





趁著孩子們去上學，艾琳和閨蜜決定來趟悠閒的早晨散步，地點就選在她最愛的台中民俗公園！這裡不僅能感受閩南建築與中國式庭園交織的文化美，也能讓人瞬間放慢腳步，享受歲月靜好的氛圍。這回，她們還有個特別的目的地——就在民俗公園對面的大連路上，一間充滿文青氣息的外帶咖啡專賣店「啡嶼 coffee island」！







艾琳抵達民俗公園後，無意間瞥見對面的「啡嶼 coffee island」。透明的落地窗讓店內一覽無遺，咖啡師專注地煮著咖啡，空氣中似乎隱約飄著咖啡香。閨蜜一到，兩人一拍即合，決定先來杯咖啡再運動！







「啡嶼 coffee island」主打外帶，咖啡廳前有路邊停車格，一旁的民俗公園也有提供大型的付費停車場，但店內設也有三個吧台座位，適合想稍作停留的人。艾琳一踏入店內，就被這裡的小而美驚艷到：咖啡杯和相關器具擺放整齊，看起來就像藝術品；坐在吧台前還能透過透明窗欣賞民俗公園的綠意，真的太療癒了！











走進『啡嶼 Coffee Island』，你馬上會被它那舒適又優雅的氛圍吸引住。咖啡杯和用具整齊地擺放在架子上，看起來像藝術品一樣，不只是裝飾，還增添了一份精緻感。特別是坐在吧台的座位上，透過透明的玻璃窗，你能一覽民俗公園的綠意，真的是放鬆又療癒。





在這裡，咖啡香彌漫四周，輕輕啜飲著濃郁的咖啡，偶爾與咖啡師聊聊他們的咖啡知識，這樣的時光，怎麼形容都不為過，讓人完全放鬆。

其實，『啡嶼 Coffee Island』的咖啡都是他們自己烘焙的，店裡每一杯都是莊園級單品。除了單品咖啡豆，他們還有手工甜點和外帶咖啡，還有賣咖啡豆和咖啡掛耳包。最棒的是，每天從11:00到16:30，他們還提供儲值會員免費的咖啡外送服務！而且，這裡經常有SCA精品咖啡協會認證的專業咖啡師來舉辦咖啡體驗課程或手沖咖啡實務教學，對咖啡愛好者來說，簡直是天堂！









當然，這裡的咖啡師也很親切，會介紹店內的咖啡豆特色。像他們的『單品咖啡』，是來自不同產區的莊園級咖啡豆，品味上各有特色。例如：春蒔有花香韻，夏芸帶有果香，秋葒則是酒香韻，冬蘊則是可可韻，真的是每一款都有獨特的味道，讓人想試試看不同的風味！



















好咖啡當然少不了甜點相伴！今天店內有四款甜點：可麗露、手工綠豆糕、巴斯克乳酪蛋糕與隱藏版磅蛋糕。











艾琳選了帶有酒香韻的「秋葒」，閨蜜則挑了可可韻的「冬蘊」。



坐在吧台看著咖啡師手沖咖啡，從注水、畫圈到咖啡液緩緩流下的過程，每一步都像一場儀式。艾琳的「秋葒」帶著迷人的酒香和熟成熱帶水果的甜味，口感柔和又豐富。









而閨蜜的「冬蘊」，則是香氣濃郁、層次分明，尾韻還帶著焦糖與堅果的甜感，讓她一喝就大讚好喝！





艾琳選了外皮焦脆、內部濕潤的可麗露，香草莢的香氣讓人忍不住多吃幾口。

閨蜜則被「老奶奶檸檬磅蛋糕」圈粉，酸甜的檸檬糖霜搭配蓬鬆濕潤的蛋糕口感，絕對是必點的幸福滋味！





當咖啡師微笑著說「這杯請你喝！」，艾琳驚喜地收下這杯哥斯大黎加十里桃花，這款淺中焙的咖啡採用了厭氧衝擊水洗工藝，喝起來非常清爽，甜感十足，是一杯讓人忍不住想再喝一口的咖啡。

十里桃花這款咖啡有著明顯的玫瑰花和桃花香氣，卻不會壓過咖啡本身的味道，反而讓整體風味更為清新、舒適。每一口都帶著淡淡的花香，帶來一種清爽的感覺，真的是一杯很適合放鬆享受的咖啡！





「啡嶼 coffee island」還提供儲值會員方案，每次外帶都能折價 40 元。艾琳當場加入會員，立刻以優惠價帶走兩杯咖啡，準備和朋友分享這份莊園級單品的美好。



艾琳點了一杯美式單品、一杯義式單品咖啡。







下次來台中民俗公園散步，別忘了到「啡嶼 coffee island」走一趟，享受單品咖啡與手工甜點帶來的療癒時光！

















啡嶼 coffee island



電話：04-2247-7720



營業時間：週一～週五 8:00~18:00（週二休）

週六～週日 10:00~18:00



地址：台中市北屯區大連路二段139號



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