說到平價義大利餐廳，「薩利亞」絕對是首選之一！這次剛好在附近逛街，突然很想吃義大利麵和披薩，就立刻跑去報到啦！平日晚上餐廳的生意依然很好，但運氣不錯，剛到馬上就有位子坐～這裡的用餐流程相當簡單，只要掃桌上的QR碼點餐，餐點送來的速度非常快，完全不用久等！

來到薩利亞，怎能錯過飲料吧呢？只要加 50 元就可以暢飲，咖啡、果汁、熱茶任你選。如果不點飲料吧，那只能喝開水囉～接下來就分享這次品嚐的幾款餐點，都是高CP值又美味的選擇喔！

海鮮巧達濃湯（55元）

這款濃湯果然沒讓我失望，濃郁的香氣撲鼻，口感滑順，溫度剛剛好不會燙口。一口接一口，完全停不下來，朋友更是幾口就喝光光！

義式田園蔬菜湯（55元）

清湯裡滿滿的蕃茄香，酸味適中、清爽順口，喝起來特別開胃。濃郁的蕃茄味愛蕃茄的絕對會喜歡！

香烤辣味雞米花（65元）

炸物真的有種讓人又愛又恨的魔力！這款雞米花外皮酥脆，裡頭卻又軟嫩多汁，搭配微微的辣味，一口一顆超級過癮，絕對是療癒系小吃的代表！

蒜奶培根孢子甘藍（90元）

小巧的孢子甘藍搭配蒜香奶油和培根，苦中帶香，滋味非常有層次。這道菜有滿滿營養，健康又美味！

米蘭風肉醬焗烤飯（120元）

焗烤飯絕對是邪惡美味的代名詞！燙口的牽絲起司包裹著濃郁肉醬米飯，每一口都香氣十足，熱量的事先別想，這滋味真的太滿足了！

香辣海瓜子麵（130元）

看在海瓜子的份上點了這道，果然沒讓我後悔！麵條煮得剛好有點硬心，搭配鮮甜的海瓜子，料多誠意足。不過醬汁稍嫌少了些，吃到最後會有些乾，但整體表現依然不錯！

蜂蜜起司總匯披薩（150元）

這次的披薩MVP絕對是它！薄薄的餅皮上鋪滿多款起司，再淋上香甜的蜂蜜，進烤箱熱烤後，鹹香與甜味完美結合，讓人一口就上癮。這款披薩完全喚醒了我在北海道吃過類似披薩的回憶，強烈推薦必點！

用餐時需要的調味料可以到飲料吧自行拿取，兩小時的用餐時間完全足夠！吃完飯後，可以泡杯咖啡或熱茶，再悠閒地聊聊天，完美結束一餐～值得注意的是，薩利亞不提供電話預約，只接受現場候位，想吃的話記得早點到喔！

薩利亞真的讓人感覺物超所值，從湯品、小點心到主餐和披薩，款款都誠意滿滿。下次有機會，再來挑戰其他菜單吧！

店址：新北市板橋區中山路一段21之1號2樓

電話：02-2955-2511

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