同話吐司」，使用日本山茶花麵粉製成，厚切麵包濃郁的奶香與鬆軟的口感讓人愛不釋手。不管是單吃還是抹上奶油或果醬，風味都非常棒。

這次推薦的幾款麵包，是我們一家老少一致好評的精選。如果你跟我們一樣是麵包控，一定要來試試看！也別忘了跟我們分享你心中的Chatty Bakery麵包NO.1喔！

麵包同話Chatty Bakery｜店家資訊

麵包同話Chatty Bakery

地址：22044新北市板橋區松柏街2-1號(捷運江子翠4號出口 步行3分鐘) 電話：02-2250-8885

營業時間：週一～週日10:00~21:00（無公休） 粉專：IG｜FB

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