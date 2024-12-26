如果你正在找台北東區的港式粵菜餐廳，那就一定要來「點八粵」！這家由「點8號」集團經營的粵菜餐廳插旗台北東區，不僅提供經典的粵菜和創意港點，還推出超值的雙層下午茶套餐，最低只要298元就能享受地道的港式美食。聚餐、下午茶或公司聚會，這裡的包廂和時尚舒適的環境絕對會讓你驚艷！趕緊約姐妹們一起來「點八粵」，邊吃點心邊打卡吧！

記得提前訂位，還有一個超棒的讀者優惠，說出通關密語「我是跟著Catalina來踩點」，就能免費獲得一份138元港點！活動到2024年底，不要錯過喔！

點八粵台北忠孝店的內部設計走的是現代時尚風格，黑白色系搭配綠植點綴，加上大片落地窗自然光灑入，讓用餐氛圍既高雅又輕鬆。不管是家庭聚會、朋友聚餐還是重要場合，店內的包廂設計都非常適合。

店內有一間包廂設計，建議提前訂位。點餐時記得說通關密語我是跟著Catalina來踩點，可以免費獲得一份138元港點任選，活動只到12/31前，不要錯過喔。

更多台北美食推薦

▲▼點八粵菜單

▲▼點八粵菜單

點八粵推出超值的雙層下午茶套餐，最低只要298元就能享受地道的港式美食，包含港點、炸物、甜點在內的多樣美味，還附上一杯飲品，實在太划算。

姐妹聚會還可以選擇398元三層下午茶套餐，只要在加點一份飲品，就可以吃到很多種港式點心，，猶如置身香港茶餐廳，輕鬆享受愜意時光。

除了下午茶，點八粵還提供整瓶或單杯的紅白酒、啤酒，讓你在悠閒的午后小酌一下，聚會時更能開瓶暢飲，滿足各種需求！

這道紅藜麥蒜香脆皮雞絕對是聚餐必點！經過一天醃製與8小時以上風乾，雞皮炸得金黃酥脆，內裡的雞肉卻仍多汁彈嫩，帶著濃郁蒜香，越吃越涮嘴！

廣府三寶燒臘拼盤一份398元，燒鴨、叉燒、油雞腿齊上桌，每樣都令人驚豔。燒鴨外皮酥脆、叉燒醬香濃郁，而油雞腿更是軟嫩多汁，搭配蔥薑醬料風味滿分，真的是不能錯過的經典選擇！

功夫紅燒肉肥瘦相間的五花肉燒得入味，油亮表面滿滿醬汁，吃起來軟嫩卻不油膩，非常下飯，連不愛吃肥肉的人也會驚呼好吃！

金絲脆白美人腿，炸筊白筍酥脆外皮包裹鮮嫩筊白筍，搭配帕瑪森乳酪，結合中西風味，老少咸宜。

酥炸鱈魚絲香脆可口，是聚會零嘴和下酒菜的首選，小朋友也會愛不釋手。

砂鍋土雞湯濃郁不油膩的雞湯，加入土雞肉、豆腐和娃娃菜，湯頭清甜，配料豐富，非常適合多人共享。

百合雲耳炒蘆筍這道清炒蘆筍用料講究，保留了蘆筍的鮮甜與清脆口感，簡單調味展現食材原味，是輕爽又美味的好選擇！



除了粵菜，也要吃港式點心，港點價位平均落在138左右。

讀者優惠：說出通關密語，免費送一份138元港點！

通關密語：我是跟著Catalina來踩點

活動至2024/12/31截止

臘味蘿蔔糕蘿蔔香氣與臘腸鹹香完美結合，不需沾醬就非常美味。

黑松露蝦餃皇以黑松露提升蝦餃鮮味，入口層次豐富，令人驚喜。

蘿蔔絲酥餅外皮酥脆如千層酥，中間蘿蔔絲鹹香帶有濃濃客家風情。

黑金流沙包外皮金黑色澤內藏奶黃餡，趁熱吃感受爆漿口感才最過癮。

千層叉燒酥酥脆不膩的外皮搭配鹹甜適中的叉燒餡，美味不容錯過。

酥皮蛋塔每一口都能感受到酥皮的層次感與蛋香十足的內餡，甜而不膩，小巧的尺寸剛剛好。

奶茶控必喝的金萱蜜香奶茶，濃濃的茶香搭配鮮奶的滑順口感，層次豐富又好喝。

手捻日月潭紅茶搭配港點的熱茶選擇豐富，其中日月潭紅茶以香氣和回甘感最受歡迎，完美解膩。

點八粵台北忠孝店｜店家資訊

點八粵台北忠孝店

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷32號

電話：02-27710189

營業時間：11:30-22:00



點八粵台南FOCUS店

地址：台南市中西區中山路166號7樓(前區)

電話：06-2230768

營業時間：11:00-22:00



官方網站｜線上菜單｜線上預約